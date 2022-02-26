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США можуть запровадити санкції проти центробанку РФ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

США можуть запровадити санкції проти центробанку РФ, - Bloomberg

Сполучені Штати розглядають запровадження санкції проти російського центрального банку.

Про це виданню Bloomberg заявили проінформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Цей крок у разі схвалення буде спрямовано на більшу частину резервів у розмірі 643 мільярдів доларів, які президент держави-агресора Путін накопичив перед своїм вторгненням в Україну.

Остаточне рішення не прийнято, але адміністрація Байдена в терміновому порядку розглядає всі варіанти, щоб утримати Путіна від подальшої розрухи в Україні. Сполучені Штати прагнуть робити кожен крок у поєднанні з союзниками по всій Європі для максимального впливу, зазначають вони.

Незрозуміло, наскільки ці дискусії просунулися вперед. Однак, за словами знайомого з цим питанням джерела, питання про потенційну атаку на російський центральний банк виникло під час розмов наприкінці січня.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому відмовилася від коментарів.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Можуть, блд? Повинні!
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26.02.2022 17:47
+15
Ахахахаха. Если они это сделают - русской экономике конец.
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26.02.2022 17:47
+14
Контрольний !
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26.02.2022 17:48
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Можуть, блд? Повинні!
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26.02.2022 17:47 Відповісти
Ахахахаха. Если они это сделают - русской экономике конец.
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26.02.2022 17:47 Відповісти
Контрольний !
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26.02.2022 17:48 Відповісти
Дави короладов и глв. крысеныша.
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26.02.2022 17:50 Відповісти
Росияне будут обмениваться между собой рублями. Ты - мне, я - тебе.
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26.02.2022 17:51 Відповісти
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26.02.2022 17:52 Відповісти
а миша, судячі з фото, кайфує як раша від санкцій
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26.02.2022 18:03 Відповісти
26 февраля - день россии.
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26.02.2022 17:52 Відповісти
кстати - погуглил по какой цене наличный рубль в мордоре - от 103 до 114 за доллар. а в пнд будет птн пнх
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26.02.2022 18:07 Відповісти
Щоб вони ще так до вторгнення вшкварили... Але краще зараз ніж потім, тому тримаємося, до кінця лютого кацапи ще пошкодують, що в Мордорі народилися.
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26.02.2022 18:08 Відповісти
З Броска мангуста вийшов пук скунса.
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26.02.2022 18:08 Відповісти
Бросок Мангуста должен был выглядеть не так. Они явно перестраховались и сблефовали. Удар по Киеву был ошибкой. Также как прорыв через Крым. Хотя последнее пока выглядит для нас очень опасным, но это временно.
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26.02.2022 18:25 Відповісти
А що , так можна було ?((
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26.02.2022 18:34 Відповісти
Оце вже діло
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26.02.2022 18:49 Відповісти
 
 