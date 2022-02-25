Нова функція Facebook для українців: можна приховати пости від незнайомців

Соціальна мережа Facebook запровадила нову функцію для українців. Тепер користувачі можуть заборонити людям, які не є "друзями", завантажувати та ділитися фотографіями свого профілю або переглядати пости.

Про це голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним кліком заблокувати свій обліковий запис, швидко застосувавши існуючі налаштування конфіденційності та нові функції. Коли профіль людини заблоковано, люди, які не є її друзями, не зможуть завантажувати або ділитися її фото профілю або переглядати її публікації у своїй хроніці", - поінформував він.

Раніше цей інструмент використовували в інших країнах світу, зокрема в Афганістані.