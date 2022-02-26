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Су-25 окупантів збили під Калинівкою на Вінничині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Су-25 окупантів збили під Калинівкою на Вінничині

Українські військові льотчики збили російський штурмовик Су-25 під Калинівкою у Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25. Слава ЗСУ!" - написав він.

Су-25 окупантів збили під Калинівкою на Вінничині 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+97
Kavkaz Center@newkc14

Тайваньская TSMC, производящая свыше 50% всех микрочипов на планете, заявила о прекращении поставок продукции в Россию, а также разрыве всех отношений с российскими компаниями.
TSMC производит также российский чип «Baikal-T1» использующийся в военных и специальных целях в России
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26.02.2022 00:06
+89
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26.02.2022 00:08
+65
Гарні новини.

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26.02.2022 00:14
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Kavkaz Center@newkc14

Тайваньская TSMC, производящая свыше 50% всех микрочипов на планете, заявила о прекращении поставок продукции в Россию, а также разрыве всех отношений с российскими компаниями.
TSMC производит также российский чип «Baikal-T1» использующийся в военных и специальных целях в России
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26.02.2022 00:06 Відповісти
Байкал это очередной роспил бабла, под видом очередной бредо идейки рашен бойс

На доисторичном тех процессе, не с своей архитектурой.... Выданное за свое.
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26.02.2022 00:12 Відповісти
Пусть на балалайках бабло пилят.
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26.02.2022 00:24 Відповісти
Гарні новини.

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26.02.2022 00:14 Відповісти
Тайванєбендеровці, матьїх)

Новина насправді дуже добра - рашендебілен не мають своїх ліній для виробництва ******** напівпровідникової продукції. Хай на лампавих кампутєрах літають бліа
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26.02.2022 00:49 Відповісти
ахахах, то есть мяу
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26.02.2022 00:19 Відповісти
-Китайські (КНР) банки приєдналися до санкцій проти Росії
22:30 Учора у рубриці Політика МУСТАФА 931 41 1
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Надії Кремля на допомогу Китаю у подоланні ізоляції від західної фінансової системи, схоже, .. провалилися. Тобто, - Сі Цзіньпін "кинув" Путіна...
В результаті ціна російського сорту Urals впала щодо інших марок: кожен барель коштує на 11,25 долара дешевше за Bren...а попит на спотові партії Urals впав до нуля

-Уряд Тайваню (Су Чженьчан) також оголосив, що приєднається до міжнародних економічних санкцій проти росії через розпочату нею військову операцію в Україні.

-Європа. Вартість морського перевезення партій Urals по 100 тисяч тон із Приморська на північний захід Європи у четвер зросла одразу на 200 пунктів міжнародної фрахтової шкали Worldscale (WS), до WS300 - максимального рівня з 27 грудня 2006 року.
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26.02.2022 00:20 Відповісти
Так ведь на Тайвань Китайцы войска ввели?
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26.02.2022 00:38 Відповісти
Какое-то количество времени назад - 9 китайских самолетов вошли в воздушное пространство Тайваня.
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26.02.2022 01:01 Відповісти
Сяо-Пинь наверное подумал: "Пине можно, а мне что нет ?"
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26.02.2022 01:02 Відповісти
перестаньте распространять лживые слухи. Китайские истребители только в очередной раз нарушили пространство Тайваня. Тревожный звоночек, но это ни разу не "на Тайвань китайцы войска ввели".
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26.02.2022 01:13 Відповісти
Красавчики пацаны Слава ВС
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26.02.2022 00:06 Відповісти
Ніяких росіян українці не збивали. Просто український пілот набував безкоштовного досвіду.
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26.02.2022 00:06 Відповісти
кстати да, это уже не россияне даже, просто орки. Те россияне, у которых еще остался здравый смысл в голове выходили вчера на протесты или уже давно свалили с россии.
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26.02.2022 00:21 Відповісти
А який сенс у їх виходах?
Ну от хоче людина .... навчитися на кухаря, наприклад. Бере папірец у руки і десь на рашці кудись виходе. Буде толк? Ні.
Треба робити - те що приведе до результати.
Якщо результат - постояти с папірцем, то це непотрібна нікому лажа.
А якщо результат - скинути дистатора, то при чому тут папірец?
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26.02.2022 00:26 Відповісти
их там таких адеватных осталось немного среди населения, поэтому особого выбора у них нет, мне так кажется
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26.02.2022 00:34 Відповісти
Это те что "узкие витязи"?
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26.02.2022 00:06 Відповісти
Запад зря боится ядерной дубинки Пуйла. Там деньги на содержание в боеготовности "ядерного щита" давно успешно пилятся... Ещё лет десять назад адекватные российские аналитики говорили, что это куча старого советского железа, которое уже нет возможности поддерживать в боеспособном состоянии. Пуйлостан сейчас уже только повторно пережевывает давно съеденное ещё в советские времена
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26.02.2022 00:20 Відповісти
Да дело даже не в этом. Даже если у путина в полной боеготовности находятся ядерные дубинки, никогда он их не применит против всего западного мира, иначе его же своя шобла порвет - они привыкли к роскошной жизни, а в случае глобальной ядерной войны этого уже не будет.
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26.02.2022 00:23 Відповісти
Красавы!!!
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26.02.2022 00:07 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Лондонград закрылся. Британские власти запретили все полеты частных бизнес-джетов в страну. В общем, забанили. Пусть "живут, отдыхают и делают бизнес" в своем вонючем гадюшнике

