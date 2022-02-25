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"Гради" окупантів обстріляли Маріуполь. ВIДЕО 18+

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один снаряд потрапив у житловий будинок, інший - у школу.

Про це Цензор.НЕТ повідоляє з посиланням на видання MRPL.CITY.

Снаряди вцілили у школу №48 та розташовані поруч житлові будинки. У дванадцятиповерховому будинку - пожежа. Постраждали троє мирних мешканців.

Люди ховаються у підвалає, є поранені.

Маріупольська міськрада повідомляє, що окупанти навмисно обстрілюють мирне населення.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+80
Москалі - ви хворі покидьки і тварюки , щоб ви здохли 😡
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25.02.2022 21:57
+75
Пошлите это видео отой немке - опекунше бабушек.
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25.02.2022 21:56
+65
ХерсON@Khers_ON

3 ч



#Херсон апдейт на 18:00 Антонівський міст відбито.
Ситуація змінилися близько 17:00, вже після поста очільника області. Ситуація змінюється швидко, орків багато. По ним працює ЗСУ, вони лізуть знов.
@ukrpravda_news видалила твіт що втрату. Віримо в армію, зберігаємо спокій!
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25.02.2022 21:56
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25.02.2022 21:56 Відповісти
ХерсON@Khers_ON

3 ч



#Херсон апдейт на 18:00 Антонівський міст відбито.
Ситуація змінилися близько 17:00, вже після поста очільника області. Ситуація змінюється швидко, орків багато. По ним працює ЗСУ, вони лізуть знов.
@ukrpravda_news видалила твіт що втрату. Віримо в армію, зберігаємо спокій!
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25.02.2022 21:56 Відповісти
Пошлите это видео отой немке - опекунше бабушек.
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25.02.2022 21:56 Відповісти
Ей похер. Русские бабушки - über alles!
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25.02.2022 22:03 Відповісти
Тепло в немецком камине и немецкие дойчмарки - убер аллес.
А чьими бабушками для этого жертвовать - бюргеров не волнует.
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25.02.2022 22:06 Відповісти
*****, как же мне за них стыдно(((( мы за них голосовали... но не за кого больше было. Отстальные совсем конченные твари на подсосе у *****, что левые, что афд.
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25.02.2022 22:24 Відповісти
Зачем голосовать вообще? Голосованием вы только легализуете явкой на выборы.. это ж очевидно.
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25.02.2022 23:26 Відповісти
В смысле? Я в Германии голосовал
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26.02.2022 00:49 Відповісти
да АФД походу жопа
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25.02.2022 23:27 Відповісти
Москалі - ви хворі покидьки і тварюки , щоб ви здохли 😡
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25.02.2022 21:57 Відповісти
солома@elnazaro777

Тарас Березовец телеграм:
"У России осталось 40 из 200 ракет калибр в наличии.
Стратегических резервов у РФ не осталось,"-
💬военный эксперт Олег Жданов
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25.02.2022 21:58 Відповісти
у нас только что гудел самолет,потом зарево и взрыв
надеемся сбили кацапов
теперь сирены воют
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25.02.2022 22:08 Відповісти
бліцкриг не пройшов, з хлібом-сіллю не зустрічають, починають показувати справжню звірину морду "руського міра".
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25.02.2022 21:58 Відповісти
Руський мир - це Русь !!! До чого тут кацапський рускій мір ? Невже так важко помітити різницю ? Всіх , хто помилково , чи навмисно вживає термін "руський", буду спамити ...
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25.02.2022 22:21 Відповісти
Встречают солью-в-жопу
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25.02.2022 22:41 Відповісти
⚡️Всемирный боксёрский совет заявил, что не будет признавать или утверждать поединки в России из-за вторжения в Украину.
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25.02.2022 21:59 Відповісти
......................... ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ Олексія Резнікова ..................................................................................... "Дорогі українці!
Понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ.
Ми з вами і так це знали. Тепер це побачили і почали усвідомлювати усі.
Наші захисники і захисниці кожної хвилини своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку.
Українці зараз виборюють майбутнє, на яке давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи.
Ми обов'язково переможемо!
Слава Україні! Слава Українській Армії!

