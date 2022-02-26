"Русские пид#расы, сдохните": ЗСУ знищує танки російсьских окупантів. ВIДЕО
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Українські військові за допомогою "Джавелінів" знищують російські танки.
Відео опублікували, Сухопутні війська ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти , вам мало було привида Києва? Отримуйте винищувача танків!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+92 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар26.02.2022 18:10
+80 Максім ХОЙ 07fb0949
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+52 Cheba AtWork
показати весь коментар26.02.2022 18:21
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у меня біло ощущение, что єто живой терминатор идет.
ВИЖУ ЦЕЛЬ - НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ!
МУЖИКУ РЕСПЕКТИЩЕ ПРОСТО!
ЯКЩО ТАНКИ РФІЇ ВІД НЬОГО РОЗІРВАЛО - МЕНІ ЧХАТИ НА ЙОГО СОБІВАРТІСТЬ
всіма лапами ЗА
Головне щоб його хлопцям ВИСТАЧАЛО і воно ПРАЦЮВАЛО
Не тра мене розводити на економіку, я бухгалтер за фахом
а цей чоловік - просто бракує слів.
я в захваті.
В дополнение. Через Бахмач прошла ещё одна колонна русни.
Тримайтеся кияни, ви герої!
А ще, як видно, вам пощастило мати в скрутні дні виняткових ангелів-охоронців.