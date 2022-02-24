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18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, - Bellingcat

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, - Bellingcat

За даними джерел Bellingcat, літаки прибудуть до столиці приблизно через годину.

Про це керівник Bellingcat Христо Грозєв повідомив у твіттері, посилаючись на джерела в українському уряді, інформує Цензор.НЕТ.

Джерела в уряді України повідомили мені, що 18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, прибудуть приблизно через годину", - написав він.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

18 літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в бік Києва, - Bellingcat 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+47
Если летят в Украину, значит, они уверены, что ПВО их сбивать не будут. Дай бог, чтоб они сильно ошиблись!!
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24.02.2022 19:00
+37
Збивати їх потрібно. Це ж легкі цілі для нашого пво.
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24.02.2022 19:00
+34
Потрібно не допустити посадки. Збивати на підльоті.
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24.02.2022 19:03
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а чим таке збивають?
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24.02.2022 18:57 Відповісти
По идее буками.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
а їм на перехоплення раша може шось запустити?
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24.02.2022 19:05 Відповісти
Любым, даже Стрела 10 и прочее. Чтобы сбросить десант Илам придется снизиться до нескольких километров где их достанет практически любое ПВО
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Вистачить і стінгера. До 4000 метрів валить.
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24.02.2022 18:58 Відповісти
а їм на перехоплення раша може шось запустити?
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24.02.2022 19:05 Відповісти
Стінгерам ні. Проти одного можуть спрацювати теплові ловушки. Проти декількох Стінгерів захисту нема.
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Не думаю що є щось що перехопить ракету стінгера.
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24.02.2022 19:14 Відповісти
Одного мало, надо сразу запускать 4-5 штук, желательно еще с разных направлений. Стингеры маленькие, а у транспортника несколько двигателей. И есть опасность, что один горящий двигатель притянет все остальные стингеры. Поэтому, надо запускать и с другого боку тоже. Легче всего, при посадке самолета.
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24.02.2022 19:18 Відповісти
Потрібно не допустити посадки. Збивати на підльоті.
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24.02.2022 19:03 Відповісти
садится они и не станут.. тут десант. поэтому мочить будем на подлете - если ен фейк.
на радах пока не видно..
https://www.flightradar24.com/multiview/FORTE12/
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24.02.2022 19:09 Відповісти
З чогоб це їхмало бути видно на радарах?
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Там сайт показує літаки з ввімкненим транспондером, а їх навряд чи будуть вмикати під час військових дій
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24.02.2022 19:16 Відповісти
На подлете с ПЗРК.
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24.02.2022 19:04 Відповісти
година вже пройшла..
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24.02.2022 19:07 Відповісти
дивлячись, який місцевий час там.
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24.02.2022 19:11 Відповісти
Десант?
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24.02.2022 18:58 Відповісти
походу да
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24.02.2022 18:58 Відповісти
А куда?
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Правительственный квартал походу
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Роздайте стінгери, треба збивати все що лінає
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24.02.2022 18:58 Відповісти
Куда будут сажать? При подлете на посадку можно чем угодно.
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24.02.2022 18:59 Відповісти
По идее они не собираются садиться, десантники прыгают из них с парашютами
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24.02.2022 19:01 Відповісти
аеропорт жуляни саме то мабуть
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24.02.2022 19:06 Відповісти
На Гостомель летят. Наши еще не отбили
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Так наши там полосу расхерячили.
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24.02.2022 19:12 Відповісти
Десанту полоса не нужна, им нужно чтобы парашют раскрылся и чтобы успеть живым до земли долететь
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24.02.2022 19:16 Відповісти
"Еще не отбили" - это несколько оптимистично, к сожалению. Пока оттуда хороших новостей нет. Плацдарм только укрепляется и увеличивается... На вертолетах высадили подкрепления.
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24.02.2022 19:47 Відповісти
У этих комикадзе наверное шасси сняли.
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24.02.2022 19:00 Відповісти
Значить десь вони контролюють посадочну полосу.
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24.02.2022 19:00 Відповісти
або планують контролювати.
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24.02.2022 19:08 Відповісти
- такий варіант підходить більше .
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24.02.2022 19:14 Відповісти
Вони передумають. Скажуть що пожартували.
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24.02.2022 18:59 Відповісти
Если летят в Украину, значит, они уверены, что ПВО их сбивать не будут. Дай бог, чтоб они сильно ошиблись!!
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24.02.2022 19:00 Відповісти
коментар відмічено як спам
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24.02.2022 19:00 Відповісти
что у нас с ПВО?
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24.02.2022 19:00 Відповісти
з ППО не дуже, але є добрі дороги
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24.02.2022 19:02 Відповісти
Збивати їх потрібно. Це ж легкі цілі для нашого пво.
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24.02.2022 19:00 Відповісти
Сбити Нахер😡😡😡
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24.02.2022 19:01 Відповісти
Година вже пройшла .
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24.02.2022 19:01 Відповісти
Приземлитись на нашій території їм ніде. Можуть викинути бидло на парашутах. ПЗРК збиваються на раз, аби висота польоту цілі була оптимальна. Як і чим збили наш Іл-76 під Луганськом в 2014 році?
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24.02.2022 19:02 Відповісти
аби на парашутах, то вистачить батереї зеніток.
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24.02.2022 19:06 Відповісти
