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Anonymous оголосила "кібервійну" Росії
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Група Anonymous оголосила "кібервійну" проти російської влади.
Про це вона повідомила у своєму Twitter.
"Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду", - сказано в повідомленні.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.
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