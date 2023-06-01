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Загроза авіаудару в Києві: всі терміново в укриття, - КМДА

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Загроза авіаудару в Києві: всі терміново в укриття, - КМДА

Києву загрожує авіаудар, усім терміново слід сховатися в укриття.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
⚡️В районе Коблево сегодня пытался прорваться российский десант. Но этому помешала механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода.

По информации Сергея Братчука, уничтожены около 25 российских военных.
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25.02.2022 22:06
+42
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25.02.2022 22:15
+34
Onkel Rü@uncle_ru



Повідомлення з Бресту.
Їх мобілізують.
Ціль - Волинь.
Сябри, ви така ж мерзота, як і русня.
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25.02.2022 22:15
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Arnold @Schwarzenegger



Vitali and Wladimir @Klitschko, I am thinking of you, my friends.
You were my heroes in the ring and you're my heroes now.

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25.02.2022 22:48 Відповісти
Арнольд Шварцнегер

Віталій і Володимир @Klitschko, я думаю про вас, друзі мої.

Ви були моїми героями на рингу, і тепер ви мої герої.
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25.02.2022 22:49 Відповісти
Серия мощных взрывов от Бучи до Броваров
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25.02.2022 23:05 Відповісти
Виталик, я тебе расскажу тайну: Если есть Воздушная тревога, то должен быть и ОТБОЙ воздушной тревоги. После того, как ты любезно прокукарекал, за что спасибо, прошло 2 с половиной часа. И пока ничего не случилось. Так сколько же мне сидеть в этом сраном подвале?
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26.02.2022 00:33 Відповісти
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