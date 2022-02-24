18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, - Bellingcat

За даними джерел Bellingcat, літаки прибудуть до столиці приблизно через годину.

Про це керівник Bellingcat Христо Грозєв повідомив у твіттері, посилаючись на джерела в українському уряді, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела в уряді України повідомили мені, що 18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, прибудуть приблизно через годину", - написав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.