Злочинність після вторгнення впала майже до нуля, - Геращенко
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В жодному з міст України нема мародерства чи пограбувань.
Про це пише у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав зведення поліції щодо України. Після вторгнення злочинність впала практично до нуля. Жодних пограбувань та мародерства немає в жодному місті України", - написав він.
Геращенко додав, що поліцейські працюють у посиленому режимі та мають вказівку жорстко реагувати на будь-які спроби розхитувати ситуацію.
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коли знешкодять кримський міст??
Під Гостомелем спіймали чорта з отакою хернею.
Якщо побачите щось подібне у якогось зеваки, який карлякає записи, хопайте його!
Тільки з жінкою вспоминали, як той чорт якого спіймали, замість того щоб сказати що він народився в Житомирщіні, каже що він ВИРОДОК з Житомира)))) 🤣🤣🤣
У них дійсно російська щелепа)))
П'ятниця, 12 Вересень 2014 22:46
байтбастер
"Закарпатська файта у зоні АТО" ( Robin Fishur )
Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…
- Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловів.
- Десь го зловів?
- Туй на шляхови.
- А се наш сепаратист вадь мацкальський?
- Фрас го знає. Йшов на машини. Я го зупинив і завідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се бовт по їхньому. Я вже який ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се мацкаль.
- Може узвідати, де суть го цимбори?
- Мож. Айбо вун ніч української не майже. Я пробував. Вун лем на ня упозерався гі баран на нові ворота. Нич української не дуже.
- Йдеме. Я попробую.
- Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
- Что?
- Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
- Пішеш?
- Айно! Фамілія, ім'я, по батькові. Удкідь-ісь?
- Іванов Іван Іванович
- Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
- Что?
(чути звук удару у вухо)
- Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?
(Пітьо помагає)
- Па-ас-с-спо-
орт - Дякуву.
(До сепаратиста)
- Ду ю спікінглиш? Ху із он дять тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
- Так. Вот в карманє.
- Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись мирігований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
- Что?
(чути звук удару у друге вухо)
- Пувів-ім ти, ош не щокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
- Оказав?
- Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростові, а йдеш із лєнточків і автоматом в Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
- Заблудив?
- Ти що, дЕбіл єден? Не найбільшш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
- Чєво???
(чути черговий удар у вухо)…
Щоб мацкальські солдафони не отримували у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатську файту у зоні АТО:
Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?
Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?
Маєш метрику даяку? - У Вас є які-то документи, коториє удостоверяють вашу особистість?
Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате знаходиться група Ваших військ?
Кулько вас туй? - Каково кількість вашої групи?
Ти дЕбіл єден? - Думаю, ви не зрозуміли сути мого питання.
Не миригуй ня - Ваші питання дуже схожі на бажання затягнути час або обманути мене. Це не може не злити. Особливо на фоні всеобщей нервозності в зоні АТО.
Дораз тя **** - Ви винуждаєте мене приєднатися до методів фізичного впливу. Це претит моєму мировоззренню, але Ви не оставляете мені інших варіантів отримання, необхідної нам інформацією з Вашої сторони.
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