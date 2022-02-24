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Польща готова прийняти біженців з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Польща готова прийняти біженців з України

Варшава заявила про готовність допомагати українцям, які вирішать перебратися до Польщі.

Про це повідомив в ефірі польського радіо заступник міністра внутрішніх справ Павло Шефернакер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "найближчим часом у Любельському та Підкарпатському воєводствах біля кордону з Україною буде організовано вісім пунктів для прийому біженців з України".

Автор: Ольга Лузан
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А військовозобов'язаних пускатимуть?
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24.02.2022 15:17 Відповісти
А шо, очконув?
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24.02.2022 15:17 Відповісти
Поляки - так, наші - ні.
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24.02.2022 15:23 Відповісти
А "біженці" з Польщі у військовій формі НАТО не хочуть "втікати" в Україну?
Шкода.
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24.02.2022 15:19 Відповісти
Дяка Польщі, але, бачу, люди підтягуються на схід.
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24.02.2022 15:20 Відповісти
 
 