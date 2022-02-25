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Російські війська намагаються прорватися у Маріуполь, ситуація контрольована, - мер Бойченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська намагаються прорватися у Маріуполь, ситуація контрольована, - мер Бойченко

У Маріуполь російські війська намагаються прорватися і зі східного, і з західного напрямків. Ситуація в місті контрольована українськими військовими.

Про це на брифінгу заявив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація абсолютно керована і контрольована Збройними силами України та Національною гвардією. Війська Російської Федерації намагаються прорватися і в східному, і в західному напрямку, наші збройні сили та Національна гвардія готові захищати територію Маріуполя, а найголовніше – захищати нашу рідну землю, нашу Україну", - сказав Бойченко.

Він також повідомив, що в комунальній сфері міста ситуація абсолютно керована.

"Ми сьогодні забезпечені водою з резервного джерела, тому що основне на сьогоднішній день залишається перебитим військами Російської Федерації і немає можливості приступити до ремонту. Також є перебої з електроенергією в Кальміуському та Лівобережному районах, і як тільки буде припинено обстріли, які тривають сьогодні в районі Волновахи, ремонтні бригади розпочнуть роботу і відновлять електропостачання і міста, і всіх мікрорайонів", - пояснив керівник міста.

За його словами, в Маріуполі наразі весь комунальний сектор працює в штатному режимі.

Бойченко нагадав, що вчора, 24 лютого, у місті був обстріл окупантами понад десятка житлових будинків, є різного рівня пошкодження. Але так само, як і по інших напрямках, тут потрібно забезпечити режим тиші для того, щоб можна було б розпочати відновлення будинків.

Мер укотре закликав містян зберігати спокій і не піддаватися паніці.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
⚡️В Украину прибыла помощь из Польши - колонна с боеприпасами, - минобороны Польши.
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25.02.2022 19:47
+25
Я не по теме, но просто хорошее что-то случилось. В Кишиневе, в центре приема беженцев, сегодня у украинки родился ребенок. Первый ребенок, родившийся со статусом беженца. Верните ребенку родину, пусть она у него будет
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25.02.2022 19:46
+25
тримайся, Марік!
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25.02.2022 19:47
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а если просто на них ложить черную пленку или фанеру ?
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Отмыть растворителем и немного посипать землей песком.
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25.02.2022 20:03 Відповісти
Чому й досі "ЗЕ-генералісимус" і його 400 генералів з лампасами на підштаниках не розбомбили (не знищили) і ДОСІ ... ВСЬОГО два мостових переходи з Криму на материкову частину України?

Це ж посадовий злочин. Цілий батальйон генералів не здатні додуматися до того, що є і описане в посібниках для курсантів військових училищ.,.

Тупі, як сто свиней, чи залиті мізки горілкою з коксом, чи такий заборонний наказ отримали від путіна? Але все одно, це - важкий злочин проти держави !

Бо, без з'єднання з Кримом, зникло б щоденне підкрілення наземних угрупувань Орди на Півдні України. А ті їх сили, що вже зайшли з Криму опинилися б " в мішку" - методично та неодмінно були б всі вистріляні ЗСУ і ополченцями...

ЗЕ з генералами в лампасах на підштаниках ШТУЧНО !! створюють проблеми для ЗСУ, імітують бурхливу активність з Заходом, але в Україні - цілеспрямовано продають Україну ворогові !!!!

Бо ж для цього призначені, існують та фінансуються: Військова Авіація,... Десантні, Штурмові, Саперні війська в Армії... Спецназ, Корд Барс - в МВС... "Альфи- бета-гамми" - в СБУ !!!

Звичайно, що рядові та молодший і середній офіцерський склад+ ополчення, населення винесуть перемогу над Ордою на своїх плечах...

