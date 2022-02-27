Ця війна - трагедія для народів Росії та України, - співвласник "Альфа-банку" Фрідман

Співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман назвав війну в Україні "трагедією для народів Росії та України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times з посиланням на листа, який мільярдер відправив співробітникам своєї компанії LetterOne.

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"Я народився на Західній Україні та жив там до 17 років. Мої батьки — громадяни України та живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я також провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, створюючи та розвиваючи бізнес. Я глибоко прив'язаний до українського та російського народів та розглядаю нинішній конфлікт як трагедію для них обох", — написав Фрідман.

Співвласник банку також зазначив, що "війна не може бути відповіддю". "Ця криза буде коштувати життя і завдасть шкоди двом народам, які були братами протягом сотень років", - додав він.

Міхіал Фрідман займає 11 рядок у російському рейтингу журналу Forbes зі статками 15 500 мільйонів доларів.

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