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Повітряна тривога в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сирени повітряної тривоги лунають в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні
Містянам слід перейти в укриття, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 06:50
+8 Максім ХОЙ 07fb0949
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+6 Ksenia VB
показати весь коментар26.02.2022 06:52
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Будь ласка, зачекайте...
Забув додати, що для росіян… 😉
На Вінничині збили російський літак СУ-25.
ДРГ на Троєщині пов'язали.
Бачите ворога - вбивайте.
Краще одразу вистрелити, аніж перепитувати, чого він заблукав і показувати дорогу домів
І БІЛЬШ НІЯКІХ СУПЕРЕЧОК ЩОДО ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ
СЛАВА НАЦІЇ ! Смерть ворогам !!
Добрий ранок!
Ми ще тут, наша армія @GeneralStaffUA знищує русню і наші українці в Сумах неперевершені! #StopRussianAggression Слава Україні 💪🇺🇦
https://twitter.com/usuprun/status/1497414925106532352
Слухати всім !
То ви їх не знаєте ?
а сирени були. і тривога була.
КУРС- ВСЕ ЦЕ УКРАИНА
ОТОБРАТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДАХ у московитов слово Русь . За упоминание ими РУСИ штрафовать в миллионах долларов
Футбольний стадіон весь встелений російським компостом
Як так готувались, не ясно.
Тримайтеся.
Бережіть себе..будьте спокійні
Перемога буде за нами.
Слава нації.
Смерть москалям.
ПРОЧЬ РУЦКИЙ МИР ИЗ УКРАИНЫ !!
хутина в Гаагу!!
Заявление депутата Госдумы Михаила Матвеева: «Война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР и ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев»
До перемоги.