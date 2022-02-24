Путін назвав дії Росії в Україні "вимушеним заходом"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що дії Росії в Україні - це вимушений захід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"От це найголовніше, щоб було зрозуміло: те, що відбувається - вимушений захід. Нам просто не залишили жодних шансів зробити інакше", - сказав Путін під час зустрічі з представниками ділових кіл у четвер.

Російський президент підкреслив при цьому, що ризики безпеки, що виникли для країни, унеможливили інші засоби реагування на них. "Ризики у сфері безпеки створили такі, що іншими засобами відреагувати було неможливо. Усі спроби по нулях", - зазначив Путін.

Він додав при цьому: "Я, чесно кажучи, навіть здивований - ми ні на міліметр не зрушили з жодного питання. Повторю: це вимушений захід, тому що могли такі ризики для нас створити, що незрозуміло, як наша країна існувала б".

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