Але вона буде не повною, якщо після звільнення від зовнішнього ворога.. не відбудеться звільнення і від внутрішнього, який методично створював і стрворює труднощіі для нас... і не лише в обороні ...
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Не думаю, що тупі. Отримали наказ від х..ла саботувати. Все командування давно інфільтровано.
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25.02.2022 20:02 Відповісти
Я зі своїм жіночим не військовим розумом(я по кухні спец) цього також не второпаю. Там же ті переходи переступити можна (з географією дружу). З півострова вже давно можна зробити острів...
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25.02.2022 20:15 Відповісти
Может специально оставили, что бы как в тауэр дефенс играх. Прошла волна противника, небольшая передышка, следующая волна. А так, хрен его знает где они и с какой стороны перейти попытаютя. А тут, всё чётко и понятно.
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25.02.2022 22:40 Відповісти
Мне дійсно розсмішило, коли ЗЕ сказав, що мета агресії путіна: "вбити ЗЕ"... Потім, цю тезу активно "підхватила" його свита...



ЗЕ, таких "цінних" кадрів для путіна, як ти...- він не вбиває, бо інакше то виглядало б, як... "зарізати курку, яка несе "золоті яйця"... Бо ж важко знайти таку сферу життя та діяльності в Україні, яку ти ще не розвалив... В результаті чого, завдяки чому... путін і розпочав агресію в Україну!



Вибачаюся, бо ти й дійсно укріпив... при чому, ФУНДАМЕНТАЛЬНО: - корупцію мародерство, знедолення людей...
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25.02.2022 20:55 Відповісти
Мне дійсно розсмішило, коли ЗЕ сказав, що мета агресії путіна: "вбити ЗЕ"... Потім, цю тезу активно "підхватила" його свита...



ЗЕ, таких "цінних" кадрів для путіна, як ти...- він не вбиває, бо інакше то виглядало б, як... "зарізати курку, яка несе "золоті яйця"... Бо ж важко знайти таку сферу життя та діяльності в Україні, яку ти ще не розвалив... В результаті чого, завдяки чому... путін і розпочав агресію в Україну!



Вибачаюся, бо ти й дійсно укріпив... при чому, ФУНДАМЕНТАЛЬНО: - корупцію мародерство, знедолення людей...
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25.02.2022 20:56 Відповісти
усім кого цікавить обстановка в Одесі заходим на стрім,усім патріотам раді
https://www.youtube.com/watch?v=1H3LXPSxRYg&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A5%D0%A3%D0%9D%D0%A2%D0%90
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25.02.2022 19:44 Відповісти
Уже там.
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Эльдар про колбасу - класс
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25.02.2022 20:02 Відповісти
Морпіхи контролюють.
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25.02.2022 19:44 Відповісти
полк АЗОВ також
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25.02.2022 19:46 Відповісти
ЗСУ-ПОВНА ТА ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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25.02.2022 19:45 Відповісти
Я не по теме, но просто хорошее что-то случилось. В Кишиневе, в центре приема беженцев, сегодня у украинки родился ребенок. Первый ребенок, родившийся со статусом беженца. Верните ребенку родину, пусть она у него будет
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25.02.2022 19:46 Відповісти
⚡️В Украину прибыла помощь из Польши - колонна с боеприпасами, - минобороны Польши.
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25.02.2022 19:47 Відповісти
Другий день не чути ні НАТО ні ООН ні ОБСЄ, це феєричний зашквар
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25.02.2022 19:47 Відповісти
Ми одні будем відбиватись.НАТО то є бізеспроєкт ВПК Евросоюзу,ООН контора трудовлаштування відставних чиновнікив.ОБСЄ ,вони і самі не знають куди попали
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25.02.2022 19:57 Відповісти
они в лучшем случае может помогут
каким то вооружинием и техников
разведданными ценными
защищаться придется самим
главное чтобы "инициаторы" мира не лезли
на условиях фюрера
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25.02.2022 20:06 Відповісти
тримайся, Марік!
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25.02.2022 19:47 Відповісти
Росія погрожує збиттям Міжнародної космічної станції через останні санкції на тлі вторгнення Росії.

Про це в Telegram написав Дмитро Рогозін, глава «Роскосмсу».

