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Повітряна тривога в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повітряна тривога в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні

Сирени повітряної тривоги лунають в Луцьку, Рівному, Черкасах та Херсоні

Містянам слід перейти в укриття, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Як казав Володимир Олександрович, «ця ніч буде дуже важкою!».
Забув додати, що для росіян… 😉

На Вінничині збили російський літак СУ-25.
ДРГ на Троєщині пов'язали.
Бачите ворога - вбивайте.
Краще одразу вистрелити, аніж перепитувати, чого він заблукав і показувати дорогу домів
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26.02.2022 06:50
+8
У Василькові одну надпотужну атаку в центрі відбили. Азов прийшов на допомогу.
Футбольний стадіон весь встелений російським компостом
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26.02.2022 07:03
+6
Уляна Супрун@usuprun·1 год
Добрий ранок!
Ми ще тут, наша армія @GeneralStaffUA знищує русню і наші українці в Сумах неперевершені! #StopRussianAggression Слава Україні 💪🇺🇦
https://twitter.com/usuprun/status/1497414925106532352
Слухати всім !
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26.02.2022 06:52
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Як казав Володимир Олександрович, «ця ніч буде дуже важкою!».
Забув додати, що для росіян… 😉

На Вінничині збили російський літак СУ-25.
ДРГ на Троєщині пов'язали.
Бачите ворога - вбивайте.
Краще одразу вистрелити, аніж перепитувати, чого він заблукав і показувати дорогу домів
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26.02.2022 06:50 Відповісти
ВБАЧЬТЕ ВОРОГА - ВБИВАЙТЕ
І БІЛЬШ НІЯКІХ СУПЕРЕЧОК ЩОДО ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ
СЛАВА НАЦІЇ ! Смерть ворогам !!
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26.02.2022 06:57 Відповісти
Це може закінчення коменданської год.
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26.02.2022 06:51 Відповісти
Уляна Супрун@usuprun·1 год
Добрий ранок!
Ми ще тут, наша армія @GeneralStaffUA знищує русню і наші українці в Сумах неперевершені! #StopRussianAggression Слава Україні 💪🇺🇦
https://twitter.com/usuprun/status/1497414925106532352
Слухати всім !
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26.02.2022 06:52 Відповісти
Народ а давайте підтримаєм ***** і намалюєм мітку на криші чи біля будинку Медведчука дамо ***** сигна
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26.02.2022 07:04 Відповісти
І тількі ніщіі духом скиглять !!!
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26.02.2022 06:58 Відповісти
Всі наші на Цензорі... Один Сашко Паламарчук одів форму і пішов... Сумно
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26.02.2022 06:58 Відповісти
В нас є такі, які вже давно у формі.
То ви їх не знаєте ?
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26.02.2022 07:39 Відповісти
В Луцке все спокойно, не было сирен
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26.02.2022 07:01 Відповісти
їх не чутно.
а сирени були. і тривога була.
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26.02.2022 07:39 Відповісти
Убрать из учебников истории расскаЗСКИ о русне
КУРС- ВСЕ ЦЕ УКРАИНА
ОТОБРАТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДАХ у московитов слово Русь . За упоминание ими РУСИ штрафовать в миллионах долларов
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26.02.2022 07:01 Відповісти
БЛИН. Україна тільки на міжнародних штрафів може заробляті бюджет😀
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26.02.2022 07:12 Відповісти
У Василькові одну надпотужну атаку в центрі відбили. Азов прийшов на допомогу.
Футбольний стадіон весь встелений російським компостом
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26.02.2022 07:03 Відповісти
В Черкасах була тривога вчора вечером. Зараз тихо.
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26.02.2022 07:04 Відповісти
В нас відбій. Але по всьому місту сирен не чути від слова взагалі.
Як так готувались, не ясно.
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26.02.2022 07:04 Відповісти
Агонії *****..якщо буде продовжувати обстріли ракетами.
Тримайтеся.
Бережіть себе..будьте спокійні
Перемога буде за нами.
Слава нації.
Смерть москалям.
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26.02.2022 07:05 Відповісти
Тот ,:кто после этой ночи , что-то скажет в поддержку русни и поміркованій идиолгии - должен болтаться на Гиляках!!!

ПРОЧЬ РУЦКИЙ МИР ИЗ УКРАИНЫ !!

хутина в Гаагу!!
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26.02.2022 07:07 Відповісти
Львов что там по воздушной атаке
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26.02.2022 07:08 Відповісти
А що пече !?
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26.02.2022 07:09 Відповісти
Дітей виводу назад їхати буду
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26.02.2022 07:20 Відповісти
русскі фашисти почали прозрівати

Заявление депутата Госдумы Михаила Матвеева: «Война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание ДНР и ЛНР, я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев»



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26.02.2022 07:08 Відповісти
Дивимось на північних сусідів у ПРІЦЕЛ !! Тоді будут поважати
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26.02.2022 07:09 Відповісти
Загнаного пораненого ***********) потрібно нищити
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26.02.2022 07:10 Відповісти
...до кінця..
До перемоги.
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26.02.2022 07:11 Відповісти
 
 