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"Суки, ви за все відповісте": спікер ВР Стефанчук звернувся до росіян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спікер Руслан Стефанчук звернувся до росіян. Він запевнив, що окупанти відповідатимуть за свої вчинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Стефанчук назвав росіян "каїнами" через вбивства українців, зруйновані лікарні та війну, яку вони принесли у мирну державу. Спікер ВР наголосив, що окупант відповідатиме за ці злочини.

"Суки! Повірте мені, ви точно будете відповідати... За кожну невинно вбитого Героя України... За кожен крик матері, яка втратила свою дитину...За кожну сльозинку, що скотилась по щоці дитини, яку ви зробили сиротою...За кожен розстріляний мирний житловий будинок...За кожну потрощену лікарню...За кожен знищений дитячий садочок...За півторатисячолітнє місто-герой Київ...За російськомовний Харків...За маленький Зміїний острів...За поки неповернутий Донбас...За поки віджатий Крим...", - написав він.

Голова ВР звернувся до росіян.

"Звертаюсь до тебе, росіянин, який прийшов без запрошення на мою землю...Ти, мерзото, будеш відповідати не тільки перед Богом. Твоя відповідальність буде персональною, предметною та не такою розтягнутою в часі. Ти більше не сховаєшся сцикливо за спинами жінок і дітей, як завжди звик це робити. І тому, якщо тобі, падло, не поталанить стати частиною родючого українського чорнозему, матимеш можливість пересвідчитись у цьому.

Ти ж точно знаєш, що таке "ярость благородная". Ти колись називав нас братами? Але вчинки твої гірше за вчинок Каїна.

Ти колись пишався великою російською культурою? Але сьогодні весь світ бачить твоє гниле нутро. Ти колись приїздив влітку до "бабуши на УкрАину", щоб розділити з нами вечерю? Але сьогодні ти гірше за Іуду. Ти, конкретно... І всі ви разом взяті! Ви нелюди. Ви покидьки. Ви боягузи. Ви мерзотники. Ви моральні потвори. Ви щурі з людським набором хромосом. Те, що ви зробили - не зітруть століття. Але час зітре вас... І Путіна... І Лукашенка... І кожного, хто підняв руку на Україну та Великий Український Народ. Бо Він живе! І завжди буде жити! Слава Україні! Слава Героям!" - написав Стефанчук

"Слава Великому Українському Народу!", - додав спікер ВР.

Суки, ви за все відповісте: спікер ВР Стефанчук звернувся до росіян 01
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Топ коментарі
+43
Звертаюся до біологів науковців.Викресліть росіян зі списку людей.
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27.02.2022 08:56
+31
Так і буде !
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27.02.2022 08:54
+24
Сильно !
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27.02.2022 08:55
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Так і буде !
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27.02.2022 08:54 Відповісти
По информации Market Rebellion, финансовый директор «Газпрома» был найден мертвым в результате самоубийства в Санкт-Петербургу. https://t.me/charter97_org/63727
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27.02.2022 09:12 Відповісти
Перший пішов.
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27.02.2022 09:15 Відповісти

- Первый (с)
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27.02.2022 14:55 Відповісти
А шо ж такое? Нервы не выдержали? Ничё. Скоро там самоубиваться будут один за другим - токо успевай вперёд ногами выносить
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27.02.2022 09:26 Відповісти
Амінь!
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27.02.2022 08:54 Відповісти
Сильно !
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27.02.2022 08:55 Відповісти
Звертаюся до біологів науковців.Викресліть росіян зі списку людей.
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27.02.2022 08:56 Відповісти
Нагадую: маскалі - не люди. Ріжте їх! Режьте их.! Сut them!
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27.02.2022 08:59 Відповісти
Вони у цьому списку ніколи й не були
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27.02.2022 09:33 Відповісти
знаєте, мені здається, що ми дізнаємось, що у війні пройдено кульмінацію, коли з'явиться новини від ігоря валерійовича. і по їх тональності ми точно зрозуміємо, хто перемагає. дісклеймер: прошу не вважати це приводом для срачу про президента, я серйозно. я сказав саме те, що хотів сказати.
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27.02.2022 08:56 Відповісти
А я чекаю того дня коли валєріча передадуть США , для нього ж буде краще ((
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27.02.2022 08:58 Відповісти
Вероломная война. Точнее не сказать
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27.02.2022 08:56 Відповісти
⚡В Харькове горит ещё один грузовик РФ
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27.02.2022 08:58 Відповісти
Так, сильно, але, як на мене, матюків могло бути і більше )
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27.02.2022 09:01 Відповісти
Росія.
Лектор розповідає про успіхи п'ятирічки: - В місті А збудовано нову електростанцію…
Репліка з зали: - А я щойно звідти. Ніякої електростанції там нема!
Лектор провадить: - В місті Б став до ладу хімічний завод…
Той таки голос: - Та я тиждень тому там був. Ніякого заводу там нема!
Лектор (обурено): - А вам, товаришу, треба поменше вештатись і побільше телевізор дивитись!

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27.02.2022 09:05 Відповісти
Українське село. На вулиці зустрічаються два кума.
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він, таке говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, -в клітці сидить красень-папуга.
-Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі п*даррраси! Москалі п*дарраси!!!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в морду!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, с*ка, у клітці тримаєш?!
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27.02.2022 09:07 Відповісти
В городах, в которые они прорваться их буду жечь нещадно.
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27.02.2022 09:11 Відповісти
Людськообразний звір під назвою козломорд.
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27.02.2022 09:12 Відповісти
Чого це він розійшовся ?
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27.02.2022 09:19 Відповісти
Молодець! Не чекав, що так виступить на "понятній" для кацапів мові!
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27.02.2022 09:20 Відповісти
Сильно сказал, даже неожиданно, респект.
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27.02.2022 09:27 Відповісти
лисий з кварталу і юзік з сім'ями ховаються в одному бомбосховищі.Чому б не запропонувати йому на біс виконати пісню "Горіла хата,палала?"(вибачте,не стрималась)
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27.02.2022 09:30 Відповісти
Ну, ні додати, ні відняти. Слава Україні
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27.02.2022 09:36 Відповісти
Вiдкрив очi, нарештi
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27.02.2022 09:52 Відповісти
Теперь все я горжусь руководством Украины , видно ,что готовы идти до Победы ✌
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27.02.2022 09:53 Відповісти
Підписуюсь під кожним словом.
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27.02.2022 09:56 Відповісти
Украинский язык действительно очень эмоционален и выразителен. Пробрало сильно
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27.02.2022 10:00 Відповісти
Я то полностью за, но первое слово можно было и опустить - все таки лицо официальное
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27.02.2022 10:19 Відповісти
не думал, что поддержу зелёных в смысле слуг народа, но тут я их поддерживаю полностью!!!!!!!!!!!!! И Стефанчука и Зеленского. ТАК ДЕРЖАТЬ МЫ ПОБЕДИМ, МЫ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ЭТА НАША ЗЕМЛЯ И НА НАШЕЙ СТОРОНЕ ПРАВДА!!!!!!!!!!!!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2022 10:29 Відповісти
Подпишусь под каждым словом!
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27.02.2022 10:43 Відповісти
Бывший спикер Разумков кусает губы Ахметову понимая,что он не способен на такое...
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27.02.2022 10:46 Відповісти
а где это стефанчук увидел великую расийскую культуру? пушкин? сюжеты сказо ******* у ьратьев Гримм... комедии гайдая? сюжеты спизжены с комедий американцев 30-х годов... и пошло-поехало...
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27.02.2022 10:54 Відповісти
 
 