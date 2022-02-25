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На північному напрямку техніка РФ рухається до Конотопа і Ромен

Новини Цензор.НЕТ Події

На північному напрямку техніка РФ рухається до Конотопа і Ромен

В Сумській області колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромен і в напрямку Прилук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook.

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 "Оперативна інформація від голови Роменської РДА Дениса Ващенка: Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни. Із Тернів виїхало 5 машин у бік Конотопа. Із Конотопа йшла колона в бік Ромен. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни", - зазначив він.
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Топ коментарі
+37
Думаю це останні їх кілометри.
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24.02.2022 23:57
+26
Хіба їх закидати нічим ?? Шатаються державою гості непрохані..
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24.02.2022 23:57
+16
ВСУ отбили Антоновский мост в районе Херсона, подразделения закрепились на левом берегу Днепра
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24.02.2022 23:58
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Думаю це останні їх кілометри.
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24.02.2022 23:57 Відповісти
згоден
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Україна занадто велика, щоб її можна було окупувати 100 тисячною ордою. На разі лапті ввели в бій вже 2/3 зібраного з усіх своїх боліт і тундр хламу, продвинувшись вглиб країни лише на декілька десятків кілометрів (60 з 90 бтг) (Місцями!!!). І оперативних резервів у них залишилось не так багато. Ну проїдуть вони ще 50км і що далі? Чим тримати окуповані території і прикривати свої обози і шляхи постачання? Поставлять по 5-10 сцикунів-срочників і БТРу на блокпостах біля кожного захваченого села? То воно ж палиться навіть самим допотопним РПГ. ***** реально у своїй хворій макітрі малювало картинку, що їх тут квітами зустрінуть і можна буде їхати прямо до упора, незважаючи на тили. "Хахлі сами в первій же дєнь разбегутся і прінесут ключи от Кієва".
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25.02.2022 00:53 Відповісти
Хіба їх закидати нічим ?? Шатаються державою гості непрохані..
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24.02.2022 23:57 Відповісти
Шакали гідкі і задрипані.
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25.02.2022 00:00 Відповісти
ВСУ отбили Антоновский мост в районе Херсона, подразделения закрепились на левом берегу Днепра
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24.02.2022 23:58 Відповісти
Похоже на броуновское движение. Не порали их заморозить?
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24.02.2022 23:58 Відповісти
мости в бєлгороді, курску, воронежі треба підривати.....!! на раSSії треба орду зупиняти!

коли знешкодять кримський міст??
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24.02.2022 23:58 Відповісти
чому рухаеться? - не додали союзникі?
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24.02.2022 23:58 Відповісти
від джавелінів в наперстки граються
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24.02.2022 23:59 Відповісти
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25.02.2022 00:00 Відповісти
а де
Точка-У. Найгрізніша зброя ЗСУ
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25.02.2022 00:01 Відповісти
Ви новину читали? Там 5 одиниць техніки десь блукають. Навіть село не захопити...
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25.02.2022 00:03 Відповісти
А де українські РСЗО?
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25.02.2022 00:04 Відповісти
Резонный вопрос
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25.02.2022 00:38 Відповісти
Есть на севере зверьки лемминги. Они иногда собираются в колонну и бегут к морю и гибнут в нем. Север **** дело загадочное
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25.02.2022 00:01 Відповісти
Нащо це зараз говорити?
Коли роз**шили б тоді.. а то сидять тут ольгіхевці..
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25.02.2022 00:01 Відповісти
Святий Джавелін їм допоможе))
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25.02.2022 00:02 Відповісти
Не зрозуміло чому ракетами не знищують колони нечисті. Чи зеля-зрадник забороняє?
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25.02.2022 00:02 Відповісти
ракета дело дорогое, приедут к расчетам с гранатометами и отоварятся
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25.02.2022 00:05 Відповісти
Там китайці на Тайвань полізли!
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25.02.2022 00:03 Відповісти
Вони ж жаліли, що пуйло олімпійський спокій порушив...
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25.02.2022 00:05 Відповісти
Краще б вони з Сибіру почали, це їх зірковий час був би
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25.02.2022 00:40 Відповісти
Ночные засады это шок для кацапов!
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25.02.2022 00:05 Відповісти
з технікою добре справляються байрактари.
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25.02.2022 00:05 Відповісти
Ну, благослави их Матка Бозка.
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25.02.2022 00:06 Відповісти
вбивця синів всіх матерів, жуков, якось сказав - "вибивайте танки"
до цьоґо нужно прислухатися..
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25.02.2022 00:06 Відповісти
Ночь лучшее время для охоты Байрактаров.
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25.02.2022 00:07 Відповісти
❗️УВАГА
Завозять в Київ додаткову зброю.
Зранку 25 лютого
Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до ТрО.
Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10.
Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.
Оболонський б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)
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25.02.2022 00:08 Відповісти
Цікаво те, що ніхто не кидався під танки з квітами.
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25.02.2022 00:10 Відповісти
Мабуть їх підготували до квітів, але мрії перетворюються у реальність … замість квітів кул
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25.02.2022 00:45 Відповісти
Не давать кацапоидам опомниться нинаминуту пока не подтянули новые силы. Х***Ло бросил сегодня в Украину 2/3 всей ударной группировки. Если мы ее уничтожим останется совсем х***ня. Ху***ло еще долго будет собирать еще одну такую группировку, и сомневаюсь что соберет. Потому как кацапоиды узнают куда делась предыдущая армия будут играть с военкомом в прятки
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25.02.2022 00:12 Відповісти
Уже вошли в Ромны
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25.02.2022 00:28 Відповісти
Їх зустріли?
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25.02.2022 00:48 Відповісти
нет, просто едут себе через город...теперь пойдут или на Прилуки или на Пирятин
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25.02.2022 00:57 Відповісти
Надіюсь, що ця "вільна хода" спланована, і ЗСУ просто чекають виходу колони з міста, щоб знешкодити всю колону...
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25.02.2022 01:56 Відповісти
 
 