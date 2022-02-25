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Китай (1919) літак (1986) Тайвань (105)

Китайські літаки увійшли у повітряний простір Тайваню, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китайські літаки увійшли у повітряний простір Тайваню, - Reuters

9 китайських літаків увійшли у повітряний простір Тайваню.

Reuters із посиланням на Міноборони Тайваню, інформує Цензор.НЕТ.

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Військово-повітряні сили Тайваню посилили бойову готовність, коли дев'ять китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Тайвань, який Китай вважає своєю територією, скаржився на регулярні подібні місії китайських ВПС протягом останніх двох років, хоча літаки не наближалися упритул до самого Тайваню.

У міністерстві заявили, що в останню місію брали участь вісім китайських винищувачів J-16 і один розвідувальний літак Y-8, які пролетіли над районом на північний схід від контрольованих Тайванем островів Пратас у верхній частині Південно-Китайського моря.

У зв'язку з цим, повідомили у міністерстві, Тайвань розгорнув ракети протиповітряної оборони для "моніторингу ситуації".
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Топ коментарі
+15
Вот к чему приводит трусость и инертность Америки. И не только в отношении нас. А раньше США были полицейским государтсвом которое все боялись. Когда гопника не ставить на место он вылезет на голову так как гопник нейтральнойсть воспринимает как трусость и повод к нападению.
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25.02.2022 01:51
+8
краще б сибір захоплював, а якби вона й так уже їх, то йшов би за урал
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25.02.2022 01:49
+3
Китай под шумок может захватить тайвань.
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25.02.2022 01:45
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Китай майже щотяжня такі провокації влаштовує.
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25.02.2022 01:41 Відповісти
ця новина постійно з'являється кожну годину ще з 9 ранку,це або фейк або якась хірня,а якщо це правд то це третя світова
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25.02.2022 01:44 Відповісти
Они постоянно их провоцируют. Ничего нового. Вообще Китаю не нужен Тайвань. Им нужен доступ к морю, чтобы можно было запускать подлодки, которые не будет отслеживать США или что-то такое. Короче, в отличии от России, которая поехала мозгами, их цель исключительно путь к мировой гегемонии, а собирание земель здесь лишь повод.
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25.02.2022 01:53 Відповісти
Типіл.
У Китая 14,5 тисяч кілометрів берегової лінії.
Ти би хоч раз на карту подивився.
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25.02.2022 02:06 Відповісти
Может ты и прав и они просто тоже больны величием.
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25.02.2022 02:08 Відповісти
Китай под шумок может захватить тайвань.
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25.02.2022 01:45 Відповісти
краще б сибір захоплював, а якби вона й так уже їх, то йшов би за урал
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25.02.2022 01:49 Відповісти
кацапы им и так лес.газ воду-Байкал .Сибирь "аренду 50 лет"подарили .зачем им что то захватывать силой? пуйло Китаю замазал .этот черт все эти 20 лет .как пришел к власти .покупал Европу.европейских чиновников.посадить всех на газ. и все для того. что видим сегодня.это его миссия максимум !а после. эта мина которую он если заложит для приемников .будет задействована для контроля Европы.
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25.02.2022 02:01 Відповісти
Це і є його головною метою - ресурси і територія РФ. москалі плекають ілюзії про "дрючьбу", але, як тільки кацапи влізуть у крупну війну - Китай ззаді устромить росії по самий Урал.
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25.02.2022 04:40 Відповісти
Вот к чему приводит трусость и инертность Америки. И не только в отношении нас. А раньше США были полицейским государтсвом которое все боялись. Когда гопника не ставить на место он вылезет на голову так как гопник нейтральнойсть воспринимает как трусость и повод к нападению.
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25.02.2022 01:51 Відповісти
Сподіваюсь, Тайвань готовий до агресії
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25.02.2022 01:53 Відповісти
до відсічі агресії

Ні .Самостійно неготовий. Але, на відміну від України, Тайвань захищатимуть США.
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25.02.2022 02:12 Відповісти
Дуже нерівні сили, не зрівняно великі...
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25.02.2022 02:14 Відповісти
Кітай має звернути увагу на північного сусіда. Там ніц нема захисту. Заходьте, потім скажете шо вас хтось позвав
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25.02.2022 01:55 Відповісти
Китай дивиться на дії Расії та США в Україні та робить для себе виводи.
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25.02.2022 02:02 Відповісти
С субботы на воскресенье, самый момент для Китая будет....
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25.02.2022 02:03 Відповісти
отолимпиадили коммуняки уже у себя
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25.02.2022 02:26 Відповісти
Нащадкі маодзедуна...
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25.02.2022 02:47 Відповісти
Очень похоже на договорняк ***** с ускоглазым - те начинают *********** на Тайвань, чтобы отвлечь туда внимание США от Украины.
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25.02.2022 02:59 Відповісти
 
 