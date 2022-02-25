Російські війська намагаються прорватися у Маріуполь, ситуація контрольована, - мер Бойченко
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У Маріуполь російські війська намагаються прорватися і зі східного, і з західного напрямків. Ситуація в місті контрольована українськими військовими.
Про це на брифінгу заявив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація абсолютно керована і контрольована Збройними силами України та Національною гвардією. Війська Російської Федерації намагаються прорватися і в східному, і в західному напрямку, наші збройні сили та Національна гвардія готові захищати територію Маріуполя, а найголовніше – захищати нашу рідну землю, нашу Україну", - сказав Бойченко.
Він також повідомив, що в комунальній сфері міста ситуація абсолютно керована.
"Ми сьогодні забезпечені водою з резервного джерела, тому що основне на сьогоднішній день залишається перебитим військами Російської Федерації і немає можливості приступити до ремонту. Також є перебої з електроенергією в Кальміуському та Лівобережному районах, і як тільки буде припинено обстріли, які тривають сьогодні в районі Волновахи, ремонтні бригади розпочнуть роботу і відновлять електропостачання і міста, і всіх мікрорайонів", - пояснив керівник міста.
За його словами, в Маріуполі наразі весь комунальний сектор працює в штатному режимі.
Бойченко нагадав, що вчора, 24 лютого, у місті був обстріл окупантами понад десятка житлових будинків, є різного рівня пошкодження. Але так само, як і по інших напрямках, тут потрібно забезпечити режим тиші для того, щоб можна було б розпочати відновлення будинків.
Мер укотре закликав містян зберігати спокій і не піддаватися паніці.
Будь ласка, зачекайте...
Це ж посадовий злочин. Цілий батальйон генералів не здатні додуматися до того, що є і описане в посібниках для курсантів військових училищ.,.
Тупі, як сто свиней, чи залиті мізки горілкою з коксом, чи такий заборонний наказ отримали від путіна? Але все одно, це - важкий злочин проти держави !
Бо, без з'єднання з Кримом, зникло б щоденне підкрілення наземних угрупувань Орди на Півдні України. А ті їх сили, що вже зайшли з Криму опинилися б " в мішку" - методично та неодмінно були б всі вистріляні ЗСУ і ополченцями...
ЗЕ з генералами в лампасах на підштаниках ШТУЧНО !! створюють проблеми для ЗСУ, імітують бурхливу активність з Заходом, але в Україні - цілеспрямовано продають Україну ворогові !!!!
Бо ж для цього призначені, існують та фінансуються: Військова Авіація,... Десантні, Штурмові, Саперні війська в Армії... Спецназ, Корд Барс - в МВС... "Альфи- бета-гамми" - в СБУ !!!
Звичайно, що рядові та молодший і середній офіцерський склад+ ополчення, населення винесуть перемогу над Ордою на своїх плечах...
Але вона буде не повною, якщо після звільнення від зовнішнього ворога.. не відбудеться звільнення і від внутрішнього, який методично створював і стрворює труднощіі для нас... і не лише в обороні ...
ЗЕ, таких "цінних" кадрів для путіна, як ти...- він не вбиває, бо інакше то виглядало б, як... "зарізати курку, яка несе "золоті яйця"... Бо ж важко знайти таку сферу життя та діяльності в Україні, яку ти ще не розвалив... В результаті чого, завдяки чому... путін і розпочав агресію в Україну!
Вибачаюся, бо ти й дійсно укріпив... при чому, ФУНДАМЕНТАЛЬНО: - корупцію мародерство, знедолення людей...
ЗЕ, таких "цінних" кадрів для путіна, як ти...- він не вбиває, бо інакше то виглядало б, як... "зарізати курку, яка несе "золоті яйця"... Бо ж важко знайти таку сферу життя та діяльності в Україні, яку ти ще не розвалив... В результаті чого, завдяки чому... путін і розпочав агресію в Україну!
Вибачаюся, бо ти й дійсно укріпив... при чому, ФУНДАМЕНТАЛЬНО: - корупцію мародерство, знедолення людей...
https://www.youtube.com/watch?v=1H3LXPSxRYg&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A5%D0%A3%D0%9D%D0%A2%D0%90
каким то вооружинием и техников
разведданными ценными
защищаться придется самим
главное чтобы "инициаторы" мира не лезли
на условиях фюрера
Про це в Telegram написав Дмитро Рогозін, глава «Роскосмсу».
За його словами, санкціями США обмежили космічний розвиток країни ще у 2014 році.
Він зазначив, що корекція орбіти станції, її ухилення від небезпечних зближень з космічним сміттям виробляється виключно двигунами російських вантажних кораблів «Прогрес МС».
«Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на територію США чи Європи? Ще є варіант падіння 500-тонної конструкції на Індію та Китай. Ви хочете їм загрожувати такою перспективою? Над Росією МКС не літає, тому всі ризики - ваші», - пише Рогозін
Німеччина підтримує рішення відключити РФ від SWIFT. Раніше Німеччина разом з Кіпром, Італією та Угорщиною виступили проти відключення росії.
Про це йдеться на сторінці МЗС РФ у Twitter
"Ми розглядаємо відданість уряду Фінляндії політиці військового неприєднання як важливий фактор забезпечення безпеки та стабільності в Північній Європі. Вступ Фінляндії до НАТО матиме серйозні військові та політичні наслідки", - заявила речник МЗС РФ Захарова.
Цікаво, як будуть горлати по трупакам ті самі "бабыещёнарожают"?
https://korrespondent.net/ukraine/4451540-v-sety-pokazaly-sozhzhennuui-kolonnu-roshvardyy-v-pryhorode-kyeva
Річ у тім, що позначки все одно видно. Стається це, коли просто наводити на них світлом. ЗМІ
Мужики, всі в тероборону! Захищайте свої сімї від вбивць і гвалтівників з кацапії 😡
Вони не очікують, що їх будуть палити на кожній вулиці, в кожній посадці. Разом ми сила!
Цензор . Передай Бутусову ,а он я надеюсь далее. Критичный срок для кацапов 3 Марта ибо 4-го открытие паралимпийских игр . Тримаймося . Слава Україні !!!
ЕС подарил 10 млрд евро,а он украинец 0 гривен?
Хрєн вам кацапи, а не Маріуполь, був там, непогане місто, місто одного великого заводу