У Харкові триває ліквідація військових груп РФ, - Синєгубов

В Харкові тривають бої з російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях.

Збройні Сили України знищують ворога!

Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!" - йдетьс в повідомленні.

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