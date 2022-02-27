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З в'язниць точково випускають ветеранів. Це потрібно для захисту держави, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З в'язниць точково випускають ветеранів. Це потрібно для захисту держави, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна випускає бійців, котрі перебувають під вартою, точково - тих, хто захищатиме державу і не використає зброю проти свого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інформацію про те, що багато бійців, засуджених за різні злочини, зараз відпущені з-під варти та поповнили лави тероборони.

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Венедиктова сказала: "Інформація правильна частково. Тому що ми точково випускаємо тих, хто здатний охороняти і захищати державу - не тих людей, які візьмуть зброю і підуть потім проти населення.

Вона додала: "Ми розуміємо, що і за справедливістю, і за юридичними наслідками в нас все буде правильно і законно, тому точково".

При цьому вона не називала прізвищ, зазначивши, що деякі з них фігурують у ЗМІ. "Не хочу називати і підрозділи, тому що в них різна репутація", - сказала
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Топ коментарі
+25
А що раніше не можна було ? Це ж не Татаров.
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27.02.2022 18:30
+11
Чи не пора засудити Венедиктову.
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27.02.2022 18:31
+8
***** яка - вбʼє пару кацапів - теж непогано
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27.02.2022 18:37
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А що раніше не можна було ? Це ж не Татаров.
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27.02.2022 18:30 Відповісти
Семенченко счас вам навоюет еще кого подставит крот донецкий
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27.02.2022 18:52 Відповісти
Да, Гришина лучше изолировать...
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27.02.2022 19:03 Відповісти
Читайте в'їдливо, в попупоранений- це крапковий випуск... А наразі:"З в'язниць точково випускають ветеранів. "Джерело: https://censor.net/ua/n3319823

