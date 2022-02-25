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Генштаб закликає українців повідомляти про пересування ворожої техніки
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Інформацію просять надавати українським військовим або керівництву населених пунктів.
Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!
Вірогідно, вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.
Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!
Тільки разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Глеб123
показати весь коментар25.02.2022 01:59
+1 Welle
показати весь коментар25.02.2022 02:12
+1 Володимир Ілюшенко c456c91a
показати весь коментар25.02.2022 02:48
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Будь ласка, зачекайте...
але ж всі ми розуміємо, що "вступ до нато" - це лише привід, який путін придумав для початку війни.
він міг придумати будь-який інший привід.
а нам ватніки докоряють 8 років: "навіщо ви зробили майдан? через майдан - путін вторгся в крим. через майдан ми крим втратили".
але, як ми зараз бачимо, путіну не був потрібен майдан, щоб вторгунится в крим. він це міг зробити і в якийсь інший час і придумати якусь іншу причину.