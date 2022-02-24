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Кабмін ввів у дію план цивільного захисту населення, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кабмін ввів у дію план цивільного захисту населення, - Шмигаль

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ввів у дію план цивільного захисту, який передбачає, що обласні державні адміністрації активізують роботу з евакуації цивільного населення із місць активних бойових дій.

Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зокрема, на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану. Рішення прийнято для максимально ефективної оборони держави і захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора", - сказав Шмигаль.

За його словами, рішення дозволить максимально скоординувати всі органи влади, крім того, це дозволяє направити всі необхідні ресурси, щоб швидко і ефективно використовувати це для потреб нашої оборони і наших військових.

"Обласним державним адміністраціям доручено активізувати роботу із проведення евакуації цивільного населення в місцях активних бойових дій. Соціальні служби працюють для того, аби допомогти українцям, які евакуювалися", - сказав він.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
сейчас во время брифинга НАТО выступающая ошиблась и сказала анти-Гитлеровская вместо анти-Путинская. как есть…
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24.02.2022 20:30
+4
ти дурак! закликають йти до тероборони і видають зброю
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24.02.2022 20:35
+3
Лучше б суки оружие раздали людям
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24.02.2022 20:33
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сейчас во время брифинга НАТО выступающая ошиблась и сказала анти-Гитлеровская вместо анти-Путинская. как есть…
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24.02.2022 20:30 Відповісти
кстати, вспомнилось.. а ведь фуйло РОВНО 8 лет назад так же пытался подавить и Майдан, и начал захват Крыма..
в эти же дни...

т.е. оно нападением на Украину пытается "вылечить" свои комплексы поражения 8 лет назад
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24.02.2022 20:43 Відповісти
Лучше б суки оружие раздали людям
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24.02.2022 20:33 Відповісти
ти дурак! закликають йти до тероборони і видають зброю
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24.02.2022 20:35 Відповісти
Идиото ,я уже писал в военкомат хрен попадешь очередь шо в мавзолей советский и таки знаю , на сколько человек рассчитано там несчастных автоматов . Люди сами между своими выискивают что могут .
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24.02.2022 20:51 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3318920/kyyanam_z_teroborony_za_den_rozdaly_ponad_10_tys_avtomativ_venislavskyyi_video
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24.02.2022 22:33 Відповісти
Касові апарати роздали . Напевно вважають що цього досить .
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24.02.2022 20:46 Відповісти
Нам потрібен опір на фронті, населення і без вас, ссикунів про себе подбає.
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24.02.2022 20:40 Відповісти
Дятел , город пустой , одни под Мелитополем другие за Мариуполем , а ночью ожидаем , две части ПВО БЛИЖНЕГО вынесли ещё утром , вот население и желает о себе подумать с ОРУЖИЕМ ,а не бредом с ОПы
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24.02.2022 20:58 Відповісти
зачем население защищать? А воевать за них граждане украинцы будут?
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24.02.2022 20:49 Відповісти
Взят гостомельский аэропорт... На очереди - Банковская?.. Вот такие к нам явились непрошенные ху..тманы...
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24.02.2022 20:56 Відповісти
ШМИГАЛЬ, ТЫ ДЕБИЛ. МЫ МОГЛИ ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД ПОЛУЧИТЬ ЗБРОЮ И ХЕРАЧИТЬ МОСКАЛЕЙ! А ТЕПЕРЬ МЫ СИДИМ С ПУСТЫМИ РУКАМИ. ЗАСУНЬ СВОЙ ЯЗЫК В ЖОПУ ВЕРЕЩУЧКЕ И МАРЬЯНЕ БЕЗУМНОЙ И НЕ ***** В ПРЯМОМ ЕФИРЕ.
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24.02.2022 21:24 Відповісти
Жида шмигаля, зебіла і пр. єрмаков - повесить на Крещатике.
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24.02.2022 21:33 Відповісти
Я одного не понимаю: где Ярош с Билецким?!
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24.02.2022 21:37 Відповісти
 
 