На Трипільській ТЕС сталася пожежа внаслідок російського обстрілу

Розташована в Київській області Трипільська ТЕС зазнала обстрілів з боку російських військ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 17:00 окупанти поцілили снарядом у вугільний склад Трипільської ТЕС. Обладнання і споруди станції не пошкоджені.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила в Телеграмі, що внаслідок обстрілу з боку російських військ на станції загорівся вагончик, є потерпілий.

"Станом на 16:00 рятувальниками Обухівського району ліквідовано загоряння металевого вагончика зі сторони вугілля подачі Трипільської ТЕС, що виникло внаслідок ворожого обстрілу", - ідеться в повідомленні.

Потерпілий був переданий лікарям швидкої медичної допомоги.