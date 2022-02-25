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Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.

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"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - сказано в повідомленні Територіальної оборони ЗС України.
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Топ коментарі
+6
⚡️⚡️⚡️ВСУ заходять до Києва, до киян звернулися з проханням не знімати техніку - МВС
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25.02.2022 14:36
+3
Українці, не залишайте в живих діверсантів. Тільки кінчати на місці!
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25.02.2022 14:38
+2
⚡️ Город держит оборону, уничтожены 22 российских танка и другая вражеская техника, - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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25.02.2022 14:38
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⚡️⚡️⚡️ВСУ заходять до Києва, до киян звернулися з проханням не знімати техніку - МВС
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25.02.2022 14:36 Відповісти
Українці, не залишайте в живих діверсантів. Тільки кінчати на місці!
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25.02.2022 14:38 Відповісти
⚡️ Город держит оборону, уничтожены 22 российских танка и другая вражеская техника, - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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25.02.2022 14:38 Відповісти
Я уже сбу пишу ежедневно. Присоединяйтесь, надо блокировать сепарские телеграмм-каналы. Они раскрывают все передвижения наших войск. У нас в Одессе это Ху.вая Одесса и Одесса как она есть. В вашем городе, возможно, тоже такие есть. Пишите в сбу с фото скринами этих каналов! Помогите нашим воинам с тыла!
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25.02.2022 14:39 Відповісти
Прокацапленые тг каналы уже призывают постить фейки туда
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25.02.2022 14:39 Відповісти
Что за идиоты? Это метки как раз и нужны для Гугл карт! Решили работу за агрессора сделать!
Это реперные точки, для коррекции наведения стрельбы. Карты имеют не точные координаты GPS, метки служат для внесения коррекции, для точности. Или я ошибаюсь?
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25.02.2022 14:45 Відповісти
ще можна ці знаки намалювати на кожному кутку. хай керуються
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25.02.2022 14:55 Відповісти
Получается что нельзя фотать с включённым определение геопозиции нельзя! Просто уничтожить и сообщить, что стояло там то. Я так понимаю.
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25.02.2022 15:00 Відповісти
Перед тем, как уничтожить метку, хорошо её запомните. И нарисуйте такие же в сторону ближайшего болота.
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25.02.2022 15:01 Відповісти
Это работает по другому. Враг для внесения коррекции в имеющиеся у него старые карты, с помощью высокоточного Гланос, GPS, ставит метку точных координат. И после сьёмки спутниковой , может откорректировать свои карты для получения стрельбы высокоточной.
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25.02.2022 15:16 Відповісти
 
 