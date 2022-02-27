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У Харкові триває ліквідація військових груп РФ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові триває ліквідація військових груп РФ, - Синєгубов

В Харкові тривають бої з російськими окупантами.

Про це у Telegram повідомляє глава Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях.

Збройні Сили України знищують ворога!

Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!" - йдетьс в повідомленні.

Дивіться: Військову техніку російських окупантів починають знищувати в Харкові. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+53
хакеры Anonymous взломали частоту переговоров российских военных. Теперь военные слушают Гимн Украины. Они не могут координировать свои действия, так как не могут общаться.👍
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27.02.2022 08:21
+26
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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27.02.2022 08:23
+24
очистимо Україну від рашистської нечисті
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27.02.2022 08:21
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хакеры Anonymous взломали частоту переговоров российских военных. Теперь военные слушают Гимн Украины. Они не могут координировать свои действия, так как не могут общаться.👍
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27.02.2022 08:21 Відповісти
ой какие молодцы!!! как бы я хотела быть хакером
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27.02.2022 08:24 Відповісти
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27.02.2022 08:52 Відповісти
очистимо Україну від рашистської нечисті
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27.02.2022 08:21 Відповісти
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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27.02.2022 08:23 Відповісти
Дорога в Карпатах. Сидить вуйко з кулеметом, направленим на дорогу.

Біля нього зупиняється машина:

- Вуйку! Вас підвезти?

- Ні синку, я ще почекаю.

Зупиняється інша машина:

- Слава Ісу!

- Навіки слава!

- Вас підвезти, шановний?

- Ні синку, я ще почекаю. Щасливої дороги.

Наступна машина:

- Дєд, тєбя падбросить?

Вуйко, відтягуючи затвор:

- Ось я і дочекався.
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27.02.2022 08:24 Відповісти
Сидить дідусь на березі річки з вудочкою.
Підходить чолов'яга.
- Здраствуйте дедушка!
- мовчання...
- вы что, рыбку ловите?
- гриби...
- ха-ха, какие же грибы в речке?
- греби звідси москалюго, поки не втопив!
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27.02.2022 08:30 Відповісти
Ходить лісом дідусь, раптом бачить - москаль гриби сбирає..підходить - Шо москалику - грибочки збираєшь?!
- Ага. дедушка!
Дідусь достае автомата - А ти їх садив!??
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27.02.2022 08:39 Відповісти
Куме! Навіщо ви всі берези навколо подвір'я вирубали?
- прийдуть кляті москалі і скажуть "Ето моя родіна!"
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27.02.2022 08:53 Відповісти
Куме! Вчора біля кнайпи на мене 200 москалів напало!
- і що?
- а я іх вилами, вилами, вилами, і за горло, за горло, за горло, за горло...
- стійте куме! щось Ви захопилися, і скажіть чесно - забрехалися?
- Ваша правда, куме. Двоє їх було, та й ті втікли. .... Але як я іх ненавиджу!!!!!
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27.02.2022 08:38 Відповісти
Хто знає, що там з мокшанською рупією, вой на болотах вже стоїть чи ще тримаються?
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27.02.2022 08:26 Відповісти
Було інфа..хуйло десь на Уралі
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27.02.2022 08:31 Відповісти
в понеділок відкриються торги та вони побачуть що торгувати їх більше не пускають. на вихідних ще мабуть не второпали. дивляться солов"я та радіють його брехні
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27.02.2022 08:33 Відповісти
біржа закрита сьогодні, завтра почнеться
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27.02.2022 08:35 Відповісти
Может и не начнется, вроде бы средства центробанка заблокировали, нечем будет торговать.
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27.02.2022 08:41 Відповісти
🔴Харків! Увага!
Не покидайте місць укриттів! Збройні Сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста.
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27.02.2022 08:27 Відповісти
Не думаю, що хтось забув, але потрібно нагадувати кожну хвилину: маскалі не люди! Ріжте їх, режьте их! cut them!
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27.02.2022 08:28 Відповісти
Валите *********!
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27.02.2022 08:30 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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27.02.2022 08:30 Відповісти
Росфашисты не суйтесь к нам это самоубийство, застрелитесь на своей территории.
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27.02.2022 08:30 Відповісти
Суки, прорвались в город
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27.02.2022 08:31 Відповісти
Околиця Львова, ранок, перехрестя, стоiть ДАiшник на дорозi. Їде модна така машина, дай

думає спиню. Спиняє.

- Добрий ранок!

- Добрий!

- Ваші документи будь-ласка.

- Будь ласка!

- Вийдiть з машини.

- З задоволенням! Виходить здоровенний вуйко в вишиванцi, все при ньому, посмiхаeться

собi у вуса.

- Що гарний настрiй?

- Гарний.

- Вiдкрийте багажник.

- Прошу…

Вiдкриває, а там труп в мiшку, порубаний на дрiбнi шматки, кров м'ясо i все таке…

- Шо москаль?…

- Еге ж…

- Яке прикре самогубство…
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27.02.2022 08:31 Відповісти
Отак подивишся здаля на москаля -
неначе справді він людина: іде собі як
сиротина, очима - блим, губами - плям, і
десь трапляється хвилина - його буває
навіть жаль. А ближче підійдеш -
скотина...
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27.02.2022 08:35 Відповісти
харьковские диверсанты были и до войны среди местных. Сепарня донецкая, которая до сих пор ненавидит Украину работают совместно с оккупантами.
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27.02.2022 08:38 Відповісти
Харьков уничтожает свино-собак. Видео после сегодняшнего утреннего боя https://t.me/natsionalKharkiv/5488
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27.02.2022 08:53 Відповісти
 
 