"Суки, ви за все відповісте": спікер ВР Стефанчук звернувся до росіян

Спікер Руслан Стефанчук звернувся до росіян. Він запевнив, що окупанти відповідатимуть за свої вчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Стефанчук назвав росіян "каїнами" через вбивства українців, зруйновані лікарні та війну, яку вони принесли у мирну державу. Спікер ВР наголосив, що окупант відповідатиме за ці злочини.

"Суки! Повірте мені, ви точно будете відповідати... За кожну невинно вбитого Героя України... За кожен крик матері, яка втратила свою дитину...За кожну сльозинку, що скотилась по щоці дитини, яку ви зробили сиротою...За кожен розстріляний мирний житловий будинок...За кожну потрощену лікарню...За кожен знищений дитячий садочок...За півторатисячолітнє місто-герой Київ...За російськомовний Харків...За маленький Зміїний острів...За поки неповернутий Донбас...За поки віджатий Крим...", - написав він.

Голова ВР звернувся до росіян.

"Звертаюсь до тебе, росіянин, який прийшов без запрошення на мою землю...Ти, мерзото, будеш відповідати не тільки перед Богом. Твоя відповідальність буде персональною, предметною та не такою розтягнутою в часі. Ти більше не сховаєшся сцикливо за спинами жінок і дітей, як завжди звик це робити. І тому, якщо тобі, падло, не поталанить стати частиною родючого українського чорнозему, матимеш можливість пересвідчитись у цьому.

Ти ж точно знаєш, що таке "ярость благородная". Ти колись називав нас братами? Але вчинки твої гірше за вчинок Каїна.

Ти колись пишався великою російською культурою? Але сьогодні весь світ бачить твоє гниле нутро. Ти колись приїздив влітку до "бабуши на УкрАину", щоб розділити з нами вечерю? Але сьогодні ти гірше за Іуду. Ти, конкретно... І всі ви разом взяті! Ви нелюди. Ви покидьки. Ви боягузи. Ви мерзотники. Ви моральні потвори. Ви щурі з людським набором хромосом. Те, що ви зробили - не зітруть століття. Але час зітре вас... І Путіна... І Лукашенка... І кожного, хто підняв руку на Україну та Великий Український Народ. Бо Він живе! І завжди буде жити! Слава Україні! Слава Героям!" - написав Стефанчук

"Слава Великому Українському Народу!", - додав спікер ВР.