За його словами, санкціями США обмежили космічний розвиток країни ще у 2014 році.

Він зазначив, що корекція орбіти станції, її ухилення від небезпечних зближень з космічним сміттям виробляється виключно двигунами російських вантажних кораблів «Прогрес МС».

«Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на територію США чи Європи? Ще є варіант падіння 500-тонної конструкції на Індію та Китай. Ви хочете їм загрожувати такою перспективою? Над Росією МКС не літає, тому всі ризики - ваші», - пише Рогозін
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25.02.2022 19:49 Відповісти
Тявкают от безысходности. Дамоклов меч навис над кацапскими свиньями. Провалилась их авантюра с блиц-кригом.
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25.02.2022 19:53 Відповісти
От і будете пояснювати Китаю свою поведінку.
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25.02.2022 19:57 Відповісти
Дивлячись на "силу рузького оружия" товариш Сі може забити на Тайвань. Є більш велика, легкодоступна та не загрожуюча санкціями ціль
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25.02.2022 20:27 Відповісти
Тим більш що світ і не проти.
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25.02.2022 20:32 Відповісти
А де ж вона пролітає?Що те жирне мурло верзе?
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25.02.2022 19:58 Відповісти
Від космічного ідіота до космічного терориста - один крок. Це невеликий крок для людини, але величезний крок людства до Нюрнбергу-2.
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25.02.2022 19:59 Відповісти
міжнародний оголтілий тероризм як він є - погрози, навіть такі ідіотські, з шантажем - це тероризм як він є
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25.02.2022 20:03 Відповісти
oooo - nu pustj poprobujut ....
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25.02.2022 20:09 Відповісти
МКС - то фігня. А от робота Фйодора - реально шкода. Цей шедевр інженерів-вар'ятів єдиний і неповторний.
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25.02.2022 20:28 Відповісти
і нехай ця станція впаде на ваш мовзолей 😂
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25.02.2022 21:20 Відповісти
Да пошли они со своим Роскосмосом. Возможность совместных проектов профукали уже с начинанием войны в 2014. Пока не сменит власть и не докажет что может сотрудничать с остальными без имперских рецидивов, пусть сидит в загоне. С транспортом в и от МКС SpaceX Маска справится.
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26.02.2022 00:10 Відповісти
схоже інфа правдива
Німеччина підтримує рішення відключити РФ від SWIFT. Раніше Німеччина разом з Кіпром, Італією та Угорщиною виступили проти відключення росії.
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25.02.2022 19:49 Відповісти
Вашінгтон не спить - "уболтаніе строптивих" продовжуматеся....
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25.02.2022 19:53 Відповісти
"Я представляю как он его уговаривал"(с). Человек с бульвара капуцинов.
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Игра на публику . Можно и согласиться , зная , что всё равно не отключат . Ещё есть Кипр , макаронники и ******* .
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25.02.2022 20:24 Відповісти
Ну... якщо дотиснуть німців, з італійцями і кіпріотами говорити буде легше. Дотиснуть їх - думка ******** буде цікава самим ********. Та й то не факт.
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25.02.2022 20:30 Відповісти
Тримайтеся хлопці!
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25.02.2022 19:52 Відповісти
