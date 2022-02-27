Російські снаряди влучили у паркан сховища радіоактивних відходів в Києві

Російські снаряди влучили в паркан пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Загрози для населення немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 27 лютого 2022 року 01:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон". Про це по телефону повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті внаслідок масового обстрілу, який досі триває. Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Також в інспекції уточнюють, що "оцінку радіаційної обстановки буде проведено переносними приладами після завершення обстрілів".

За попередніми даними, загрози для населення немає.

У ДСНС уточнили, що влучення снарядів не призвело до розгерметизації сховища, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі", - сказали у прес-службі.