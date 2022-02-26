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"Русские пид#расы, сдохните": ЗСУ знищує танки російсьских окупантів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові за допомогою "Джавелінів" знищують російські танки.

Відео опублікували, Сухопутні війська ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти , вам мало було привида Києва? Отримуйте винищувача танків!", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: ЗСУ продовжують знищувати колони військ РФ на Чернігівщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+92
Самым большим фейком было развертывание Россией полевых госпиталей и подвоз донорской крови. Никто не собирался спасать и лечить пушечное мясо. Их просто отправили на бойню.
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26.02.2022 18:10
+80
щоб вода пішла в Крим потрібні насоси
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26.02.2022 18:09
+52
Канал не убит, прямо перед административной границей с Крымом в канале сделана бетонная перемычка и избыток воды, которая доходит до этого места, сливается в Черное Море. Северокрымский канал ведь дает воду не только Крыму, Крыму он как раз сейчас и не дает, а ещё и примерно на 70-80км засушливых херсонских степей. А теперь ясно, что кацапы действовали по заранее согласованному плану, потому что с прошлого лета по Крыму шло ударное восстановление канала. Т.е. прошлым летом они уже точно знали, когда пойдут "освобождать Украину от нацистов". Поэтому запомните, кацапы - это самые подлые и самые мерзкие аморальные твари на всей нашей планете, всякие Аль-Каида и Талибан перед ними - младенцы с романтическим восприятием мира. Кацап врет после каждого вздоха, а если он не врёт, значит просто уже умер.
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26.02.2022 18:21
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Файні бандерівці з трембітами
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26.02.2022 18:33 Відповісти
_Не понял что происходило. Вышел в упор к танку фашистов с птрк на плече. Постоял и пошел вправо. А танк фашистов стоит, но пушка молчит. Закончился БК?
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26.02.2022 18:34 Відповісти
Він ВЖЕ збив танк
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26.02.2022 18:46 Відповісти
Чому не димить ?
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26.02.2022 18:53 Відповісти
БК не взорвался, возможно уже мало снарядов было, но внутри всех порубило на фарш, потому и тихо.
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26.02.2022 19:57 Відповісти
+5
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26.02.2022 18:52 Відповісти
Кацапи фсьо. Поздихали.
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26.02.2022 19:23 Відповісти
То наші бмп . І танк а за метрів 500 кацапська херня стоїть.
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26.02.2022 23:55 Відповісти
парень свою работу выполнил, целей больше нет, все уничтожены
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27.02.2022 02:40 Відповісти
Вокруг война, пздц, стрельба. А ребята тупо КИБОРГИ. Им пох. ЖЕсть
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26.02.2022 18:37 Відповісти
Ці хлопці пройшли не один рік на Сході.
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26.02.2022 20:15 Відповісти
Это психология. Сразу обсераешься,а через месяц боёв вот так ходишь🤷
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26.02.2022 22:03 Відповісти
Скоріш за все там багато T-800 та T-1000. Зрозумів?
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27.02.2022 10:16 Відповісти
Просто фантастичне відео !!!
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26.02.2022 18:37 Відповісти
Хлопци, пишаймося вами, молимось за Вас. Плачемо за кожного загиблого Украiнця. Вiрiмо, шо Украiна переможе дику орду. Kill them all, boys! Just kill them all...
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26.02.2022 18:38 Відповісти
это будет славная Охота (ц) Маугли и мы принимаем бой от туда же
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26.02.2022 18:40 Відповісти
Бачу по новинах, шо переломний момэнт чито вже настав, чито буде незабаром. Ти маешь бiльше инфы, чи я правий?
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26.02.2022 18:43 Відповісти
уже мы их ломим где отходим где как но ломим ***** комбатов в плен берём это когда было видано чтобы комбат на коробке ползал в 2й машине в колонне мля Мурза не пить мне вашего коньяка больше если вся хвалёная кацап контракт армия просто надувной пузырь с вкраплениями более менее боеспособных
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26.02.2022 18:49 Відповісти
