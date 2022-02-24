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Новини Війна в Україні
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Київська область (3131) обстріл (21033) пожежа (3742) ТЕС (219)

На Трипільській ТЕС сталася пожежа внаслідок російського обстрілу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Трипільській ТЕС сталася пожежа внаслідок російського обстрілу

Розташована в Київській області Трипільська ТЕС зазнала обстрілів з боку російських військ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 17:00 окупанти поцілили снарядом у вугільний склад Трипільської ТЕС. Обладнання і споруди станції не пошкоджені.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Телеграмі, що внаслідок обстрілу з боку російських військ на станції загорівся вагончик, є потерпілий.

"Станом на 16:00 рятувальниками Обухівського району ліквідовано загоряння металевого вагончика зі сторони вугілля подачі Трипільської ТЕС, що виникло внаслідок ворожого обстрілу", - ідеться в повідомленні.

Потерпілий був переданий лікарям швидкої медичної допомоги.

Автор: Володимир Янченко
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Чому світ мовчить?
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24.02.2022 19:51 Відповісти
Дайте їм час, тривають консультації. Бо там нема єдності, судячи з Німеччини.
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24.02.2022 20:04 Відповісти
настав час віддячувати по об,єктам на території рф..

це вразумляє
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24.02.2022 19:54 Відповісти
Сайт Думы лежит. Кто то его дэдосит.
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24.02.2022 19:54 Відповісти
есть кацапсие города почему они не страдают от ответок?
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24.02.2022 19:54 Відповісти
бо українці не такі
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24.02.2022 19:58 Відповісти
Вставай, страна свободная,
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.

Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
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24.02.2022 20:08 Відповісти
В мене інше питання: Яким чином відбувся цей обстріл? З чого стріляли?
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24.02.2022 20:12 Відповісти
Ты вообще в курсе, что от границы с Беларусью до Киева 75км, а "Смерчи" летают на 120км?
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24.02.2022 21:34 Відповісти
Одиночный выстрел со "Смерча" на расстояние в 75 км...
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25.02.2022 04:32 Відповісти
 
 