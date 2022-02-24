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Путін назвав дії Росії в Україні "вимушеним заходом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін назвав дії Росії в Україні

Президент РФ Володимир Путін заявив, що дії Росії в Україні - це вимушений захід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"От це найголовніше, щоб було зрозуміло: те, що відбувається - вимушений захід. Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше", - сказав Путін під час зустрічі з представниками ділових кіл у четвер.

Російський президент підкреслив при цьому, що ризики безпеки, що виникли для країни, унеможливили інші засоби реагування на них. "Ризики у сфері безпеки створили такі, що іншими засобами відреагувати було неможливо. Усі спроби по нулях", - зазначив Путін.

Він додав при цьому: "Я, чесно кажучи, навіть здивований - ми ні на міліметр не зрушили з жодного питання. Повторю: це вимушений захід, тому що могли такі ризики для нас створити, що незрозуміло, як наша країна існувала б".

Також читайте: Путін назвав вторгнення в Україну "самозахистом" і звинуватив НАТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Пошёл на хууууй
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24.02.2022 19:40
+20
будь ти проклятий людожер
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24.02.2022 19:41
+20
Щоб ти здох! Падло кацапське!
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24.02.2022 19:41
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Пошёл на хууууй
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24.02.2022 19:40 Відповісти
Надіти пєдіка на розкалений лом і зробити з падли вітряк.
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24.02.2022 19:43 Відповісти
ну и чем ЭТО отличается от НАЦИЗМА.. прав был Черчилль- который сказал что нынешние антифашисты это в будущем новые фашисты... как то так по смыслу...
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24.02.2022 19:46 Відповісти
терпеливо перечитал ЕГО аргументацию... ну явно клиника для психиатрии человек выдает возможное будущее за реальную сегодняшнюю длительную угрозу которая уже давно возникла это если не ошибаюсь ретроградная шизофрения с галлюциногенным бредовым состоянием когда реальность затмевается и заменяя реальность галлюцинациями и бредом...
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24.02.2022 19:49 Відповісти
А Ви гурман!!!
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24.02.2022 20:57 Відповісти
***** полудохлое -- тебе торба и твоей вонючей армии зомби. Все сдохнут все до единого
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24.02.2022 19:52 Відповісти
***** постить *****?
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24.02.2022 19:40 Відповісти
будь ти проклятий людожер
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24.02.2022 19:41 Відповісти
Здохни покидьок ботоксний! Це коли тебе в сартірі московити твої замочать то буде вимушеним заходом!
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24.02.2022 19:41 Відповісти
ну да! куда уже больше терпеть! нужно уже что-то с шизиком делать.
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24.02.2022 20:02 Відповісти
Щоб ти здох! Падло кацапське!
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24.02.2022 19:41 Відповісти
А я невимушено продовжую називати путіна-****...м
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24.02.2022 19:41 Відповісти
Будеш висіть в Гаазі невимушено, тварь така..
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24.02.2022 19:41 Відповісти
хай застрелиться ****
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24.02.2022 19:41 Відповісти
*****
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24.02.2022 19:41 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Та нам НАСРАТИ що воно БРЕШЕ!
Скоріше б воно СДОХЛО!
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Гітлер теж був вимушений розширювати життєве пространство. Ну не жилось йому уже в тих кордонах.
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24.02.2022 19:42 Відповісти
У ваших підручниках ви, суки, нікого не захоплювали, тільки "вимушено відбивались" та "допомагали"
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Коли твої люди будуть гризти кору з голоду, це теж вимушений захід
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Т.e. - меня вынудили убивать граждан Украины? Абзац…
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24.02.2022 19:42 Відповісти
кацапы, ваше хйло - "он же вйо.. бнутый" (Немцов)
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Кожен оккупант буде знищений
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24.02.2022 19:42 Відповісти
Здохни моль!
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24.02.2022 19:43 Відповісти
Щоб ти здох і весь твій мордор!!!!
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24.02.2022 19:43 Відповісти
Про Крым он точно так же говорил
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24.02.2022 19:43 Відповісти
******* бы по кремлю крылатой ракетой.
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24.02.2022 19:43 Відповісти
Проклинаю тварюку , всім серцем і душею , проклинаю сволоту
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24.02.2022 19:43 Відповісти
Что говорит ***** уже никого не ****....оставьте записки сумасшедшего психиатрам
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24.02.2022 19:43 Відповісти
УЖЕ ВЕСЬ МИР ПОНЯЛ, ЧТО ОН ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНОЙ.
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24.02.2022 20:02 Відповісти
Тараканы в голове вынудили.
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24.02.2022 19:43 Відповісти
оправдывается ****
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24.02.2022 19:44 Відповісти
***** *****!
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Зверніть увагу: воно боїться того, що накоїло.
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Нах нам мнєніє якогось *****?
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Союзники давайте второй фронт Украине и помогайте бить кремлевского зверя!
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Підар ****, застрелись у сортир
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Мразота з мразот - загрозу, за твоїми словами, тобі становить НАТО! А ти нанадаєш на Україну, яка тобі ж віддала ядерну зброю! А з НАТО воювати боїшся, мразата!!!
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Видите русского, убейте
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24.02.2022 19:44 Відповісти
Та щоб ти здох у муках, урод! Йди на ***!
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Бажаю усім кацапам дожити до того часу, коли будуть вимушені жерти свою землю і захльобуватись у своїй крові
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24.02.2022 19:45 Відповісти
Піда.р, на тобі квіток на концерт кабзона
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24.02.2022 19:46 Відповісти
Коли те падло вже нажереться землею , все мало йому.
Гниль така...
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24.02.2022 19:47 Відповісти
Не так ***** уявляв собі південно-східний бліцкриг...не так
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24.02.2022 19:47 Відповісти
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24.02.2022 19:53 Відповісти
Щось він виглядає не дуже веселим .. Мабуть розчарувався, що Соловйов не поїде цього року на віллу у Італію
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24.02.2022 20:07 Відповісти
Ты, тварь, сдохнешь в страшных муках. Мы тебя и всех твоих прихвостней будем рвать по кусочкам ооочень медленно.
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24.02.2022 19:48 Відповісти
Вимушегий захід - це примусова евтоназія цього бункерного щура.
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24.02.2022 19:48 Відповісти
Тварь какая...
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24.02.2022 19:50 Відповісти
его рот - это руская параша …оттуда только вонь и смрад ,
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24.02.2022 19:50 Відповісти
над Борисполем напевно повітряний бій винищувачів. занадто хаотичні польоти
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24.02.2022 19:51 Відповісти
ти придурок сам створив такі "ризики" ще у 2008р.
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24.02.2022 19:52 Відповісти
Давно не была такой искренней - сдохни
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24.02.2022 19:52 Відповісти
А что с Северо-крымским каналом?
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24.02.2022 19:52 Відповісти
бiй іде,а вода не йде.Поки так
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24.02.2022 19:59 Відповісти
це добре
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24.02.2022 20:01 Відповісти
Вероятность дефолта параши по CDS превысила 50%. И это ещё не вечер...
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24.02.2022 19:52 Відповісти
Я дилетант у цих фінансових штучках, але поясніть що це означає? Вибачте за фінансову неграмотність
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24.02.2022 20:14 Відповісти
Даю в виде исключения ссылку на парашный сайт, если он у Вас откроется.
Сайт этот безопасный в плане вирусов и прочего:
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/cds-chto-eto-za-instrument-i-dlia-chego-on-ispol-zuetsia
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25.02.2022 14:08 Відповісти
********. нато не собиралось нападать на россию. это оборонный блок, а не нападающий.

и на россию оно не могло напасть, так как у россии ядерное оружие.
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24.02.2022 19:53 Відповісти
А что еще может сказать этот недорослыь-фашист в оправдание своих агрессивных планов? Психически больной идиот с маниакальным психозом.
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24.02.2022 19:54 Відповісти
Как и у всех бандитов: - это он, она, они виноваты. Такой себе бедняжечка. Все его провоцируют, заставляют напасть, ну просто сволочи!
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24.02.2022 20:03 Відповісти
а на крым он напал тоже потому что "у него не было выбора". "потому что завтра там бы было нато".
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24.02.2022 19:54 Відповісти
Що воно меле? Маячня сивого *****. Щоб ти здох, скотина сутула.
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24.02.2022 19:54 Відповісти
Пад...кремлівські..
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24.02.2022 19:54 Відповісти
сдохни тварь!!!!!!
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24.02.2022 19:57 Відповісти
Пішов у сраку!
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24.02.2022 19:58 Відповісти
Так и воюй с Америкой, если она тебе не дает гарантии! Что ты, чмо трусливое, на Украину напало?
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24.02.2022 19:58 Відповісти
НАТО ему враг! НАТО на его нападает! НАТО ему не дает гарантий! Но нападает он на маленькую Украину!
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24.02.2022 20:00 Відповісти
Загнали крысу в угол?
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24.02.2022 20:08 Відповісти
Щоб ти здох, скотиняка!
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24.02.2022 20:30 Відповісти
***** выродок , мы это уже слышали за Афган и другие горячие точки , которые вы сделали
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24.02.2022 20:41 Відповісти
Будь проклято *****,будь прокляты твои потомки до седьмого колена,будь проклят тот,кто вторгся в нашу страну,будь прокляты их дети.Будь проклят тот,кто это поддерживает.
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24.02.2022 20:43 Відповісти
Клинический долбодятел. Задушись.
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24.02.2022 21:00 Відповісти
 
 