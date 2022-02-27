УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18203 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
13 840 61
війна (56511) Росія (47229) Михайло Фрідман (38)

Ця війна - трагедія для народів Росії та України, - співвласник "Альфа-банку" Фрідман

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ця війна - трагедія для народів Росії та України, - співвласник

Співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман назвав війну в Україні "трагедією для народів Росії та України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times з посиланням на листа, який мільярдер відправив співробітникам своєї компанії LetterOne.

Читайте також: У Маріуполі українські військові накрили групу технічної розвідки Росії, - МВС. ФОТО

"Я народився на Західній Україні та жив там до 17 років. Мої батьки — громадяни України та живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, створюючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів та розглядаю нинішній конфлікт як трагедію для них обох", — написав Фрідман.

Співвласник банку також зазначив, що "війна не може бути відповіддю". "Ця криза буде коштувати життя і завдасть шкоди двом народам, які були братами протягом сотень років", - додав він.

Міхіал Фрідман займає 11 рядок у російському рейтингу журналу Forbes зі статками 15 500 мільйонів доларів.

Читайте також: Російські диверсанти обстріляли автомобілі поліцейських на Житомирщині, двоє правоохоронців загинули. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+47
о, гебня рота розтулила на четвертій добі...
показати весь коментар
27.02.2022 15:19
+41
Начинается бурление говн...
показати весь коментар
27.02.2022 15:19
+37
згоден,
Ця війна - трагедія для Кацапів,для Українців це Війна свободи!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
о, гебня рота розтулила на четвертій добі...
показати весь коментар
27.02.2022 15:19 Відповісти
Нє ,нє , нє ... так не зливаються . Спочатку скажи : путін - ***** ...
показати весь коментар
27.02.2022 15:23 Відповісти
В течении сотен лет.уничтожая.выселяя.моря голодом.убивая.И 8мой год уже как из 30 лет независимы.ты молодец. а сегодня просто стирает города Украины. гебешный черт
показати весь коментар
27.02.2022 15:33 Відповісти
Засцяв скотина.
Негайно закрити Альфабанк в Україні, а гроші на коррахунках НБУ = на армію.
показати весь коментар
27.02.2022 15:44 Відповісти
НИКОГДА МЫ НЕ БЫЛИ БРАТЬЯМИ Кацапы --НЕЛЮДИ !
показати весь коментар
27.02.2022 15:44 Відповісти
Нехай скаже своїм євреям, що палестинці їхні браття.
Так і плюнула би в той писок.
показати весь коментар
27.02.2022 15:52 Відповісти
друг підера садового
показати весь коментар
27.02.2022 16:36 Відповісти
Начинается бурление говн...
показати весь коментар
27.02.2022 15:19 Відповісти
Які брати? Хто- кончені кацаби нам брати? Гїєни та шакали вам брати! Яка трагедія руцького народу? Народ той хоч трішечки своєю наглухо відбитою башкою думав шось??? Вчора ВВС проводило опитування в ростові про войну з Україною- 80 % цього дерьма сказали "одобрямс" діям *****. Стари кошелки з мордами скунса про "вялічіє" розповідають. Це повний треш. Тому- дядя йдеш по курсу руского воєнного корабля- на ***!
показати весь коментар
27.02.2022 15:28 Відповісти
браты, - это все мишура... Главное, - это то, что олигарх прилюдно возразил царю, это неслыханно. Это десакрализация власти. Фридман сказал, что король-то голый.
показати весь коментар
27.02.2022 15:35 Відповісти
Десракалізація влади, Ви хотіли сказати, нє?
показати весь коментар
27.02.2022 15:41 Відповісти
Еще какая сраколизация
показати весь коментар
27.02.2022 15:46 Відповісти
(С) " Російський корабль , іди на куй !!!"
показати весь коментар
27.02.2022 15:36 Відповісти
Это не бурление говн, а спланированные методы для обхода санкций и попытки разжалобить. Причём попытки полностью согласнованные с ****** всеми его последователями. Поэтому вестись не надо, надо топить всю их баржу экономики *****.
показати весь коментар
27.02.2022 15:48 Відповісти
вестись не надо, но как маркер надо принять к сведению. Если на протяжении суток последуют другие, из списка форбс, то да, - это "табакерка"
показати весь коментар
27.02.2022 15:55 Відповісти
Да не

Он уже давно иметь кроме российского гражданства Британское и Израильское

Да и его Альфа групп прессовали в РФ.
Да и на всякий главную компанию он перезарегал в Нидерландах