Хутинские "спасатели" обстреливают города, где больше было лояльных к России, надеюсь хоть многим дойдет, что такое Россия и что за ***** сидит в Кремле, который все это затеял
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25.02.2022 19:53 Відповісти
⚡️Audi, BMW, Mercedes-Benz и еще 6 автопроизводителей приостановили поставки машин в Россию.
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25.02.2022 19:53 Відповісти
КАЦАПИ, МИ НЕ ГРУЗІЯ, МОЛДОВА, БІЛОРУСЬ. МИ РЕАЛЬНО ДАМО ЗВІЗДЮЛЄЙ!
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25.02.2022 19:53 Відповісти
Даємо! Як би там не було, але ДАЄМО. Ловко. Звісно на всю орду нас не вистачає, але, своє повернемо. І їх повернемо, в тих мішках; дарма чи путлер закупив їх 45 000.
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25.02.2022 19:58 Відповісти
Блін, оці мішки мене більше всього турбують! Вони ж неекологічні! Тримаймойся! Смерть кацапам!
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25.02.2022 20:03 Відповісти
Без обид, но Молдову не трожь, ладно. Мы стояли одни, без оружия, без техники, с пистолетами против 14-й армии. Не было у нас ни помощи с вооружением, ни гуманитарной, ни информационной и вообще никакой ни от кого. Даже от ближайшего соседа, от Украины, были только бойцы "защищавшие русских братьев в приднестровье". Я понимаю, быльем поросло, да и вы поняли, что такое расея-матушка. Но не надо этого пренебрежения, вот мол мы воюем, а те все - сосунки.
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25.02.2022 20:06 Відповісти
Без образ. Нас просто реально більше і вже навчились.. Дякую за співчуття.
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25.02.2022 20:11 Відповісти
Бейте их. Бейте тварей без милости. И за нас и за вас. Мы мало что можем. Принимаем беженцев, приносим одежду, еду. Полно предложений, что предоставляют люди бесплатно беженцам дома, комнаты. Кто что может. Только не сдавайтесь
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25.02.2022 20:15 Відповісти
Так держимся! Спасибо!
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25.02.2022 20:25 Відповісти
Понятно, что это только мои фантазии, но если бы сейчас Молдова начала возврат своих территорий, Грузия своих, Япония своих, полыхнуло бы в Чечне и Беларуси, то ***** бы не потянул такой конфликт. Жаль, что сейчас решает когда и на кого нападать *****, а не мы.
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25.02.2022 21:06 Відповісти
Мне 56, я свое отстоял в 91-м. Но вот в чем дело. Я реально не считаю левобережье молдавской территорией. Это специально прилепленный советской властью к МССР кусок украинской территории взамен прилепленной к Украине южной Бессарабии. По мне, так это Украине нужно решать, что с этим аппендиксом делать
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25.02.2022 21:14 Відповісти
Тогда уж вместе с Украйной решите в дипломатическом виде. Без зелённых человечков по примеру Крыма. Думаю что вам удастся
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26.02.2022 00:13 Відповісти
Если отобьемся, то сейчас лучшее время для зачистки этого гнойника. По моему мнению, надежный тыл Одессы сейчас даже приоритетнее чем Донбасс и Крым. Схема - совместная операция Молдовы и Украины против 14 армии. Молдова возвращает территории, Украина забирает все захваченное военное имущество и боеприпасы
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25.02.2022 22:01 Відповісти
Ещё остаётся Кёниксберг оно же Каралаучи названный кацапами Калиининградом. Сей гнойник бывшего с ядерной начинкой тоже должен изщезнуть с карты Европы.
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26.02.2022 00:17 Відповісти
Росія почала загрожувати Фінляндії військовими наслідками через НАТО.

