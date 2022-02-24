15 036 10
На Трипільській ТЕС сталася пожежа внаслідок російського обстрілу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Розташована в Київській області Трипільська ТЕС зазнала обстрілів з боку російських військ.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 17:00 окупанти поцілили снарядом у вугільний склад Трипільської ТЕС. Обладнання і споруди станції не пошкоджені.
Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Телеграмі, що внаслідок обстрілу з боку російських військ на станції загорівся вагончик, є потерпілий.
"Станом на 16:00 рятувальниками Обухівського району ліквідовано загоряння металевого вагончика зі сторони вугілля подачі Трипільської ТЕС, що виникло внаслідок ворожого обстрілу", - ідеться в повідомленні.
Потерпілий був переданий лікарям швидкої медичної допомоги.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
це вразумляє
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать