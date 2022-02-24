Польща готова прийняти біженців з України
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Варшава заявила про готовність допомагати українцям, які вирішать перебратися до Польщі.
Про це повідомив в ефірі польського радіо заступник міністра внутрішніх справ Павло Шефернакер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, "найближчим часом у Любельському та Підкарпатському воєводствах біля кордону з Україною буде організовано вісім пунктів для прийому біженців з України".
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