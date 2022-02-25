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Нова функція Facebook для українців: можна приховати пости від незнайомців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Нова функція Facebook для українців: можна приховати пости від незнайомців

Соціальна мережа Facebook запровадила нову функцію для українців. Тепер користувачі можуть заборонити людям, які не є "друзями", завантажувати та ділитися фотографіями свого профілю або переглядати пости.

Про це голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним кліком заблокувати свій обліковий запис, швидко застосувавши існуючі налаштування конфіденційності та нові функції. Коли профіль людини заблоковано, люди, які не є її друзями, не зможуть завантажувати або ділитися її фото профілю або переглядати її публікації у своїй хроніці", - поінформував він.

Раніше цей інструмент використовували в інших країнах світу, зокрема в Афганістані.

Автор: Ольга Лузан
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Завжди так було.
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25.02.2022 02:38 Відповісти
Сравнение с Афганистаном такая себе перспектива
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25.02.2022 02:40 Відповісти
Забанье ВСЕХ мокшей по айпи,щоб їхніми онучами тут не смерділо!
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25.02.2022 02:42 Відповісти
Руские свіньї.
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25.02.2022 02:43 Відповісти
Ну и нафига эта хрень?блохеры и так создают свою секту баня мало-мальски несогласных.
Не нужно ни от кого прятаться. Достаточно забанить страну 404
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25.02.2022 02:45 Відповісти
Ну, просят же позиции не показывать?

Щит стоит с конкретной рекламой. Орки пошлют разведчика в гражданском на машине, тот вычислит щит и передаст координаты.

Ну, надо думать. И вас, и первоисточнику.
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25.02.2022 02:57 Відповісти
 
 