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"Гради" окупантів обстріляли Маріуполь. ВIДЕО 18+
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Один снаряд потрапив у житловий будинок, інший - у школу.
Про це Цензор.НЕТ повідоляє з посиланням на видання MRPL.CITY.
Снаряди вцілили у школу №48 та розташовані поруч житлові будинки. У дванадцятиповерховому будинку - пожежа. Постраждали троє мирних мешканців.
Люди ховаються у підвалає, є поранені.
Маріупольська міськрада повідомляє, що окупанти навмисно обстрілюють мирне населення.
Топ коментарі
+80 Amber
показати весь коментар25.02.2022 21:57
+75 Алекс Ростиков
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+65 olele
показати весь коментар25.02.2022 21:56
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3 ч
#Херсон апдейт на 18:00 Антонівський міст відбито.
Ситуація змінилися близько 17:00, вже після поста очільника області. Ситуація змінюється швидко, орків багато. По ним працює ЗСУ, вони лізуть знов.
@ukrpravda_news видалила твіт що втрату. Віримо в армію, зберігаємо спокій!
А чьими бабушками для этого жертвовать - бюргеров не волнует.
Тарас Березовец телеграм:
"У России осталось 40 из 200 ракет калибр в наличии.
Стратегических резервов у РФ не осталось,"-
💬военный эксперт Олег Жданов
надеемся сбили кацапов
теперь сирены воют
Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ.
Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі.
Наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку.
Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.
Ми обов'язково переможемо!
Слава Україні! Слава Українській Армії!
Теперь хочу обратиться к жителям Российской Федерации.
Особенно - к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.
За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.
Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.
Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт.
Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов.
Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины.
Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом.
Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", - сказано у зверненні Резнікова.
не впервой же
ну или прям воронеж, наконец то уже
Простите.
Нас загнобили. Я даже тут пишу под возможностью, что завтра "постучат". КНДР во всей красе.
Я лично не смогу залезть в автозак , ибо у меня так же есть семья.
Но думаю ему недолго осталось.
Потому ***** и бесится
У них мізки перевернуті догори дригом, а так і не скажеш, бо с першого
погляду нормальні люди. Тому і полюблють вони коли їх вбивають