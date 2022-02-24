Злочинність після вторгнення впала майже до нуля, - Геращенко

В жодному з міст України нема мародерства чи пограбувань.

Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав зведення поліції щодо України. Після вторгнення злочинність впала практично до нуля. Жодних пограбувань та мародерства немає в жодному місті України", - написав він.

Геращенко додав, що поліцейські працюють у посиленому режимі та мають вказівку жорстко реагувати на будь-які спроби розхитувати ситуацію.

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