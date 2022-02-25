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Бій в Сумах закінчився, ворог відступив, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бій в Сумах закінчився, ворог відступив, - ОДА

Бій біля кадетського корпусу і військової частини у Сумах закінчився відступом ворога.

Про це з посиланням на облдержадміністрацію повідомляє "Суспільне.Суми", інформує Цензор.НЕТ.

"Був дуже важкий бій, була пожежа на території бригади, чути обстріли по всьому місту. Вдень було відбито ворожий наступ, знищено декілька одиниць ворожої техніки", - сказав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Бій розпочався приблизно о 22:30. Сталася пожежа в приміщенні кадетського корпусу. Дітей у приміщенні не було.

На території, де тривав бій, розташована 27-ма артилерійська бригада.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
СМИ: в конгрессе США предложили исключить Россию из Совбеза ООН. Ну наконец, то!
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25.02.2022 03:30
+22
Слава Україні
Смерть москалям
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25.02.2022 03:31
+13
2 армія в світі всасує від 25 армії в світі в ***** ці рейтинги. ЗСУ - це перша армія в світі.
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25.02.2022 03:45
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25.02.2022 03:28 Відповісти
Пару часів назад там було два вибуху, хз що. Тільки чув що з того боку.
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25.02.2022 03:30 Відповісти
СМИ: в конгрессе США предложили исключить Россию из Совбеза ООН. Ну наконец, то!
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25.02.2022 03:30 Відповісти
так то лише конгресмен.Поки до ООн дійде
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25.02.2022 03:32 Відповісти
Наші насипали москалям.
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25.02.2022 03:31 Відповісти
Свинцевого насіння в кишені.
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25.02.2022 07:57 Відповісти
Слава Україні
Смерть москалям
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25.02.2022 03:31 Відповісти
На УНІАНі пишуть, що оточили Конотоп, та колона техніки транзитом йде на Київ.
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25.02.2022 03:32 Відповісти
Гарматне мьясо їде на Київ?Уьобків зустрінуть...
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25.02.2022 03:58 Відповісти
Сумам респект , держитесь !
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25.02.2022 03:33 Відповісти
Слава Богу!
І подяка нашим хлопцям.
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25.02.2022 03:33 Відповісти
але рагисти могли просто переміститись в інше місце Сум
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25.02.2022 03:33 Відповісти
2 армія в світі всасує від 25 армії в світі в ***** ці рейтинги. ЗСУ - це перша армія в світі.
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25.02.2022 03:45 Відповісти
Господи, мужчинчики вы наши, я преклоняюсь перед вами! Я целую руки вам и вашим матерям! Слава Украине!
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25.02.2022 04:18 Відповісти
Это они через полтаву будут ехать. Фиг они приедут.
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25.02.2022 04:30 Відповісти
Дай боже, щоб кацапи так, як і ти знали географію
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25.02.2022 05:24 Відповісти
 
 