МВФ розглядає різні способи підтримки України, - Георгієва
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У Міжнародному валютному фонді розглядають різні варіанти економічної підтримки України, зокрема в межах чинної програми на 2,2 мільярда доларів.
Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Фонд має низку інструментів і, у ході розвитку ситуації в Україні, ми будемо продовжувати обговорювати їх з владою, як ми можемо найкраще допомогти. Ці дискусії проходять дистанційно з представниками місії у Вашингтоні. На додачу до економічних порад, ми вивчаємо всі можливості щодо подальшої фінансової підтримки, яка включатиме чинну програму stand-by, залишок за якою складає 2,2 млрд доларів. Українська влада запросила екстрене фінансування", — заявила Георгієва.
Директорка МВФ також зазначила, що конфлікт в Україні матиме масштабні наслідки для економіки регіону. МВФ готовий підтримувати країни, які мають тісні економічні зв'язки з регіоном, у якому триває конфлікт.
"Сьогодні я мала зустріч з Радою директорів МВФ щодо нашої початкової оцінки ситуації, що розгортається. Я запевнила їх, що наші працівники будуть продовжувати співпрацювати з владою для того, аби підтримати Україну на стільки, на скільки ми це можемо зробити. Ми також будемо продовжувати співпрацювати зі Світовим банком для того, аби координувати нашу допомогу та максимізувати її ефективність", — додала Георгієва.
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Надежда Лебедич
25 хвилин тому
@Маргарита Герасимова да никто. Ирландия отзывает все свои самолёты которые мы взяли в лизинг, а Тайвань прекращает поставлять микрочипы а без них ни одна ракета не взлетит. С нами все страны прекратили торговые отношения и небо для нас закрыто. Для чиновников нашей страны наложили запрет на въезд в страны Европы. И на их счета себе наложен арест. Мы не производим ничего. А теперь представь где брать комплектующие для высокоточных медицинских приборов?
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Несмотря на то, что на зданиях райгосадминистрации и мэрии оккупанты вывесили свои трехцветные тряпки, на центральном проспекте и на главном флагштоке на площади Победы продолжают развеваться украинские знамена.
Мелитополь был есть и будет украинским гордом!
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