Китайські літаки увійшли у повітряний простір Тайваню, - Reuters

9 китайських літаків увійшли у повітряний простір Тайваню.

Reuters із посиланням на Міноборони Тайваню, інформує Цензор.НЕТ.

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Військово-повітряні сили Тайваню посилили бойову готовність, коли дев'ять китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, скаржився на регулярні подібні місії китайських ВПС протягом останніх двох років, хоча літаки не наближалися упритул до самого Тайваню.

У міністерстві заявили, що в останню місію брали участь вісім китайських винищувачів J-16 і один розвідувальний літак Y-8, які пролетіли над районом на північний схід від контрольованих Тайванем островів Пратас у верхній частині Південно-Китайського моря.

У зв'язку з цим, повідомили у міністерстві, Тайвань розгорнув ракети протиповітряної оборони для "моніторингу ситуації".