Слава Украине !
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26.02.2022 00:08 Відповісти
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26.02.2022 00:08 Відповісти
Хотелось бы знать своих героев, но понимаю...
Хай кацапам грець. Щоб їм було.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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26.02.2022 00:21 Відповісти
Це кривавий пастор)
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26.02.2022 00:23 Відповісти
Прямо Стиг из Топ Гир. Только гораздо опаснее.
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26.02.2022 00:46 Відповісти
Топ ган?
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26.02.2022 01:56 Відповісти
Герою слава!
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26.02.2022 03:05 Відповісти
Украинцы они же русы лучшие в мире воины - куда оно полезло?
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26.02.2022 00:08 Відповісти
Його лехторат - то таке гівно, що його треба кудись постійно розсовувавати.
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26.02.2022 00:10 Відповісти
... і утілізувати.
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26.02.2022 00:15 Відповісти
Друже , вибач ми тупо чекаємо. що далі тих "несущіх мір" чекає не знаю.. але думаю не спроста ми більше в Білорусі добрива не купуємо!!
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26.02.2022 01:04 Відповісти
Клас! Це вже який за рахунком?
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26.02.2022 00:08 Відповісти
Головне-не останній
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26.02.2022 00:11 Відповісти
убитый в воздухе - кажись восьмой.
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26.02.2022 00:15 Відповісти
ранком в черкаській обл. а це - вечеря.
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26.02.2022 00:18 Відповісти
⚡️Зеленский: в Ворзеле Киевской области избивали Градами по детскому дому, по Ахтырке Сумской области избивали Ураганами, под обстрелами были детские садики. Что это за война против детей? Они тоже неонацисты или солдаты НАТО, угрожавшие России? Убитые и раненые дети это приговор этому вторжению.
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26.02.2022 00:09 Відповісти
зебіл навіть подумки сам на сам чи для преси веде розмови з пуйлом... це невиліковно...
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26.02.2022 00:11 Відповісти
Головне тепер тримати стрій і не поспішати щось там з кцп підписувати. Безперечно, рано чи пізно Зе сяде за стіл перемовин. Але робити це треба, коли хотелкі хла геть здуються.
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26.02.2022 00:13 Відповісти
кращий варіант якби зе сказав - пане Порох, покеруйте, будь- ласка. Порох би з ними поговорив.
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26.02.2022 00:15 Відповісти
Порошенко сказав, необхідно протриматись три дні. Щоб зрушився процес.Він прекрасно розуміється на усіх особливостях їхніх і політиків і бюрократії.
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26.02.2022 00:19 Відповісти
Я чув Пороха. Але я маю на увазі москвалів. Щоб якщо з ними говорити, то Порох, а не зебіл.
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26.02.2022 00:21 Відповісти
Ти , кацапе, під проксі, нема вже ні порохоботів ні зебілів, є українці, йди на пляшку сідай.
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26.02.2022 00:20 Відповісти
А как тебе -
Нейтральный статус Украины может обсуждаться на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3319258
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26.02.2022 00:25 Відповісти
Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань
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26.02.2022 01:02 Відповісти
Ему законы не писаны
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26.02.2022 01:58 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Военно-транспортный самолёт ВВС Турции сел в город Жешув (Польша) на границе с Украиной. Местные источники сообщают о крупной партии оружия для Украины которую поставили турки

