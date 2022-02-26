США можуть запровадити санкції проти центробанку РФ, - Bloomberg
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Сполучені Штати розглядають запровадження санкції проти російського центрального банку.
Про це виданню Bloomberg заявили проінформовані джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
Цей крок у разі схвалення буде спрямовано на більшу частину резервів у розмірі 643 мільярдів доларів, які президент держави-агресора Путін накопичив перед своїм вторгненням в Україну.
Остаточне рішення не прийнято, але адміністрація Байдена в терміновому порядку розглядає всі варіанти, щоб утримати Путіна від подальшої розрухи в Україні. Сполучені Штати прагнуть робити кожен крок у поєднанні з союзниками по всій Європі для максимального впливу, зазначають вони.
Незрозуміло, наскільки ці дискусії просунулися вперед. Однак, за словами знайомого з цим питанням джерела, питання про потенційну атаку на російський центральний банк виникло під час розмов наприкінці січня.
Речниця Ради національної безпеки Білого дому відмовилася від коментарів.
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