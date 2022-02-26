УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12964 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 656 17
армія РФ (13478) війна (56406) дезінформація (272) інформація (170) WhatsApp (13)

WhatsApp прослуховується військами РФ, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

WhatsApp прослуховується військами РФ, - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації закликає українців не користуватися месенджером WhatsApp, бо його можуть прослуховувати російські військові.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"До уваги користувачів месенджерів! Будьте завбачливими і обережними при спілкуванні! Так, Центр отримав інформацію з авторитетних джерел, що месенджер WhatsApp прослуховується ворожими військами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни героїчно відстоюють кордони Харкова: знищено більше ста одиниць техніки військ РФ, сотні вбитих ворогів

Закликаємо:
• не поширювати при спілкуванні стратегічно важливу інформацію, особливо щодо переміщення військ та техніки ЗСУ;
• не обговорювати з незнайомими особами (особливо з незаповненими профілями) та не розкривати ваші особисті дані", - йдеться у заяві.

WhatsApp прослуховується військами РФ, - Центр протидії дезінформації 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
26.02.2022 07:36
+13
⚡️⚡️⚡️В Удмуртии активисты призывают людей выходить на митинги за выход из состава РФ.
показати весь коментар
26.02.2022 07:37
+7
Давайте звонить и рассказывать КАК мы «любим» москалей.
показати весь коментар
26.02.2022 07:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте звонить и рассказывать КАК мы «любим» москалей.
показати весь коментар
26.02.2022 07:35 Відповісти
Только росфашисты вторгнулись общался с родственниками, рассказал как украинский народ любит *****, ответили, что они тоже не любят, будем смотреть насколько...
показати весь коментар
26.02.2022 07:38 Відповісти
Байки я слышала и от своих. Трындят и сидят по кухням. Мы бы своих вождей стёрли в порошок за подобное. А они сопереживают… молчаливые сообщники
показати весь коментар
26.02.2022 07:41 Відповісти
да удалите эту херню да и все плюс вайбер,есть же и другие мессенджеры переходите на них
показати весь коментар
26.02.2022 07:35 Відповісти
пiд"єднатиcя можна до любого
показати весь коментар
26.02.2022 08:07 Відповісти
Раз прослуховується то тепер вони прекрасно знать ЩО НАС ПІДТРИМУЄ Й МОЛИТЬСЯ ЗА НАС ВЕСЬ СВІТ
показати весь коментар
26.02.2022 07:36 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 07:36 Відповісти
⚡️⚡️⚡️В Удмуртии активисты призывают людей выходить на митинги за выход из состава РФ.
показати весь коментар
26.02.2022 07:37 Відповісти
Це вже цікаво.
показати весь коментар
26.02.2022 07:39 Відповісти
нe хочуть тупiв? на цe iм подадобилось 30 рокiв !
показати весь коментар
26.02.2022 08:08 Відповісти
Можна їм розгорнути шалену дезінформаці
показати весь коментар
26.02.2022 07:37 Відповісти
Це можливість гнати їм дезу.
показати весь коментар
26.02.2022 07:38 Відповісти
Запорожцы, держитесь!!! Слава Украине!
показати весь коментар
26.02.2022 07:44 Відповісти
Редакція, треба перевірити іще раз. Була інформація по вайбер, що він цілковито дирявий. Раніше зазначалося що якраз ВатсАп - безпечний.
показати весь коментар
26.02.2022 07:44 Відповісти
Фейк
показати весь коментар
26.02.2022 07:44 Відповісти
Анонімуси зачморили рашу так, що там скоро взагалі перестануть працювати будь-які мессенджери, а магазини перейдуть на дерев'яні рахівниці.
показати весь коментар
26.02.2022 07:51 Відповісти
WhatsUP шифрує трафік від кінця, до кінця. Зірвати шрифт для кожної трансляції є неможливим. Користуйтеся цим сервісом, справді хороша штука
показати весь коментар
26.02.2022 09:22 Відповісти
 
 