Ну, коньяку не обещаю, но моей абрикосовки-перцовки "Злий Бандерiвец" мы с тобою сможем выпить после Победы. Чи я до вас прiiду, чи ти до мене.
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26.02.2022 18:56 Відповісти
Я побачив вчора.Як заістерив )(уйло..в злобі називав-наркоманм біндєровци.Бліц кріг невдався.9 травня хотів на Хрещатику зустрічати.с цвєтамі...а Уй йому на рило
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26.02.2022 19:45 Відповісти
9 травня може бути парад український у Москві. А далі https://youtu.be/hOWNismXap0
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27.02.2022 10:21 Відповісти
Ну що?! Не смешите наши Джавелины?
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26.02.2022 18:41 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1497610358952968196
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26.02.2022 18:53 Відповісти
супер! гарні добрива...
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26.02.2022 19:02 Відповісти
Больше похоже на NLAW
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26.02.2022 19:32 Відповісти
джавелин але без прицільного комплекса пацан несе запасну трубу з ракетою на позицію а техніка наша - танк стоЇть задом веде стрільбу двигун працюе вихлоп видно
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27.02.2022 00:55 Відповісти
nlav -150 мм короткий (1100 мм) джавелин длиннее и 127 мм
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27.02.2022 01:01 Відповісти
Горите твари рашиские !Лучше сдавайтесь в плен!
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26.02.2022 18:41 Відповісти
И они хотят у этих парней отобрать землю и свободу???????******...Земля вам -черноземом хромосомные.Героям Слава !!!!!!
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26.02.2022 18:42 Відповісти
А ще голандські "Стінгери" на підході!!!
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26.02.2022 18:43 Відповісти
Згадайте Майдан, коли ми всі згуртувалися проти януковича, який хотів встановити тоталітарну владу бандитів, ми встояли, але зовнішній тоталітарний режим, 8 років нам отруював життя, та готувався встановити тоталітарну владу повалену нами. Тепер наступив час назавжди встановити Мир і Владу народу в Україні, знищивши кремлівську сатану. Слава Народу України!
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26.02.2022 18:43 Відповісти
Влада після Майдану на жаль не змінилася
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26.02.2022 22:33 Відповісти
Ребята из ВСУ, добавилась ещё одна вещь на которую можно смотреть вечно, это то как горят оккупанты в своих танках. Спасибо Вам.
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26.02.2022 18:44 Відповісти
На жаль не працюе авіація, з Папуа- Нова Гвінея, з племен людожерів було б багато охочих прилітіти, повоювати та з'йсти смажених у танках росіян.
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27.02.2022 10:42 Відповісти
Смерть оккупантам
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26.02.2022 18:48 Відповісти
Халк
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26.02.2022 18:49 Відповісти
Хай живе вільна Україна. Ми Кохаємо Вас .Баку с вами
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26.02.2022 18:51 Відповісти
Не треба кохати, бо кохати можна тількі жінку. "Кохати" та "Любити" - по украински несет разные смысловые нагрузки, "кохання" - только между мужчиной и женщиной, "любити" - все прочее
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26.02.2022 20:26 Відповісти
не будьте занудою, не впевнений, що ваш азербайджанський буде досконалішим)
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26.02.2022 20:40 Відповісти
Точно пид***расы. Все дороги нам попортили. Единственный Ахметка будет в плюсе. Столько металолома появилось вдруг ато плакал все время что не хватает
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26.02.2022 18:52 Відповісти
Хорошо помню как в 2014 году постили и смаковали фото в рос. соцсетях почерневших трупов украинских солдат из танков, подбитых "васильками". И фото как издевались над пленным танкистом и пытали до смерти. Причем постили покадрово. Наши погибли на своей земле. Ничего не изменилось, наши гибнут и сейчас за свою землю. Эти гибнут на чужой. Пусть "наслаждаются", скрепные. Но 18+. Мы же не звери.
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26.02.2022 18:56 Відповісти
18+ уже пізно. Треба хоча би 16+
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26.02.2022 20:21 Відповісти
ЗАЦІНІТЬ СПОКІЙНУ ПОХОДКУ ОПЕРАТОРА РАКЕТИ
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26.02.2022 18:59 Відповісти
офигеть просто
у меня біло ощущение, что єто живой терминатор идет.
ВИЖУ ЦЕЛЬ - НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ!

