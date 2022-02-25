УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12034 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
5 735 10
війна (56365) Генштаб ЗС (4496)

Генштаб закликає українців повідомляти про пересування ворожої техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб закликає українців повідомляти про пересування ворожої техніки

Інформацію просять надавати українським військовим або керівництву населених пунктів.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей!

Вірогідно, вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами.

Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей!

Тільки разом переможемо!" - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
У Львові зловили 4 диверсанти біля Аеропорту. Кожному видали бутилку в сраку
показати весь коментар
25.02.2022 01:59
+1
Їх тому і не накривають, бо вони стали на хімзаводі.
показати весь коментар
25.02.2022 02:12
+1
колона іде з білорусії ЧЕРЕЗ іВАНКІВ .НА ДИМЕР
показати весь коментар
25.02.2022 02:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
саме смішно, що ми зараз змагаємось за вступ до нато, в яке нас не відомо чи ще приймуть.

але ж всі ми розуміємо, що "вступ до нато" - це лише привід, який путін придумав для початку війни.

він міг придумати будь-який інший привід.

а нам ватніки докоряють 8 років: "навіщо ви зробили майдан? через майдан - путін вторгся в крим. через майдан ми крим втратили".

але, як ми зараз бачимо, путіну не був потрібен майдан, щоб вторгунится в крим. він це міг зробити і в якийсь інший час і придумати якусь іншу причину.
показати весь коментар
25.02.2022 01:54 Відповісти
Ну, повідомили, усі знають, що в Сумах натовпом, табором стоять танки і бронетехніка біля хімзаводу. І шо?
показати весь коментар
25.02.2022 01:58 Відповісти
Ну і всьо , повідомив - спи спокійно ! Звісно як тобі спокійно спиться ((
показати весь коментар
25.02.2022 02:02 Відповісти
Їх тому і не накривають, бо вони стали на хімзаводі.
показати весь коментар
25.02.2022 02:12 Відповісти
У Львові зловили 4 диверсанти біля Аеропорту. Кожному видали бутилку в сраку
показати весь коментар
25.02.2022 01:59 Відповісти
видали чи встромили?
показати весь коментар
25.02.2022 02:53 Відповісти
колона іде з білорусії ЧЕРЕЗ іВАНКІВ .НА ДИМЕР
показати весь коментар
25.02.2022 02:48 Відповісти
 
 