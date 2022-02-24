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18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, - Bellingcat
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За даними джерел Bellingcat, літаки прибудуть до столиці приблизно через годину.
Про це керівник Bellingcat Христо Грозєв повідомив у твіттері, посилаючись на джерела в українському уряді, інформує Цензор.НЕТ.
Джерела в уряді України повідомили мені, що 18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, прибудуть приблизно через годину", - написав він.
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+47 Andrey S d7b02222
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+37 PREDATOR PREDATOR
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+34 Александр 69a7c08e
показати весь коментар24.02.2022 19:03
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на радах пока не видно..
https://www.flightradar24.com/multiview/FORTE12/
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
.Завтра побачимо черги біля війс коматів@?
сейчас туда прибудут большие российские транспортные военные самолеты и высадится десант.
их главная цель - атака на киев, уничтожение властей.