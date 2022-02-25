На північному напрямку техніка РФ рухається до Конотопа і Ромен
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В Сумській області колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромен і в напрямку Прилук.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook.
"Оперативна інформація від голови Роменської РДА Дениса Ващенка: Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни. Із Тернів виїхало 5 машин у бік Конотопа. Із Конотопа йшла колона в бік Ромен. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни", - зазначив він.
Топ коментарі
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коли знешкодять кримський міст??
Точка-У. Найгрізніша зброя ЗСУ
Коли роз**шили б тоді.. а то сидять тут ольгіхевці..
до цьоґо нужно прислухатися..
Завозять в Київ додаткову зброю.
Зранку 25 лютого
Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до ТрО.
Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10.
Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.
Оболонський б-н., вул.Полярна 20, (завод генераторів)