Теперь хочу обратиться к жителям Российской Федерации.
Особенно - к жёнам, матерям, подругам российских солдат и офицеров.
За несколько дней интервенции в Украину будет уничтожено столько же российских военных, сколько за две чеченские войны. Тысячи. Тысячи.
Правитель России стал убийцей. Убийцей не только украинцев, но и россиян.
Мы знаем, что сейчас в армию по всей России срочно забирают совсем мальчишек. Что готовятся перебросить призывников без минимальных боевых навыков. Что контрактникам не рассказывают, куда они направляются на самом деле. И что их ждёт.
Прячьте своих близких, если они вам дороги. Не отправляйте их на верную смерть! Их будут убивать из каждого окна в каждом из украинских городов.
Выходите на улицы. Требуйте остановить войну. Требуйте вывести российскую армию из Украины.
Не бойтесь! Правда на вашей стороне. Сейчас вы ещё можете всё изменить, чтобы не жалеть потом.
Когда вся информация о военных преступлениях Кремля вскроется, ваши близкие будут вам очень благодарны", - сказано у зверненні Резнікова.
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25.02.2022 21:59 Відповісти
Нажаль усі звернення до росіян марні. Доки вони в теплі і над головами не літають ракети тим падлюкам байдуже абсолютно. Матері получать компенсацію грошову і позатикають роти. Інші вже "справились" як вони гадають. Он вчора ж "побастували", ну і все. Вони тепер вважать що впорались і ми їх маємо пробачити.
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25.02.2022 22:13 Відповісти
На призыв договорится у ВСУ и руководства страны один ответ - кацапы, идите нах! Это в честь погибших солдат ВСУ на острове Змеиный. Сделаем наших героев легендой.
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25.02.2022 22:02 Відповісти
⚡️Российская армия выпустила пять ракет по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, подтвердил городской голова.
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25.02.2022 22:02 Відповісти
Сбили
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25.02.2022 22:04 Відповісти
ничого, одна вiдстрибнула аж у Ростов )))
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25.02.2022 23:29 Відповісти
На особисті очі бачив цей прилет, ледве встиг заскочити до під'їзду , добре що стояв в двох метрах від дверей.
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25.02.2022 22:02 Відповісти
Берегите себя!
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25.02.2022 22:13 Відповісти
какой именно?
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25.02.2022 22:21 Відповісти
Молимся чтобы русня вся здохла
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25.02.2022 22:04 Відповісти
Молитва эт хорошо, но боженьке надо помочь
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25.02.2022 23:55 Відповісти
****** эталонный)))
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25.02.2022 22:08 Відповісти
Куда идёт - туда придёт . Этим животным и так мало осталось
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25.02.2022 22:08 Відповісти
Ти долбойоб? Чи твої мізки настільки згнили? Полистай тут ленту новин. Подивись відео. Яка міліція. Де ти бачив таку міліцію. Звідки **** в міліції ракети і такки?!
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25.02.2022 22:09 Відповісти
Жертва аборта, ты иди в п..зду той шлюхи которая тебя на помойке уронила
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25.02.2022 22:11 Відповісти
это так русские защищают русскоязычных в Мариуполе
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25.02.2022 22:04 Відповісти
Никогда такого не видел, в 14 году такого не было, но уже 2 дня площадка возле военкомата забита машинами и людьми, смотрю на фото из областного центра ( Полтава), тоже самое ! Им никогда не взять Украину, просчитались они и просчитались по-крупному !
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25.02.2022 22:05 Відповісти
обикновєнний фашизм
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25.02.2022 22:05 Відповісти
****** фашисты. по военным обьектам они бьют. Украина ваша могила!!!!!
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25.02.2022 22:06 Відповісти
Тебе як сюди занесло, лішенец? Пікабу в інші двері.
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25.02.2022 22:15 Відповісти
Так один военнопленный сказал, что на сегодня поступил приказ ******* по гражданским. Материал для Гааги
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25.02.2022 22:42 Відповісти
