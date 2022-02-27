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Російські снаряди влучили у паркан сховища радіоактивних відходів в Києві

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Російські снаряди влучили у паркан сховища радіоактивних відходів в Києві

Російські снаряди влучили в паркан пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Загрози для населення немає.

Про це повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 27 лютого 2022 року 01:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон". Про це по телефону повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті внаслідок масового обстрілу, який досі триває. Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Також в інспекції уточнюють, що "оцінку радіаційної обстановки буде проведено переносними приладами після завершення обстрілів".

За попередніми даними, загрози для населення немає.

У ДСНС уточнили, що влучення снарядів не призвело до розгерметизації сховища, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі", - сказали у прес-службі.

Російські снаряди влучили у паркан сховища радіоактивних відходів в Києві 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
77% опрошенных в CNN уже согласны с тем чтобы НАТО помогало Украине. При том что большая часть аудитории CNN - левые и пацифисты.
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27.02.2022 04:03
+5
Муйло выпрашивает у НАТО с амерами, шобы те подвязались защитить окружающую среду.
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27.02.2022 03:51
+5
Забор забором, но сколько времени надо, чтоб шальная ракета подорвала ЧАЭС? Рашку надо чморить по полной
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27.02.2022 04:08
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27.02.2022 03:46 Відповісти
Муйло выпрашивает у НАТО с амерами, шобы те подвязались защитить окружающую среду.
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27.02.2022 03:51 Відповісти
77% опрошенных в CNN уже согласны с тем чтобы НАТО помогало Украине. При том что большая часть аудитории CNN - левые и пацифисты.
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27.02.2022 04:03 Відповісти
Оставить панику. Вроде опровергли уже. Снаряд попал в обычный забор.
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27.02.2022 03:51 Відповісти
Забор забором, но сколько времени надо, чтоб шальная ракета подорвала ЧАЭС? Рашку надо чморить по полной
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27.02.2022 04:08 Відповісти
Да кто ж спорит, я только за.
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27.02.2022 04:10 Відповісти
В этот раз - да. Повезло. Просто повезло, ты это понимаешь?
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27.02.2022 04:16 Відповісти
Прекрасно понимаю. Последние три дня морально готов к любому *******.
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27.02.2022 04:23 Відповісти
***** это жесть, НАТО останови этих дикарей
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27.02.2022 04:17 Відповісти
Оте зборище "глибоко і неглибо стурбованих" кілька десятків держав? Та їм і року не вистачить щоб прийняти спільне рішення!
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27.02.2022 08:19 Відповісти
 
 