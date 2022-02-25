27 494 17
Бій в Сумах закінчився, ворог відступив, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився відступом ворога.
Про це з посиланням на облдержадміністрацію повідомляє "Суспільне.Суми", інформує Цензор.НЕТ.
"Був дуже важкий бій, була пожежа на території бригади, чути обстріли по всьому місту. Вдень було відбито ворожий наступ, знищено декілька одиниць ворожої техніки", - сказав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.
На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.
Топ коментарі
+31 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.02.2022 03:30
+22 Lvbnhj
показати весь коментар25.02.2022 03:31
+13 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.02.2022 03:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Смерть москалям
І подяка нашим хлопцям.