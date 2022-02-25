Anonymous оголосила "кібервійну" Росії

Група Anonymous оголосила "кібервійну" проти російської влади.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", - сказано в повідомленні.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.