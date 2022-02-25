"Гради" окупантів обстріляли Маріуполь. ВIДЕО 18+

Один снаряд потрапив у житловий будинок, інший - у школу.

Про це Цензор.НЕТ повідоляє з посиланням на видання MRPL.CITY.

Снаряди вцілили у школу №48 та розташовані поруч житлові будинки. У дванадцятиповерховому будинку - пожежа. Постраждали троє мирних мешканців.

Люди ховаються у підвалає, є поранені.

Маріупольська міськрада повідомляє, що окупанти навмисно обстрілюють мирне населення.