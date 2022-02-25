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Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів
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Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.
"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - сказано в повідомленні Територіальної оборони ЗС України.
Топ коментарі
+6 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.02.2022 14:36
+3 Руслан Володимирович 32c7e190
показати весь коментар25.02.2022 14:38
+2 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 14:38
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Это реперные точки, для коррекции наведения стрельбы. Карты имеют не точные координаты GPS, метки служат для внесения коррекции, для точности. Или я ошибаюсь?