Про це йдеться на сторінці МЗС РФ у Twitter

"Ми розглядаємо відданість уряду Фінляндії політиці військового неприєднання як важливий фактор забезпечення безпеки та стабільності в Північній Європі. Вступ Фінляндії до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки", - заявила речник МЗС РФ Захарова.
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25.02.2022 19:54 Відповісти
вони там усі скажені, допоможе тільки євтаназія
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25.02.2022 20:23 Відповісти
Про 1939 год и финских галстуков уже забыли.
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26.02.2022 00:23 Відповісти
Мене цікавить одне, як будуть трупаки представляти родичам, з якою трактакцією, від чого пів голови немає, чи ногу по вухо відірвало? Самовбився?
Цікаво, як будуть горлати по трупакам ті самі "бабыещёнарожают"?
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25.02.2022 19:54 Відповісти
В рашистів мобільні крематорії,так що будуть добривом на нашій землі!
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Тю! Скажут свиноматкам, что если кому расскажут, то признают инагентом и швабру в опу засунут. Всё, будут молчать.
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25.02.2022 20:00 Відповісти
Кабріолет,красівий..Буча
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25.02.2022 19:56 Відповісти
V -це кадирівські вівцейоби,чи що?
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25.02.2022 22:29 Відповісти
Это родстер.
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25.02.2022 22:41 Відповісти
Російські війська намагаються прорватися у Маріуполь, Джерело: https://censor.net/ua/n3319217
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25.02.2022 19:57 Відповісти
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25.02.2022 19:57 Відповісти
+
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25.02.2022 20:05 Відповісти
люто плюсую! дуже влучно!
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25.02.2022 20:18 Відповісти
Демілітаризовані
https://korrespondent.net/ukraine/4451540-v-sety-pokazaly-sozhzhennuui-kolonnu-roshvardyy-v-pryhorode-kyeva
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25.02.2022 19:58 Відповісти
"Ситуация контролируемая" - ненавижу эту фразу. Обычно автор после неё сбегает.
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25.02.2022 19:59 Відповісти
Ахметовская фигура. Надеюсь не помогал ему людей живыми закапывать.
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25.02.2022 20:31 Відповісти
В українських містах диверсанти продовжують залишати позначки. Проте їхнє зафарбовування не допомагає.

Річ у тім, що позначки все одно видно. Стається це, коли просто наводити на них світлом. ЗМІ
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25.02.2022 20:02 Відповісти
Что мешает наставить таких меток на свалках и на российских консульствах?
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25.02.2022 22:46 Відповісти
Тримайся, Маріуполь 💪
Мужики, всі в тероборону! Захищайте свої сімї від вбивць і гвалтівників з кацапії 😡
Вони не очікують, що їх будуть палити на кожній вулиці, в кожній посадці. Разом ми сила!
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25.02.2022 20:03 Відповісти
Цензор . Передай Бутусову ,а он я надеюсь далее. Критичный срок для кацапов 3 Марта ибо 4-го открытие паралимпийских игр . Тримаймося . Слава Україні !!!
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25.02.2022 20:05 Відповісти
И олимпийцев поддержим.
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25.02.2022 20:08 Відповісти
⚡️⚡️⚡️ Джонсон призвал мировых лидеров незамедлительно отключить россию от системы SWIFT
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25.02.2022 20:08 Відповісти
Тримайся, Маріуполь, хай Господь допомагає і слава нашим ЗСУ. А ще Маріуполь вже не той, який був в 2014 році і тут велика заслуга Ахметова, бо він довів своїми справами і Марік - це Україна.
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25.02.2022 20:09 Відповісти
Це яка падла видаляє мої коменти ?

Цензор . Передай Бутусову ,а он я надеюсь далее. Критичный срок для кацапов 3 Марта ибо 4-го открытие паралимпийских игр . Тримаймося . Слава Україні !!!
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25.02.2022 20:28 Відповісти
Я бачу як мінімум 2 твоїх коментів
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25.02.2022 20:46 Відповісти
Повино було бути 2 . Але один комусь "замулив".Тому я його і повернув.
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25.02.2022 20:54 Відповісти
Якщо намагаєся Українською то твій мінімум це ,що найменьше .
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25.02.2022 21:14 Відповісти
А Ахметов сколько миллиардов долларов ВСУ перечислил?
ЕС подарил 10 млрд евро,а он украинец 0 гривен?
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25.02.2022 20:57 Відповісти
Ахметова як і Фірташа, Юлю, Пінчука та інших привело на олігархічний олімп російська фсб - у кінці 1990 х це була норма
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25.02.2022 21:30 Відповісти
Российские войска пытаются прорваться в Мариуполь Источник: https://censor.net/ru/n3319217

Хрєн вам кацапи, а не Маріуполь, був там, непогане місто, місто одного великого заводу
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25.02.2022 21:28 Відповісти
Двух. А ещё порт, и похеренный тяжмаш.
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25.02.2022 22:48 Відповісти
 
 