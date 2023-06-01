Загроза авіаудару в Києві: всі терміново в укриття, - КМДА
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Києву загрожує авіаудар, усім терміново слід сховатися в укриття.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+43 Запорізький козак
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+34 olele
показати весь коментар25.02.2022 22:15
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Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends.
You were my heroes in the ring and you're my heroes now.
Віталій і Володимир @Klitschko, я думаю про вас, друзі мої.
Ви були моїми героями на рингу, і тепер ви мої герої.