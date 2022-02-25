Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки окупантів

Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук-сторінку Міністерства оборони України.

Читайте також: Російський корабель підбив бункеровщика "Міленіум Спіріт" прапор Румунія за 12 миль від порту Південний, - Залужний. ФОТО

"Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps", - сказано в повідомленні Територіальної оборони ЗС України.