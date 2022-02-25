Російські війська намагаються прорватися у Маріуполь, ситуація контрольована, - мер Бойченко

У Маріуполь російські війська намагаються прорватися і зі східного, і з західного напрямків. Ситуація в місті контрольована українськими військовими.

Про це на брифінгу заявив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація абсолютно керована і контрольована Збройними силами України та Національною гвардією. Війська Російської Федерації намагаються прорватися і в східному, і в західному напрямку, наші збройні сили та Національна гвардія готові захищати територію Маріуполя, а найголовніше – захищати нашу рідну землю, нашу Україну", - сказав Бойченко.

Він також повідомив, що в комунальній сфері міста ситуація абсолютно керована.

"Ми сьогодні забезпечені водою з резервного джерела, тому що основне на сьогоднішній день залишається перебитим військами Російської Федерації і немає можливості приступити до ремонту. Також є перебої з електроенергією в Кальміуському та Лівобережному районах, і як тільки буде припинено обстріли, які тривають сьогодні в районі Волновахи, ремонтні бригади розпочнуть роботу і відновлять електропостачання і міста, і всіх мікрорайонів", - пояснив керівник міста.

За його словами, в Маріуполі наразі весь комунальний сектор працює в штатному режимі.

Бойченко нагадав, що вчора, 24 лютого, у місті був обстріл окупантами понад десятка житлових будинків, є різного рівня пошкодження. Але так само, як і по інших напрямках, тут потрібно забезпечити режим тиші для того, щоб можна було б розпочати відновлення будинків.

Мер укотре закликав містян зберігати спокій і не піддаватися паніці.