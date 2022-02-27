Іноземний легіон із добровольців сформовано, - Арестович

Іноземний легіон із добровольців сформовано. Бажаючих дуже багато.

Про це під час брифінгу повідомив радник глави ОП Олексій Арестовчи, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас йде військова допомога зараз із інших країн. Сформовано іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких дуже багато. Як би два легіони не довелося формувати з тих, хто зараз записується для оборони України. Наш опір стає повномасштабним", - наголосив він.

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