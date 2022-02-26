"Русские пид#расы, сдохните": ЗСУ знищує танки російсьских окупантів. ВIДЕО

Українські військові за допомогою "Джавелінів" знищують російські танки.

Відео опублікували, Сухопутні війська ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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"Окупанти , вам мало було привида Києва? Отримуйте винищувача танків!", - йдеться в повідомленні.

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