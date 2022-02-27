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Іноземний легіон із добровольців сформовано, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Іноземний легіон із добровольців сформовано. Бажаючих дуже багато.
Про це під час брифінгу повідомив радник глави ОП Олексій Арестовчи, інформує Цензор.НЕТ.
"До нас йде військова допомога зараз із інших країн. Сформовано іноземний легіон із добровольців з інших країн, яких дуже багато. Як би два легіони не довелося формувати з тих, хто зараз записується для оборони України. Наш опір стає повномасштабним", - наголосив він.
Топ коментарі
+42 Все Обманываете
показати весь коментар27.02.2022 16:59
+42 Юрий Орлов 82996db3
показати весь коментар27.02.2022 16:59
+42 kuba
показати весь коментар27.02.2022 17:01
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Кінець оркостану вже на часі.
Слава Воїнам України!
Тепер я бачив усе.