Тогда Ил заходил на посадку, и его сбили уже на подлете к полосе. Сейчас рашка садится никуда пока не будет (банально некуда), а сбросит десант, скорее всего.
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24.02.2022 19:48 Відповісти
тут їм і *****. поїдуть назад вже в двухсотих
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24.02.2022 19:02 Відповісти
В Києві немає кому боротись з десантниками. Президентський потішний полк, частини з'вязку та забезпечення, частини МВС.
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24.02.2022 19:05 Відповісти
територіальна оборона, МВС
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24.02.2022 19:07 Відповісти
проти професійного російського десанту? Це їх єліта, менти і вчорашні офісні працівники можуть і не рипатись.
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Улус-Керт слышал?
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24.02.2022 21:45 Відповісти
шо, чмошнік, де твоя іліта?
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02.08.2022 12:24 Відповісти
пишуть, що на Донбасі місцеві зажмурили кількох окупантів - дрібниця, але приємно.
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24.02.2022 19:11 Відповісти
А есть чем их сбивать?
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24.02.2022 19:03 Відповісти
Сейчас поеду в центр посмотрим
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24.02.2022 19:05 Відповісти
В Броварах был слышен гул в 19.03 где-то, вероятно уже на месте...
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Над Троєщиною теж ,але по звуку не військово- транспортний.
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24.02.2022 19:24 Відповісти
Надо эти птички сбивать
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Скоріш за все- летять на Білорусь.
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Псковскіє дєсантнікі должни вєрнуцца к мамкам в гробах...
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24.02.2022 19:07 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:08 Відповісти
18*120=2 160 тел
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24.02.2022 19:08 Відповісти
да, скоріш за все це ті самі 3 тисячі десантників, що вони в Казахстан перекидали за кілька годин.
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24.02.2022 19:13 Відповісти
треба ж ці іл-76 бачити шоб вночі їх збити
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24.02.2022 19:08 Відповісти
Надо им отомстить за Луганск
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Боже який позор! Київські чоловіки замість того щоб йти в військомати й захищати своє місто від окупанта цілий день бігають по магазинам і стоять в чергах на заправки!!!
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24.02.2022 19:09 Відповісти
Жінки в ЗСУ теж чудово воюють. Ви з передової пишете, я так розумію?
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24.02.2022 19:14 Відповісти
а ты не шатайся по магазинам,а сходи военкоматы проверь
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24.02.2022 19:14 Відповісти
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24.02.2022 19:10 Відповісти
Псковські десантники? Пам'ятаємо...
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24.02.2022 19:12 Відповісти
Навколо Києва найпотужніша ПРО і ППО в Україні.До цього часу вона не використовувалась-сподіваюсь,що її просто притримували для таких цілей.
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24.02.2022 19:14 Відповісти
Падлюки бомбити хочуть чи там спецназ ???
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24.02.2022 19:15 Відповісти
це транспортні літаки. десант.
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24.02.2022 19:17 Відповісти
Пункт призначення - Гостомель?
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24.02.2022 19:15 Відповісти
Учтя что под гостомелем весь день замес идет,то в Украине ПВО совсем печальное.
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24.02.2022 19:18 Відповісти
Ну як печальне, за день 7 літаків + 7 геликоптерів, і це ще не все.
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24.02.2022 19:20 Відповісти
Их под гостомелем летало штук 20 , снимали на телефон практически в упор с крыш гаражей , там даже для рпг 7 мишени и всего 3 сбито
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24.02.2022 19:38 Відповісти
Боронь Боже їм вигрузитись в Києві або в якомусь іншому місті! Вони ж розбіжаться по Києву як ті таргани і потім скільки будемо їх ізвіттіль викурювати? Знімати треба негайно цих пташечок з неба і навіть не думати...
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24.02.2022 19:18 Відповісти
Ставте на посадковій смузі протитанкові їжаки!!!
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24.02.2022 19:21 Відповісти
Буки юлять на позиции зеленая мразь!!!!
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24.02.2022 19:22 Відповісти
Є можливість помститися за наш збитий у Луганську Іл з десантниками
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24.02.2022 19:22 Відповісти
десант готуватиме аеропорт
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24.02.2022 19:23 Відповісти
Так роздайте всім зброю, хто може/хоче її тримати! В Києві. Оголосіть мобілізацію. Що будемо просто сидіти і чекати їх на Хрещатику?
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24.02.2022 19:26 Відповісти
Оголосили, роздають, чекають у військоматах.
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24.02.2022 19:52 Відповісти
Слава нації..смерть москалям . Ну шановне панство..ніч попереду неспокійна
.Завтра побачимо черги біля війс коматів@?
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24.02.2022 19:29 Відповісти
это капец. как можно было отдать аэропорт под Киевом, Гостемель.

сейчас туда прибудут большие российские транспортные военные самолеты и высадится десант.

их главная цель - атака на киев, уничтожение властей.
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24.02.2022 19:29 Відповісти
Умник, ты был в Гостомеле?
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24.02.2022 19:38 Відповісти
Не властей а нас
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24.02.2022 19:39 Відповісти
там ВПП небольшая и вся раздолбанная артиллерией.
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24.02.2022 19:45 Відповісти
єслі десант то чого ви боїтесь крикніть їм - Бандера і вони штани обісруть ще спускаючись на парашуті .. кожен літак 50-80 солдатів вмістить ..1000 алкашів і не всі долитять ...парашут нерозкриється або сракою на гілляку приземлиться
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24.02.2022 19:53 Відповісти
Що з тими літаками? дайте якусь новину!
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24.02.2022 20:15 Відповісти
***** їм чорна, Дебіли, ***..))
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24.02.2022 21:34 Відповісти
це шо, типу допоміжна переговорна група ? ні, цих треба валити
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27.02.2022 17:52 Відповісти
 
 