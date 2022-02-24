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Звернення Байдена щодо нападу Росії на Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням щодо нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+53
добре що Байден винуватий, а не Зеленський. Зеленський ні при чом.
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24.02.2022 21:03
+45
Та да. Просрал 3 года, а виноват всегда дядя.
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24.02.2022 21:06
+30
ПВО лучьше пришли.
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24.02.2022 20:58
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це не санкції, а чергова відписка Байдена і погроза Путлеру пальчиком. Україна мала надію на США, але нас, в черговий раз, кинули. Загальний висновок - виживайте як вмієте і як дозволдить Ху_ло.
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24.02.2022 21:17 Відповісти
если его не остановят у нас ждите его а прибалтов и ещё там где никто и не превидит сейчас
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24.02.2022 21:18 Відповісти
Не його, а його разом з нами. Тому що у заручниках будуть наші сім'ї. І якщо ми не переможемо зараз, то ті ж прибалти нас вже будуть сприймати як орків
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24.02.2022 21:31 Відповісти
так що виходить,
нам дадуть багато озброєння...
за 3-5 днів їх операція почне здуватися, бо немає в них 2ої та 3ої резервної лінії....
+ буряти - вічно бухи.... це ті що "тренувалися" у РБ на полігоні ...

і наші їх поженуть до Білорусії, і
може одразу і з Криму ?
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24.02.2022 21:20 Відповісти
Є у них і 2га, і 3тя волна. Вони не задіяли у перший день навіть всі ті війська, що були розташовані вздовж кордону. І ні, наші хлопці не мають вмирати у Білорусі. Мы маємо захистити тільки свою землю.
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25.02.2022 02:40 Відповісти
почув одне воевать они не будут за нас и небо не закроют(((( боятся позор вам потому что только это гопника остановит пару сюитых самолётов их пво и плешак офуеет оно серливое просите у Эрдогана!!!!!!
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24.02.2022 21:21 Відповісти
Чи не забагато нікому не відомих одноднэвок на Цензорі "обурені зливом Байдена"?
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24.02.2022 21:22 Відповісти
Это боты просто срут на ветке
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24.02.2022 21:27 Відповісти
гопник понимает и боится только тех кто ему силой отвечает а не словами(((
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24.02.2022 21:22 Відповісти
***** налякало його ядерною бімбою. А де супермегапотужноруйнівні сннкції?
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24.02.2022 21:27 Відповісти
Очень слабенькие санкции и реакция. Закрыть небо он мог бы. Не стал.
Германия, та еще **** старая. Слов нет.
Единым фронтом со стороны Запада могли бы остудить Адольфа Владимировича, но не стали.
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24.02.2022 21:31 Відповісти
А вы чего-то ожидали от тупого маразматика? Он тут Капитолий опять оградой обнёс от любви к своим « избирателям». Не ждите военной помощи от штатов, пока дермократы у власти, ничего стоящего не будет. И вы там, эти пронумерованные скоты на форуме, продолжайте банить мои посты.
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24.02.2022 23:44 Відповісти
Якщо коротко браття - байден на жаль "здувся"... З усього того бла -бла -бла я зрозумів одне: Україна буде битись з ****** одна, SWIFT не відключать, а з підтримки від США - може хіба ще трохи джавелінів та гранатометів...(і то їх тепер треба тягнути через усю країну від західного кордону - а це втрата дорогоцінного часу) Певно шо на Президента США таки подіяв "ядерний шантаж" з боку *****... Тож не чекаймо більш на якісь дива від "дядьки джо"(їх просто не буде) - будемо стояти до кінця і обов'язково переможемо! Тримаймось, бо кацападли перегруповуються і сьогодні вночі намагатимуться провести масовану десантну операцію для захоплення ключових стратегічно важливих позицій. І от саме оцю їх десантуру треба затягнути у жорсткі бої у середмістях, тут мають вступити в бій ВСІ ХТО МОЖЕ: сили ЗСУ та загони тероборони і сили місцевої самооборони, добровольчі формування. Не сприймайте це за "зрадофільство" -просто я звик РЕАЛЬНО дивитись на всі речі. Скажу просто : зараз "на кону" стоїть питання ЖИТТЯ ЧИ СМЕРТІ усіх українців -наших матерів, дітей, коханих
жінок. Зважте кожен для себе: ви готові жити у рабстві *****, чи готові вбивати ворога за СВОЮ ЗЕМЛЮ, ЖИТТЯ СВОЇХ РіДНИХ?? І якщо ви обираєте другий варіант - беремо зброю(в кого є) та йдемо усі завтра стаємо на їх захист. Окрім нас це робити нікому!
