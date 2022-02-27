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Іноземний легіон із добровольців сформовано, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Іноземний легіон із добровольців сформовано, - Арестович

Іноземний легіон із добровольців сформовано. Бажаючих дуже багато.

Про це під час брифінгу повідомив радник глави ОП Олексій Арестовчи, інформує Цензор.НЕТ.

"До нас йде військова допомога зараз із інших країн. Сформовано іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких дуже багато. Як би два легіони не довелося формувати з тих, хто зараз записується для оборони України. Наш опір стає повномасштабним", - наголосив він.

Також дивіться: Противник видихся і кинув останні сили на Київ, щоб взяти його та заявити про якусь там перемогу, - Арестович дає брифінг щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
смерть цапам
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27.02.2022 16:59
+42
это будет добрая охота
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27.02.2022 16:59
+42
кацапы нагадили пол миру …так что как бы там армия не набралась
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27.02.2022 17:01
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смерть цапам
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27.02.2022 16:59 Відповісти
как там .. рузьге гивно..потекло
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27.02.2022 16:59 Відповісти
это будет добрая охота
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27.02.2022 16:59 Відповісти
Славная!!!
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27.02.2022 17:05 Відповісти
кацапы нагадили пол миру …так что как бы там армия не набралась
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27.02.2022 17:01 Відповісти
є багато охочих нищити русню, за те що вони творити в Чечні грузії Сирії... воюючи проти жінок та дітей градами та авіацією.
Кінець оркостану вже на часі.
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27.02.2022 17:01 Відповісти
Уявляю, як зрадів кадиров і його посіпаки, у передчутті зустрічі з воїнами Ічкерії.
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27.02.2022 17:01 Відповісти
Одна справа морди русским на навчаннях бити, а інша справ до Аллаха йти, і не хочуть навіть 10 чорнооких гурій на кожного
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27.02.2022 17:11 Відповісти
Схоже багато хто в світі давно мріє начистити кацапам їбала.
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27.02.2022 17:02 Відповісти
Крым и Донбасс освобождать сразу, не ждать ничего.
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27.02.2022 17:03 Відповісти
Удачной охоты, братья!!
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27.02.2022 17:04 Відповісти
Щас сюда со всего мира стянутся фанатики войны, я уверен много кто хочет попалить русню
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27.02.2022 17:06 Відповісти
З книги Тома Хікмана про історію британської строкової служби знаю що британці досі хочуть поквитатися руссскім за те що в часи холодної війни їм нерви помотали. Кацапів будуть лупцювати всім світом і це має бути ганьбою для них.
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27.02.2022 17:08 Відповісти
Головне, щоб Зе не здав назад на переговорах...
Слава Воїнам України!
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27.02.2022 17:09 Відповісти
Нет никакого Зе! Есть самый лучший президент УКРАИНЫ!
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27.02.2022 17:13 Відповісти
Немає найкращого, є ЧИННИЙ!
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02.03.2022 09:17 Відповісти
Зеля уже не решает, народ не остановить. с 2014 украинцы столько зла накопили на кацапов, на наше правительство, что очередной призыв "сложите оружие, я договорился о перемирье" не проканает
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27.02.2022 17:14 Відповісти
Головне, що було адекватне висвітлення, бо поступки все одно будуть, щоб народ розумів ЧОМУ аони необхідні!
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02.03.2022 09:16 Відповісти
Кацапи, ви ж розумієте, що Зелені берети і САС - це теж іноземний легіон. Купуйте гумові труси, то оберіг вам буде.
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27.02.2022 17:12 Відповісти
уберите проститута-********* люсю из сетей...
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27.02.2022 17:26 Відповісти
кацапы говорят шо за нас негры, индейцы воюют. Да по фиг кто. Пусть хоть марсиане и инопланетяне.
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27.02.2022 17:33 Відповісти
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27.02.2022 17:35 Відповісти
Это будет охота - охота на Чужого. (из фильмов про Хищника)
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27.02.2022 17:38 Відповісти
Такими темпами , скоро пол европы будет Бандеровцами, и это радует)))
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27.02.2022 17:47 Відповісти
Допоможуть зачистити весь Донбас і Крим прихватять, дай, Боже, щоб все склалось.
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27.02.2022 17:49 Відповісти
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27.02.2022 17:54 Відповісти
Легион - это сколько штыков?
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27.02.2022 19:08 Відповісти
Дивизия
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28.02.2022 12:03 Відповісти
Німці разом з євреями воюють на боці України проти росії.
Тепер я бачив усе.
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02.03.2022 09:13 Відповісти
 
 