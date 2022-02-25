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Новини Війна в Україні
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В Україну введені дві третини доступних Росії БТГ, – Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 20:00 24 лютого з 90 батальйонних тактичних груп на територію України введено понад 60.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Генштаба ЗСУ.

"Станом на 20:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках", - сказано в повідомленні.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр,  на сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. "Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена", - написала вона.

В Сумській області колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромнів і в напрямку Прилук, інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
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25.02.2022 00:19 Відповісти
Амінь!
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25.02.2022 00:20 Відповісти
Задавшийся оккупант призвал своих «колег» уходить из Украины
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25.02.2022 00:22 Відповісти
Тоесть если мы етих уничтожим у Х***Ла останется только треть? А мы еще даже мобилизацию не проводили. Хватило бы нам только ПВО
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25.02.2022 00:43 Відповісти
то уже заградотряды остались)
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25.02.2022 03:43 Відповісти
хенерали рузьге завжди відрізнялись якоюсь безтолковщиною. О 20 00 Генштаб повідомив, що основний напрямок - Донбас,Запоріжжя,Тирасполь в потім по піцуркам а Киїів в облогу. А тут вистроїлись кишкою і давай мандрувати -на перехресті зупиняться і рішають куди їхатиА там де стала оборона я+к в ОРДЛО прорив в лоб, теж саме що обухом полбу. І таки можуть стати вороженьки в ступор
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25.02.2022 02:27 Відповісти
 
 