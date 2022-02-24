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Звернення Байдена щодо нападу Росії на Україну
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Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо нападу Росії на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+53 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар24.02.2022 21:03
+45 18c49ed2
показати весь коментар24.02.2022 21:06
+30 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар24.02.2022 20:58
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Будь ласка, зачекайте...
нам дадуть багато озброєння...
за 3-5 днів їх операція почне здуватися, бо немає в них 2ої та 3ої резервної лінії....
+ буряти - вічно бухи.... це ті що "тренувалися" у РБ на полігоні ...
і наші їх поженуть до Білорусії, і
може одразу і з Криму ?
Германия, та еще **** старая. Слов нет.
Единым фронтом со стороны Запада могли бы остудить Адольфа Владимировича, но не стали.
жінок. Зважте кожен для себе: ви готові жити у рабстві *****, чи готові вбивати ворога за СВОЮ ЗЕМЛЮ, ЖИТТЯ СВОЇХ РіДНИХ?? І якщо ви обираєте другий варіант - беремо зброю(в кого є) та йдемо усі завтра стаємо на їх захист. Окрім нас це робити нікому!
Они оба тридварасы.
А ты из двух кучек говна пытаешся выбрать кучку поменьше
Если не лахтинское