urody.....zamochitj ubljudkov
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25.02.2022 22:06 Відповісти
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25.02.2022 22:06 Відповісти
Помощь русскоязычным в стиле лаптей... обстреляли город, садик, больницу
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25.02.2022 22:09 Відповісти
еще могут луганск и донецк взрывать или обстреливать сами
не впервой же
ну или прям воронеж, наконец то уже
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25.02.2022 22:14 Відповісти
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25.02.2022 22:10 Відповісти
Уважаемые Украинцы. Простите нас. Я не имею ввиду , путина, а нас, как нацию. Вы намного сильнее духовнее и сильнее морально. Я ничего не могу поделать. Очень сопереживаю Вам и желаю вам победы и мира.
Простите.
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25.02.2022 22:15 Відповісти
Бог вибачить,а я не можу.
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25.02.2022 22:19 Відповісти
Вы победите. Держитесь.
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25.02.2022 22:20 Відповісти
мы тут перемалываем в фарш и ваш СОБР и Чеченов с Бурятами, а у вас силы духа нет просто послать кадировца
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25.02.2022 22:26 Відповісти
Да. Все держатся за минимальный устой жизни. Лишь ы не было войны над домом. Возможно нужно еще время.
Нас загнобили. Я даже тут пишу под возможностью, что завтра "постучат". КНДР во всей красе.
Я лично не смогу залезть в автозак , ибо у меня так же есть семья.
Но думаю ему недолго осталось.
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25.02.2022 22:30 Відповісти
Сегодня в Праге, футбольный матч, Славия с кем то играла, так болельщики скандировали -Украина, Украина! А потом - Путин чурак. В переводе тоже, что и наша кричалка.
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25.02.2022 22:15 Відповісти
Як завжди. Рашиссти не можуть захопити то почали геноцид!
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25.02.2022 22:38 Відповісти
У них живое мясо заканчивается. Этих малолетних идиотов обдурили, а других уже не получится.
Потому ***** и бесится
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25.02.2022 22:45 Відповісти
А то, бурят не дурак. Бурят не хочет, что бы его заново нарожали
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25.02.2022 22:56 Відповісти
Я не понимаю , одного , есть петиция к президенту . А есть петиция к Всевышнему , с просьбой , что бы ***** сдох , подписаной более 500000000 человек . Почему он до сих пор живой
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25.02.2022 22:46 Відповісти
Там Папа Римский вроде этим вопросом озадачился, может посодействует.
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25.02.2022 22:58 Відповісти
Орки, твари кацапские, вы прокляты на веки, а украинцы могут это сделать! Горите в аду!
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25.02.2022 22:52 Відповісти
Михаил Миха 62a7625c Вы уж извините , но планка уже упала , раньше надо было ,а сейчас идите на ***
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25.02.2022 22:53 Відповісти
Ось відповідь -
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25.02.2022 22:58 Відповісти
Як ві хтіли - нащадки андрофагів людожерів можуть бути гуманими?
У них мізки перевернуті догори дригом, а так і не скажеш, бо с першого
погляду нормальні люди. Тому і полюблють вони коли їх вбивають
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25.02.2022 23:04 Відповісти
Ето так путен защищает рузгоязычных. Слашали женщина на рузгом языке говорила? Вот путен ее защитил послав ракету града в ее дом
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25.02.2022 23:36 Відповісти
нет, бои на подступах. Марик морпехи держат, все давно пристрелено.
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26.02.2022 01:28 Відповісти
Кто говорит? Слушай, что говорят первоисточники, а не бабки на лавке в глухом сибирском городишке! Украинское войско на страже спокойствия горожан. В украинском Мариуполе тихо, люди спокойно спят и верят в армию украины! Чтоб занять Мариуполь, у руссо-фашистов ресурсов нет и не было изначально. Это город-крепость.
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26.02.2022 01:41 Відповісти
нет прощения росиянской сволочи
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26.02.2022 01:39 Відповісти
 
 