МУЖИКУ РЕСПЕКТИЩЕ ПРОСТО!
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26.02.2022 19:02 Відповісти
Скоріше за все це модель T-1000, а можливо і більш нова модель.
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27.02.2022 10:46 Відповісти
То генерал. Якщо генерал побіжить під час війни, почнеться паніка.
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26.02.2022 19:17 Відповісти
Командування має оцінити мужність і героїзм нашого військового. Мали б йому і генеральське присвоїти). Треба щоб головнокомандувач заглянув.
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26.02.2022 22:39 Відповісти
Заціни... Він роками на передку. А тобі дивно...
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26.02.2022 20:23 Відповісти
Вот эта фраза очень понравилась: "Обещаю после эой войны заткнутся на русском язіке, бл..д". Поддерживаю, буду стараться полноситью избавиться от русской речи..
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26.02.2022 19:01 Відповісти
Як на мене, то краще вивчіть українську і англійську.
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26.02.2022 19:19 Відповісти
це не так складно як здається. головне, не комплексувати
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26.02.2022 22:57 Відповісти
На відео, як я бачу NLAW, а не Джавелін. Це дешевше в 3 рази, але схоже дуже сердито.
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26.02.2022 19:02 Відповісти
ХОТЬ ТЕННИСНИЙ М"ЯЧИК
ЯКЩО ТАНКИ РФІЇ ВІД НЬОГО РОЗІРВАЛО - МЕНІ ЧХАТИ НА ЙОГО СОБІВАРТІСТЬ
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26.02.2022 19:04 Відповісти
вам може і чхати, а військовим, опосердковано, ні. Бо чим нижча вартість, тим більше їх нам нададуть. Мати 10000 або 30000 одиниць зброї, ефективність якої в ситуації ближнього бою однакова, або навіть вища, бо можна дуже швидко, менше ніж за години, навчити бійців нею коритсуватися, бо NLAW дуже простий у використанні, це дуже важливо. Військові без підготвки, повичвшись годинку, можуть взяти NLAW і вразити танк. Роботі з Джавелін, Корсар, Стугна-П треба вчитися довше і вони менш зручні у використанні в таких умовах, як показно на відео. Або взагалі їх там використати проблематично в принципі. Легкий NLAW узяв і прийшов куби треба і вдарив з будь-якого місця.
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26.02.2022 19:27 Відповісти
я хіба проти джевілінів за 40 гривень штука?
всіма лапами ЗА