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24.02.2022 21:46 Відповісти
Кацапи як начнуть нас утюжити ракетами, то нам лише Бог зможе помогти, но люди в Бога невірять
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24.02.2022 23:18 Відповісти
Ви певно ніколи не стикались із воєнною справою : коли ворог вступає у "ближній" бій на обмеженій перешкодами міській місцевості - куди вони будуть стріляти тими ракетами?? По своїй же десантурі? А Бог таки з нами - бо правда за нами!
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24.02.2022 23:27 Відповісти
з великої хмари пішов малий дощ
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24.02.2022 21:47 Відповісти
походу Украину слили, и причем и не сейчас, а все типа "помощь" это так на замыливание, что бы не потерять лицо, все в принципе их устраивает, даже беженцы, лучше чем заробитчане, заработали на тяжелой работе и вкладывают в экономику, а не вывозят деньги, и пукин это прекрасно знал, и походу никакая не разведка о нападение, а все согласовано, что бы время было ********* с Украины всем ихним людям, что бы не дай бог не пострадали
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24.02.2022 21:53 Відповісти
...кагал всіх стран обєдєніляся навколо грошей ращі та здав Україну. Не дочекаєтесь,.
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24.02.2022 21:55 Відповісти
Коли Україна знову стане повністю незалежною треба згадати все "добре" від Німеччини, Угорщини, Італії - обкласти всі товари з цих країн ПОТРІЙНИМ МИТОМ.
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24.02.2022 22:04 Відповісти
А єврейчики? чому їх забув? Це ті самі які НАМ в заборонять в НАС Бандеру. І це ті самі єврейчики які заборонили протитанкову зброю.
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25.02.2022 08:16 Відповісти
Просто п*дар*си і все, мито Ізраілю накрутити тоді це святе, як що потім спитають, так це за те що свої ПТРК заборонили країнам Балтії давати Україні. Ізраільські товари обкласти 4 кратним митом і це норма. Але як проти нації проти них нічого не маю, тільки те що лижуть дупу Москві.
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25.02.2022 11:26 Відповісти
А мне кажется что Байден когда говорит " Америка не будет воевать с россией", всё равно что путин говорил, "нас там нет".
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24.02.2022 22:14 Відповісти
Байден обещает блокировать в России ещё и PornHub!
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24.02.2022 22:18 Відповісти
Если Украина выстоит. Она не будет мстить другим, которые по каким-то причинам не поддержали в трудную для себя минуту.. Она через это, будет понимать и знать цену, какой её завоевали её Граждане.САМИ. Без какой-то Неметчины и .т.д.
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24.02.2022 22:18 Відповісти
Не "если", я коли
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24.02.2022 23:14 Відповісти
а "коли"
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24.02.2022 23:15 Відповісти
И я считаю, зачем всю славу отдавать сша ? Украина и сама справится, лишь бы оружия хватил
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25.02.2022 00:29 Відповісти
Єднаймося.похер хто за яку партію
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24.02.2022 22:19 Відповісти
Ага, еще тот республиканец. Ті что не слішал, как он три дня назад плешивого гением назівал?
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24.02.2022 22:33 Відповісти
Не *****, проблема Трампа в том что он базар не фильтрует. Пока он был президентом, никто головы особа не поднимал, не было слышно чтоб рашка бомбами пугала, Северная Корея голос не подавала и Афганистан все же держался, криминал и нелегалы такими толпами не шастали, и такого размаха преступности, нехватки кадров, ненависти, и извращенцев не было слышно, и да Штаты ещё были авторитетом. Я думаю ещё 3 года под руководством администрации Байдена и штаты объявят дефолт.
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24.02.2022 23:52 Відповісти
Ты на голову хворая.
Они оба тридварасы.
А ты из двух кучек говна пытаешся выбрать кучку поменьше
Если не лахтинское
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25.02.2022 00:19 Відповісти
Сам гондон и притом упоратый! Чего пасть открыл здесь, чего падла за компом сидишь в такой час.
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25.02.2022 06:21 Відповісти
Нах иди, падаль лахтинская
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25.02.2022 07:20 Відповісти
Трамп більше вірив Путіну чим своїй розвідці
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25.02.2022 03:25 Відповісти
Покидьок продажний. Продав Україну Росії. Вічний лизоблюб Пуйла! Його договорняк всім очевидний. А його санції як мертвому припарка
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25.02.2022 05:34 Відповісти
Можливо, в нас був слабкий український переклад... Та все ж виступ Байдена видається слабким і невпевненим. Враження таке, що він або в стані повної розгубленості, або в стані мовчазної домовленості з Кремлівським Карликом.
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25.02.2022 08:14 Відповісти
ссыкливые ублюдочные янки показывают себя во всей красе. ну ничего-болотные выпихнут их по всему миру,дождутся уроды,предатели
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25.02.2022 10:13 Відповісти
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