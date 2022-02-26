Су-25 окупантів збили під Калинівкою на Вінничині

Українські військові льотчики збили російський штурмовик Су-25 під Калинівкою у Вінницькій області.

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25. Слава ЗСУ!" - написав він.