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Су-25 окупантів збили під Калинівкою на Вінничині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові льотчики збили російський штурмовик Су-25 під Калинівкою у Вінницькій області.
Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно під Калинівкою наші військові льотчики збили російський СУ-25. Слава ЗСУ!" - написав він.
Топ коментарі
+97 kseniya lyesovalova
показати весь коментар26.02.2022 00:06
+89 Павло ШОвте
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+65 Иллария Соняшникова
показати весь коментар26.02.2022 00:14
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Тайваньская TSMC, производящая свыше 50% всех микрочипов на планете, заявила о прекращении поставок продукции в Россию, а также разрыве всех отношений с российскими компаниями.
TSMC производит также российский чип «Baikal-T1» использующийся в военных и специальных целях в России
На доисторичном тех процессе, не с своей архитектурой.... Выданное за свое.
Новина насправді дуже добра - рашендебілен не мають своїх ліній для виробництва ******** напівпровідникової продукції. Хай на лампавих кампутєрах літають бліа
22:30 Учора у рубриці Політика МУСТАФА 931 41 1
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Надії Кремля на допомогу Китаю у подоланні ізоляції від західної фінансової системи, схоже, .. провалилися. Тобто, - Сі Цзіньпін "кинув" Путіна...
В результаті ціна російського сорту Urals впала щодо інших марок: кожен барель коштує на 11,25 долара дешевше за Bren...а попит на спотові партії Urals впав до нуля
-Уряд Тайваню (Су Чженьчан) також оголосив, що приєднається до міжнародних економічних санкцій проти росії через розпочату нею військову операцію в Україні.
-Європа. Вартість морського перевезення партій Urals по 100 тисяч тон із Приморська на північний захід Європи у четвер зросла одразу на 200 пунктів міжнародної фрахтової шкали Worldscale (WS), до WS300 - максимального рівня з 27 грудня 2006 року.
Ну от хоче людина .... навчитися на кухаря, наприклад. Бере папірец у руки і десь на рашці кудись виходе. Буде толк? Ні.
Треба робити - те що приведе до результати.
Якщо результат - постояти с папірцем, то це непотрібна нікому лажа.
А якщо результат - скинути дистатора, то при чому тут папірец?
Лондонград закрылся. Британские власти запретили все полеты частных бизнес-джетов в страну. В общем, забанили. Пусть "живут, отдыхают и делают бизнес" в своем вонючем гадюшнике
Слава Украине !
Хай кацапам грець. Щоб їм було.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Нейтральный статус Украины может обсуждаться на переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3319258
Военно-транспортный самолёт ВВС Турции сел в город Жешув (Польша) на границе с Украиной. Местные источники сообщают о крупной партии оружия для Украины которую поставили турки
Слава Украине!
Слава Турции !
Но в любом случае сейчас наша армия очень достойно дает отпор оккупантам. Молодцы наши воины! Вечная память погибшим героям! Слава Украине!
за это ему будет присвоено звание героя раиси посмертно.
https://www.youtube.com/watch?v=GOWJVcpxAdU