Так что он не прочь чтоб пу здох *****
показати весь коментар
27.02.2022 15:53 Відповісти
Криси побігли.
показати весь коментар
27.02.2022 15:19 Відповісти
тільки двері закриті, а щури вже помічені
показати весь коментар
27.02.2022 16:37 Відповісти
згоден,
Ця війна - трагедія для Кацапів,для Українців це Війна свободи!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 15:20 Відповісти
Понеслась!
показати весь коментар
27.02.2022 15:20 Відповісти
Вангую, операция "Табакерка" случиться на протяжении суток-двое.
показати весь коментар
27.02.2022 15:20 Відповісти
Да пошел ты *****, никогда мы не были братьями
показати весь коментар
27.02.2022 15:21 Відповісти
Путлер погрожує ядерною зброєю
показати весь коментар
27.02.2022 15:21 Відповісти
о! дружок садового вылез
показати весь коментар
27.02.2022 15:22 Відповісти
...ти, що знаток всіх друзів, довбень. Не тобі гнати на нашого мера.
показати весь коментар
27.02.2022 17:46 Відповісти
Русский олигарх, иди *****
показати весь коментар
27.02.2022 15:22 Відповісти
Anonymous глушили рации российских войск гимном Украины

Хакерская сеть продолжает свою войну с Россией. Переговоры военных РФ хакеры заглушили гимном Украины

Хакеры организации Anonymous взломали частоту для связи военных РФ и заглушили ее гимном Украины. Об этом хакерская сеть сообщила в Twitter

TweetNieuwe Tweets bekijkenGesprekAnon 🏴@DeepNetAnonRussian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.

They cannot coordinate if they cannot communicate.

#Anonymous #SolidarityWithUkraine
показати весь коментар
27.02.2022 15:22 Відповісти
падло курвяче
показати весь коментар
27.02.2022 15:23 Відповісти
Абрамович, теперь твой выход.
показати весь коментар
27.02.2022 15:23 Відповісти
а! це щоб ми його банк не заблокували!
показати весь коментар
27.02.2022 15:24 Відповісти
Вот если бы в первые часы войны такое сопливое видео вышло, то с большой натяжкой ещё можно было бы воспринимать белее менее серьезно.
Закономерность. Чем больше трупов кацапских свиней, тем больше голубей мира слышно то там, то сям.
показати весь коментар
27.02.2022 15:25 Відповісти
Все банки фашистской РФ должны быть под санкциями. В том числе и банк этого. Все те банки работают на их фашистскую страну.
показати весь коментар
27.02.2022 15:26 Відповісти
Пішов *****. Нам насрать на "народ" московії..
показати весь коментар
27.02.2022 15:27 Відповісти
Альфа -банк має бути негайно заборонений в Україні і всі активи та пасиви конфісковані на користь українського війська.
показати весь коментар
27.02.2022 15:27 Відповісти
І що такого сказав цей виродок?
показати весь коментар
27.02.2022 15:28 Відповісти
На початку тридцятих українців було більше, ніж росіян...от і порахуйте, скільки за останні 100 років ці "брати" за Фрідманом вбили українців.
показати весь коментар
27.02.2022 15:28 Відповісти
Фрідман 8 років підтримував окупацію України. Але тільки як його банк знищений починає вить.

Зараз всі російські покидьки почнуть казати "це не я, я за мір".

