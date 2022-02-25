Генштаб закликає українців повідомляти про пересування ворожої техніки

Інформацію просять надавати українським військовим або керівництву населених пунктів.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!

Вірогідно, вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!

Тільки разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.