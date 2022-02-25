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Новини Війна в Україні
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кібератака (136) Anonymous (25)

Anonymous оголосила "кібервійну" Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Група Anonymous оголосила "кібервійну" проти російської влади.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", - сказано в повідомленні.

Хакерська група  Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.
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Топ коментарі
+30
Чудово! Покладіть їм усе що можна.
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25.02.2022 02:14
+24
Хочь хтось крім Українців не засцяв! Респект.
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25.02.2022 02:19
+16
russia must die! 😈
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25.02.2022 02:19
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Чудово! Покладіть їм усе що можна.
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25.02.2022 02:14 Відповісти
В краще взяти під контроль. Але думаю ставка буде зроблена на викриття змов і розсекречування документів
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25.02.2022 02:26 Відповісти
Санкции + Anonymous = Гостомель
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25.02.2022 02:14 Відповісти
russia must die! 😈
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25.02.2022 02:19 Відповісти
Хочь хтось крім Українців не засцяв! Респект.
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25.02.2022 02:19 Відповісти
Мордор повинен зникнути
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25.02.2022 02:21 Відповісти
Інтернет їм положіть! І путлєра в мавзолей до чучела рядом!
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25.02.2022 02:28 Відповісти
Вони вже поклали кілька кацапських сайтів
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25.02.2022 02:28 Відповісти
сайт президент.рф ЗДОХ!
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25.02.2022 03:06 Відповісти
https://kremlin.ru/ ЗДОХ!
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25.02.2022 03:07 Відповісти
вже крякнули фсб і russia today
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25.02.2022 06:53 Відповісти
 
 