Кожен росіянин - ворог
показати весь коментар
27.02.2022 15:28 Відповісти
Лжет.
И нет никаких братьев ****.
показати весь коментар
27.02.2022 15:29 Відповісти
михайло фрідман, иди *****!!!
показати весь коментар
27.02.2022 15:31 Відповісти
Оце ж той самий адін народ што гаваріт на адном язикє.
показати весь коментар
27.02.2022 15:32 Відповісти
Очередной кацапский ****** иди ***** со своим раЗЗийским народом!!!!!!!!! Сдохните там все!!!!!!!!!!
показати весь коментар
27.02.2022 15:33 Відповісти
У кого ще картки цього під....го банку? Скажіть їм "идіть нах...й"!
показати весь коментар
27.02.2022 15:33 Відповісти
Правду говорить - а платити за біду у цій війні -хто буде платити ...
Ця війна - трагедія для народів Росії та України Джерело: https://censor.net/ua/n3319758
показати весь коментар
27.02.2022 15:33 Відповісти
Під чиїм дахом вони працюють в Україні? Їх ніхто не чіпає, сидять у центрі Києва навпроти костьолу та сплачують корпоративні податки до бюджету паРаші...де таке бачили???
показати весь коментар
27.02.2022 15:33 Відповісти
Замість того, щоб займатися бла-бла, міг би краще виділити 1 млрд. зі своїх 15 та повісити збожеволілому діду на лоба цінник, в 0,5 млрд. та по 100 млн. на лоба його доньок і онуків (з гарантією виплати цих грошей будь-кому, хто це зробить, або його рідним у випадку загибелі).
І параноїк з великою вірогідністю швидко таки здох: або в результаті замаху, або від жаху за своє життя (адже удар при такому "призі" може нанести будь-хто).
показати весь коментар
27.02.2022 15:35 Відповісти
То лі іщо будіт через тиждень, коли за доллар 1000 дерев'яних даватимуть
показати весь коментар
27.02.2022 15:36 Відповісти
***... Начинает канючить - это беда, трагедия.....
Был бы мужиком, сказал бы: путин - военный преступник и должен ответить за преступление РФ !
показати весь коментар
27.02.2022 15:36 Відповісти
Очередной голубь мира высрал щось про примерение и всепрощение.

Вот что я тебе скажу, товарищ фридман. Я родился в россии, вырос в россии, у меня вся родня в россии. Я свалил оттуда, как только осознал, к чему идёт путинизм. Из-за таких как мы - но в первую очередь как ты - страна, у которой был крохотный, но шанс стать нормальным местом, превратилось сначала в отхожее место, а потом в кровавого оккупанта.

Долгие годы бился я за то, чтобы не вернуться и особенно - выйти из вашего так называемого гражданства. Сколько препятствий у меня было на этом пути - уж и не счесть. Меня родные спрашивали: "Зачем тебе это?". Теперь за поддержку народа, который отстаивает своё достоинство, дают 20 лет. Думаю, вопрос отпал.

Я в Украине за всю жизнь две недели. Мне было пять лет, бабушка взяла меня с собой в санаторий в Трускавец. Ещё ссср тогда не развалился.

Так вот, озабоченный ты наш:

Слава Україне!
показати весь коментар
27.02.2022 15:38 Відповісти
Пішов ***** підар! Народ рассии нас вбиває !!!
Не вірте у гарних русских, гарний русский - мертвий русский !!!
показати весь коментар
27.02.2022 15:40 Відповісти
не буду оригинальным, но не могу молчать: Фридман, иди на ***!
показати весь коментар
27.02.2022 15:40 Відповісти
Для України - важка звитяга! Для Московщини - трагедія і ганьба!
показати весь коментар
27.02.2022 15:47 Відповісти
НІКОЛИ ми не були братами.
НІКОЛИ.
Чому євреї нав'язують нам оте ганебне братерство ???
Нехай з палестинцями братається, козел..
показати весь коментар
27.02.2022 15:51 Відповісти
Я так понимаю это первые звоночек Путину и Ко

Что им конец?
показати весь коментар
27.02.2022 15:55 Відповісти
ЄС і США гайки закрутили, от і соплями вмивається. Пуйлу це розкажи!
показати весь коментар
27.02.2022 15:57 Відповісти
Это тот, кто давно под санкциями был.

Значит, прошлые санкции были профанацией.
показати весь коментар
27.02.2022 15:58 Відповісти
В понедельник на валютном и финансовом рынке в России начнётся катастрофа, паника, Путин проигрывает войну, на днях в России начнётся нечто ужасное
показати весь коментар
27.02.2022 16:25 Відповісти
Ця війна-шанс для визволення поневолених народів московії яким вони могли б починати і скористатися. Волю поневоленим народам московії!
показати весь коментар
27.02.2022 17:27 Відповісти
Тварюка: "трагедія народів". А чому прямо не сказати: підступна загарбницька війна рашки проти України?
показати весь коментар
27.02.2022 17:36 Відповісти
Приєднуююсь до вимоги закрити банк агресора в Україні та конфіскувати активи нв користь ВСУ. Це буде справедлива та корисна дія під час війни з фашистським режимом Орди.
показати весь коментар
27.02.2022 17:46 Відповісти
Прийшов час порахувати бізнеси російських олігархів, кума ***** Медведчука і націоналізувати, нема чого, всіх ***** з України. Слава Україні! Героям Слава! Слава Українським ЗСУ!
показати весь коментар
27.02.2022 17:48 Відповісти
 
 