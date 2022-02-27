Ця війна - трагедія для народів Росії та України, - співвласник "Альфа-банку" Фрідман
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Співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман назвав війну в Україні "трагедією для народів Росії та України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times з посиланням на листа, який мільярдер відправив співробітникам своєї компанії LetterOne.
"Я народився на Західній Україні та жив там до 17 років. Мої батьки — громадяни України та живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, створюючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів та розглядаю нинішній конфлікт як трагедію для них обох", — написав Фрідман.
Співвласник банку також зазначив, що "війна не може бути відповіддю". "Ця криза буде коштувати життя і завдасть шкоди двом народам, які були братами протягом сотень років", - додав він.
Міхіал Фрідман займає 11 рядок у російському рейтингу журналу Forbes зі статками 15 500 мільйонів доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Негайно закрити Альфабанк в Україні, а гроші на коррахунках НБУ = на армію.
Так і плюнула би в той писок.
Он уже давно иметь кроме российского гражданства Британское и Израильское
Да и его Альфа групп прессовали в РФ.
Да и на всякий главную компанию он перезарегал в Нидерландах
Так что он не прочь чтоб пу здох *****
Ця війна - трагедія для Кацапів,для Українців це Війна свободи!!!!
Хакерская сеть продолжает свою войну с Россией. Переговоры военных РФ хакеры заглушили гимном Украины
Хакеры организации Anonymous взломали частоту для связи военных РФ и заглушили ее гимном Украины. Об этом хакерская сеть сообщила в Twitter
TweetNieuwe Tweets bekijkenGesprekAnon 🏴@DeepNetAnonRussian forces, who were just talking about an "ambush", are currently being drowned out with music.
They cannot coordinate if they cannot communicate.
#Anonymous #SolidarityWithUkraine
Закономерность. Чем больше трупов кацапских свиней, тем больше голубей мира слышно то там, то сям.
Зараз всі російські покидьки почнуть казати "це не я, я за мір".
Кожен росіянин - ворог
И нет никаких братьев ****.
Ця війна - трагедія для народів Росії та України Джерело: https://censor.net/ua/n3319758
І параноїк з великою вірогідністю швидко таки здох: або в результаті замаху, або від жаху за своє життя (адже удар при такому "призі" може нанести будь-хто).
Был бы мужиком, сказал бы: путин - военный преступник и должен ответить за преступление РФ !
Вот что я тебе скажу, товарищ фридман. Я родился в россии, вырос в россии, у меня вся родня в россии. Я свалил оттуда, как только осознал, к чему идёт путинизм. Из-за таких как мы - но в первую очередь как ты - страна, у которой был крохотный, но шанс стать нормальным местом, превратилось сначала в отхожее место, а потом в кровавого оккупанта.
Долгие годы бился я за то, чтобы не вернуться и особенно - выйти из вашего так называемого гражданства. Сколько препятствий у меня было на этом пути - уж и не счесть. Меня родные спрашивали: "Зачем тебе это?". Теперь за поддержку народа, который отстаивает своё достоинство, дают 20 лет. Думаю, вопрос отпал.
Я в Украине за всю жизнь две недели. Мне было пять лет, бабушка взяла меня с собой в санаторий в Трускавец. Ещё ссср тогда не развалился.
Так вот, озабоченный ты наш:
Слава Україне!
Не вірте у гарних русских, гарний русский - мертвий русский !!!
НІКОЛИ.
Чому євреї нав'язують нам оте ганебне братерство ???
Нехай з палестинцями братається, козел..
Что им конец?
Значит, прошлые санкции были профанацией.