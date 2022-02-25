В Україну введені дві третини доступних Росії БТГ, – Генштаб ЗСУ

Станом на 20:00 24 лютого з 90 батальйонних тактичних груп на територію України введено понад 60.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на преслужбу Генштаба ЗСУ.

"Станом на 20:00 24 лютого противник продовжує ведення повномасштабної агресії проти України. На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках", - сказано в повідомленні.

Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, на сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. "Ворожа колона зі складу російської 58 бригади зупинена", - написала вона.

В Сумській області колони російської техніки рухаються в сторону Конотопа, Ромнів і в напрямку Прилук, інформує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.