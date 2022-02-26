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WhatsApp прослуховується військами РФ, - Центр протидії дезінформації
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Центр протидії дезінформації закликає українців не користуватися месенджером WhatsApp, бо його можуть прослуховувати російські військові.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги користувачів месенджерів! Будьте завбачливими і обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.
Закликаємо:
• не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ;
• не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані", - йдеться у заяві.
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