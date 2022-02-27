У Харкові триває ліквідація військових груп РФ, - Синєгубов
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В Харкові тривають бої з російськими окупантами.
Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях.
Збройні Сили України знищують ворога!
Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!" - йдетьс в повідомленні.
Топ коментарі
+53 Максім ХОЙ 07fb0949
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Будь ласка, зачекайте...
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Біля нього зупиняється машина:
- Вуйку! Вас підвезти?
- Ні синку, я ще почекаю.
Зупиняється інша машина:
- Слава Ісу!
- Навіки слава!
- Вас підвезти, шановний?
- Ні синку, я ще почекаю. Щасливої дороги.
Наступна машина:
- Дєд, тєбя падбросить?
Вуйко, відтягуючи затвор:
- Ось я і дочекався.
Підходить чолов'яга.
- Здраствуйте дедушка!
- мовчання...
- вы что, рыбку ловите?
- гриби...
- ха-ха, какие же грибы в речке?
- греби звідси москалюго, поки не втопив!
- Ага. дедушка!
Дідусь достае автомата - А ти їх садив!??
- прийдуть кляті москалі і скажуть "Ето моя родіна!"
- і що?
- а я іх вилами, вилами, вилами, і за горло, за горло, за горло, за горло...
- стійте куме! щось Ви захопилися, і скажіть чесно - забрехалися?
- Ваша правда, куме. Двоє їх було, та й ті втікли. .... Але як я іх ненавиджу!!!!!
Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста.
Смерть москалям
думає спиню. Спиняє.
- Добрий ранок!
- Добрий!
- Ваші документи будь-ласка.
- Будь ласка!
- Вийдiть з машини.
- З задоволенням! Виходить здоровенний вуйко в вишиванцi, все при ньому, посмiхаeться
собi у вуса.
- Що гарний настрiй?
- Гарний.
- Вiдкрийте багажник.
- Прошу…
Вiдкриває, а там труп в мiшку, порубаний на дрiбнi шматки, кров м'ясо i все таке…
- Шо москаль?…
- Еге ж…
- Яке прикре самогубство…
неначе справді він людина: іде собі як
сиротина, очима - блим, губами - плям, і
десь трапляється хвилина - його буває
навіть жаль. А ближче підійдеш -
скотина...