Слава Украине!
Слава Турции !
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26.02.2022 00:10 Відповісти
Ну шо, уже на сегодня можно уверенно сказать : Украинская Армия - лучшая в Европе.
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26.02.2022 00:10 Відповісти
все таки громкое заявление. Была бы лучшей в европе - то мы бы уже топтались на кубани с беларусью.
Но в любом случае сейчас наша армия очень достойно дает отпор оккупантам. Молодцы наши воины! Вечная память погибшим героям! Слава Украине!
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26.02.2022 00:30 Відповісти
Каждая операция имеет несколько фаз. При нападении превосходящих сил противника, его войска следует измотать обороной, технику выбить в боях, навязать ему игру по своим правилам. Когда враг достаточно завязнет, тогда можно сконцентрировать силы и наносить контрудар. Терпение, мой друг, терпение. Ряды пополняются добровольцами, с запада идут эшелоны с оружием, начинаются поставки современных ПВО. Надо насытить отряды современными видами вооружения, что бы иметь преимущество перед ордой. Тогда и начнем!
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26.02.2022 00:53 Відповісти
Это даже не обсуждается. А теперь зайдите в ветку (если еще там не были) где обсуждается что нелох собирается вести переговоры с пуйлом о нейтралитете Украины. И это после всех утрат и усилий.
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26.02.2022 01:42 Відповісти
Я там был, не стал коментировать, бо считаю, шо не имею морального права.
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26.02.2022 01:43 Відповісти
Нашій армії б ******* зброю, то ********** рознесли б вщент. Уявіть собі якщо б в України були хоча б "Patriot" і F-16 та ще і в достатній кількості
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26.02.2022 01:43 Відповісти
А что с пилотом? Шашлык или на гиляке?
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26.02.2022 00:10 Відповісти
прикопали что бы не воняло, и все
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26.02.2022 00:32 Відповісти
***** забув що саме Українці зупинили Гітлера і дійшли до Берліна. Руські стояли в заградзагінах.
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26.02.2022 00:10 Відповісти
Это самая лучшая работа в мире !
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26.02.2022 00:11 Відповісти
кацолетчика взяли в плен тоже со скочем на глазах?
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26.02.2022 00:13 Відповісти
пацан сам себе глаза залепил бо страшно, а потом его взяли в плен))
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26.02.2022 00:17 Відповісти
не, он крикнул "запатсанофф" и героически убился жопой об бутылку чтобы не попасть в плен.
за это ему будет присвоено звание героя раиси посмертно.
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26.02.2022 00:20 Відповісти
Эти проблемы следует усугубить до крайности.
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26.02.2022 00:34 Відповісти
Дякую вам , мої дорогі земляки!!! Все буде Україна! Слава Україні і ВСУ!
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26.02.2022 00:18 Відповісти
У Ново Каховській лікарні (Херсонська область) зараз лікують московських окупантів. Ці ****** колоборанти ніколи не отримають прощення.

https://www.youtube.com/watch?v=GOWJVcpxAdU
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26.02.2022 00:19 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.02.2022 00:19 Відповісти
Гул вертолетов сразу с запада и востока
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26.02.2022 00:21 Відповісти
Колись про це фільми знімать будуть.
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26.02.2022 00:21 Відповісти
Орки остановились возле Конотопа - кончилось топливо и еда . Навоевались , *** , за два дня ни одного города крупного не взяли .
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26.02.2022 00:26 Відповісти
а где пилот!, Здохло тварь руснявое? Если нет, отведите в лес и закопайте живьем гниду, выполнявшую преступные приказы. раССеянские твари вне Закона Божьего и позорная смерть руснявой фашни в грех не вменится. Пускай мучаются, может Господь их и простит. Украинцы не жалейте врага! Не проявляйте к ним милосердия! Ибо они прокляты по Закону Божьему! Их позрная и мучительная, и что главное, неизбежная смерть, возможно очистит их! Бей врага без сожаленья! Он враг, пошедший против Закона Господня! Благословение Вам воинству украинскому, на борьбу с сатанинской ордой руснявых беСславных ублюдков. Аминь!
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26.02.2022 00:28 Відповісти
А меня интересует совсем другое! А откуда это падло прилетело? Не из Приднестровья случайно?
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26.02.2022 00:35 Відповісти
Так. Гадаю під шумок й той анклав треба нафік ліквідувати.
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26.02.2022 01:07 Відповісти
Головне щоб Зеленський не підписав капітуляцію... Бо ми всеодно битимемо росіян... Мт їх всіх вбємо... А Зеля при зраді хай тікає вже в ростов... Хай добре думає ...
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26.02.2022 00:56 Відповісти
Який ростов, одиночна і примусово дивитися гсеріал "слуга народа"
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26.02.2022 01:06 Відповісти
По 15 годин на добу
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26.02.2022 01:07 Відповісти
Все никак не угомонитесь со своим перекрашенным рыгом?Заткнись.Твоя Параша уже давно бы сдала
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26.02.2022 07:15 Відповісти
Может,и забегаю наперёд...но,была такая у меня чуйка:может,потом..и на Крым,прокатиться,после освобождения Донбасса до границ с Рашкой?!?
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26.02.2022 00:57 Відповісти
слава ЗСУ!
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26.02.2022 01:00 Відповісти
Слава нашим соколам!!!
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26.02.2022 01:10 Відповісти
Під Черкасами хвилин 10 назад,ще один су25 збили наші !
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26.02.2022 01:31 Відповісти
 
 