Головне щоб його хлопцям ВИСТАЧАЛО і воно ПРАЦЮВАЛО

Не тра мене розводити на економіку, я бухгалтер за фахом

а цей чоловік - просто бракує слів.
я в захваті.
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26.02.2022 19:37 Відповісти
Так, це NLAW, ще і дистанція для нього.
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26.02.2022 20:18 Відповісти
Ось цікаве посилання http://nova.net.ua/iak-zrobyty-postril-z-ptrk-nlav-pokrokova-instruktsiia-z-praktychnoho-vykorystannia/
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27.02.2022 10:50 Відповісти
Ето даже удобнее и ефективнее Джавелина.
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26.02.2022 20:24 Відповісти
Да, Шведы знают толк в оружии. Это, кстати, можно сказать ответка от них кацапам за Полтаву.
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26.02.2022 21:38 Відповісти
NLAW її Величність забезпечила
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26.02.2022 22:42 Відповісти
Так. Але цю чудову зброю роблять Шведи. Так що подяка їм обом.
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27.02.2022 02:23 Відповісти
Кремлёвский дибил вас недооценил, а я всегда знал что вы Такие. Украину никому не покорить. Умоются кровью.
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26.02.2022 19:08 Відповісти
Uze moetsja kolektivno-krovju! I ***** toze otmennaja.
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26.02.2022 19:29 Відповісти
Не помогли рашистскому биомусору мангалы сверху, Джавелин знает свою работу.
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26.02.2022 19:16 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3319456/u_bahmachi_na_chernigivschyni_lyudy_kydayutsya_pid_tanky_okupantiv_schob_zupynyty_yihniyi_ruh_video


В дополнение. Через Бахмач прошла ещё одна колонна русни.
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26.02.2022 19:18 Відповісти
говорят это кадыровцы идут на отправку к аллаху
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26.02.2022 21:35 Відповісти
Их перед смертью надо обесчестить контактом с "нечистым" животным. Тогда они без суда сразу в ад. У моего одклассника который 30 лет назад уехал в Израиль, сын служит кинологом в полиции, ходит с собакой, если она чувствует запах взрывчатки на человеке, она его облизывает. Для мусульман контакт с нечистым животным до захода солнца прямой путь в ад. Поэтому смертники после этого сдаются сразу, не приводя пояс шахида в действие.
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27.02.2022 11:00 Відповісти
Ну говорили же им, что "Джавелин" умнее любого танка.
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26.02.2022 19:23 Відповісти
Сезон кацапських шашликів відкрито
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26.02.2022 19:23 Відповісти
Ребята, берегите себя. И побольше дохлой русни на личный счет.
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26.02.2022 19:24 Відповісти
ЯКІ МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ.ВОЇН ЗСУ З ДЖАВЕЛІНОМ ПРОСТО КРАСУНЧИК
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26.02.2022 19:58 Відповісти
******* пацаны!!!
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26.02.2022 20:11 Відповісти
Слава Україні, Героям Слава!!!! Смерть російськи- зомбі-окупантам!!!
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26.02.2022 20:31 Відповісти
Це ви ще ,недоїдки собачі,бачили не всіх Українських зірок.Далі буде.Слава Україні!!!Героям слава!!!
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26.02.2022 20:36 Відповісти
Хлопці, дорогенькі!!!! Хай щастить!💛💙🇺🇦👏💪 Смерть кацапським зомбі-окупантам-підарасам ПНХ!💀
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26.02.2022 20:44 Відповісти
пі*дато з них "шапочка" злетіла!
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26.02.2022 20:45 Відповісти
Наші зірки💛💙!!!
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26.02.2022 20:46 Відповісти
Я думаю у каждого дуст завалялся на даче , так шо пусть пьют
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26.02.2022 21:09 Відповісти
бог війни прямо О_О

Тримайтеся кияни, ви герої!
А ще, як видно, вам пощастило мати в скрутні дні виняткових ангелів-охоронців.
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26.02.2022 23:06 Відповісти
палена колорадська вата
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26.02.2022 23:09 Відповісти
Шёл хохол, насрал на кол, шёл кацап, зубами цап, шёл литвин (белорус), а где мой блин.
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27.02.2022 09:54 Відповісти
Красавці!
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27.02.2022 11:44 Відповісти
На початку, у 14-му, при такій стрілкотні ніхто носа не висунув би, а тепер он як, досвід - то й "бачить поле". І це дебільне свинособаче полізло собі на смерть, бо думало, що хвате досвіду який піймав у Чечні і Сирії мирних людей бомбити, скотиняка!
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27.02.2022 16:14 Відповісти
Это офигенное видео и оно ещё снято в первые дни войны. В феврале ещё.
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28.04.2022 17:32 Відповісти
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