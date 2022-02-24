Кабмін ввів у дію план цивільного захисту населення, - Шмигаль
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Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ввів у дію план цивільного захисту, який передбачає, що обласні державні адміністрації активізують роботу з евакуації цивільного населення із місць активних бойових дій.
Про це під час брифінгу заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Зокрема, на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах воєнного стану. Рішення прийнято для максимально ефективної оборони держави і захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора", - сказав Шмигаль.
За його словами, рішення дозволить максимально скоординувати всі органи влади, крім того, це дозволяє направити всі необхідні ресурси, щоб швидко і ефективно використовувати це для потреб нашої оборони і наших військових.
"Обласним державним адміністраціям доручено активізувати роботу із проведення евакуації цивільного населення в місцях активних бойових дій. Соціальні служби працюють для того, аби допомогти українцям, які евакуювалися", - сказав він.
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