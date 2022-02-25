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На Харківщині загинуло 23 цивільних, серед яких діти, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Харківщині загинуло 23 цивільних, серед яких діти, - ОДА

За попередньою інформацією, на Харківщині загинуло 23 цивільних особи, серед яких діти. Сотні постраждалих, які доставлені до обласних районних та міських лікарень.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Голова ОДА наголосив, що жодна адміністративна будівля, житловий будинок у Харкові ворогом не захоплено. 

Він зазначив, що, попри комендантську годину, яка запроваджена в Харкові і Харківській області, люди спускаються до метрополітену, щоб уберегтися від можливого обстрілу. За його словами, на сьогодні декілька тисяч людей ховаються в метрополітені. "Загроза обстрілу завжди залишається", - наголосив чиновник.

Говорячи про ситуацію в Харківській області, Синєгубов сказав: "Зараз ідуть у нас активні бої по Дергачівському напрямку, по Сумському напрямку, по Вовчанському напрямку і по Куп'янську. Наші військові не поступилися своїми позиціями ні на жоден метр. Вони тримаються, ворог несе значні втрати. Наші військові захопили полонениних. Зараз триває їх допит".

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Автор: Володимир Янченко
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СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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25.02.2022 01:45 Відповісти
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25.02.2022 01:46 Відповісти
Когда они говорили «Можем повторить», кто ж знал что они собираются повторять за фашистов..
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25.02.2022 01:54 Відповісти
гражданам рф нету оправдания больше нет хороших и плохих граждан рф. Даже те кто за Україну потому што понимая што происходит они ничево не зделали. Они засцали. Им нет оправдания будь они проклятие все
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25.02.2022 02:30 Відповісти
Хороші кацапи будуть лежати в землі в хороших мішках, а погані кацапи - в поганих мішеах.
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25.02.2022 03:45 Відповісти
 
 