Торчковий- після п'ятої повістки?
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27.02.2022 19:08 Відповісти
Чи не пора засудити Венедиктову.
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27.02.2022 18:31 Відповісти
Ірочка оговталась нарешті!
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27.02.2022 18:35 Відповісти
Пронос-це не смертельно !
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27.02.2022 18:42 Відповісти
100% Як це - люди що здатні і хочуть захищати країну, сидять у в'язниці.
А різна наволоч -у Верховній Раді і т.д.
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27.02.2022 18:49 Відповісти
Авжеш
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27.02.2022 21:04 Відповісти
Семенченко
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27.02.2022 18:33 Відповісти
Та какая от него польза может быть?
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27.02.2022 18:35 Відповісти
***** яка - вбʼє пару кацапів - теж непогано
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27.02.2022 18:37 Відповісти
В этом то я и сомневаюсь.
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27.02.2022 18:38 Відповісти
он крот 100%
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27.02.2022 18:53 Відповісти
Ольгинец,выпей водки и иди спать
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27.02.2022 18:54 Відповісти
Що, ГНИДА козломорда, страшно стало, коли почув що випускають з сизо тих, хто реально буде кацапів мочити? Вас, фсбешних свинособак, сьогодні нараз вирахувати можна. По вашим провокативним висерам. Скажи: маленьке рябеньке телятко, або - паляниця. Впевнений, щелепу свою лишнєхромосомну відразу вивернеш.
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27.02.2022 19:10 Відповісти
А сенс який зараз: вся та ******* втікла з країни...
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27.02.2022 18:40 Відповісти
Бойко Шуфрич не утекли
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27.02.2022 18:54 Відповісти
Їх знищувати потрібно,а не забороняти.
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27.02.2022 18:41 Відповісти
Через два роки вибори, а ти про знищення! Думаєш, не знайдуться ті, хто за них проголосує? Заборонити на х, як КПУ!
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27.02.2022 20:56 Відповісти
От тому і знищувати.щоб не було за кого гАлАсувати.
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27.02.2022 22:07 Відповісти
тварь
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27.02.2022 18:34 Відповісти
надеюсь найдут братье по оружию и это гнилое зе снесут на хрен
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27.02.2022 18:36 Відповісти
Рифа освободили?
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27.02.2022 18:36 Відповісти
Їбать - що вони там робили ?????
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27.02.2022 18:36 Відповісти
головне на забудь всім ветеранам участь у війні зарахувати за бойовий стаж і врахувати при перегляді строку ув'язнення або і взагалі помилування
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27.02.2022 18:36 Відповісти
То ви, гандони, або запроторили невинних за грати, або випускаєте на волю злочинців!
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27.02.2022 18:37 Відповісти
да ну, перестаньте. мало статей типу перевищення самооборони, халатність, дтп з наслідками.. я не думаю, що зовсім уже ганнібалів лектерів випускають.. хоча в пропаганді на ********* це можна так і подати))
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27.02.2022 18:41 Відповісти
Що вони не роблять, то все через дупу. А тому любе, навіть гарне дійство, або спаскудять, або обісруть. Бо вони - ідеальний 73% виборець в вакуумі.
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27.02.2022 18:45 Відповісти
80% аваков засудив тих хто "здійснив" злочин тільки на папері, нам писали всім одне й теж, я провів три місяці у слідчому ізоляторі Старобільска тільки за те що хотів припинити контрабанду в сепарастан. Ну й за те що хотів розібратися чому всю нашу розвідку поклали по наказу Мельнічука. Багато було зради, наприклад агенти ФСБ , злив майданівців через Айдар та інше. Наприклад кримінальні схеми з паливом та зерном на самому високому рівні (Парубій, Аваков та інші). Наприклад серед нас був командир танку на якій знищив танк саперів, а на нього з рєфії написали заяву, 2015 рік українська а точніше прокуратура Луганської області дала арешт і той герой провів 6 місяців по буцигарням, але я впевнений що вам по х... для вас всі бандити
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27.02.2022 19:23 Відповісти
Що, сарказм? Ні, не чув.
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27.02.2022 19:39 Відповісти
Пи#да до "наркоманів" Бандерівців ще й "уркі" Бандерівці приєдналися..... це якась "агалтєлаяРюссаФобія".🤣🤣🤣
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27.02.2022 18:38 Відповісти
агалтелаяфашиствующаярусафобия
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27.02.2022 18:42 Відповісти
ти ДЕБІЛ чи СВОЛОТА ЗВИЧАЙНА?
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27.02.2022 19:31 Відповісти
Стерненко теж на фронті воює! Час і бог -все розставить по місцях! Ірочка- оговтуйся !
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27.02.2022 18:40 Відповісти
где он воюет в интернете?
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27.02.2022 18:55 Відповісти
Такі як Стерненко навіть краще воювати в інтернеті, він як герой Ічкерії Мовладі Удугов більше може зробити через YouTube ніж автоматом, хоч я я впевнений що Стерненко спокійно може мочити скрепоносців, сумнівів немає, так що велике прохання свій сарказм залишити при собі
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27.02.2022 19:12 Відповісти
нарештi
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27.02.2022 18:41 Відповісти
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27.02.2022 19:02 Відповісти
Морда цього акторчика тут ні до чого.
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27.02.2022 20:49 Відповісти
перегляньте кого читає дане чмо-Арт... Так Морда цього акторчика- це дріб'язок.
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28.02.2022 05:37 Відповісти
Не кокетуй, бо буття, зачатого від орального коїтусу- це крихти твоєї автобіографії?
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28.02.2022 06:27 Відповісти
Яка падла медведчука випустила? Чи його як ветерана боротьби проти України?
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27.02.2022 18:58 Відповісти
вєнєдіктава і зєлєня...
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27.02.2022 19:30 Відповісти
Медведчука выпустили. Тоже ветеран войн против Украины.
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27.02.2022 19:05 Відповісти
Нарешті ***, а чому раніше не випустили? Їх тисячами засуджували по наказу авакова та "народного милиционера ЛНР Науменко" той що начальник МВС Сватова був, більшість з них зупинили у 2014-2015 р орду. Скільки померло від сухоти в цієї буцигарнях... Нарешті на свободі, хлопці забувайте те що з вами зробили та їбаш..е скрепоносців
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27.02.2022 19:06 Відповісти
Свободу Айдару! Свободу Торнадо! Свободу всім добровольцям!!!
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27.02.2022 19:09 Відповісти
Чергове правильне рішення. Президент умничка. Разом до перемоги!!!
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27.02.2022 19:12 Відповісти
Главное, чтоб памперсы раньше времени не закончились
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27.02.2022 19:28 Відповісти
Ти довбойоб мокшанские. Президент поводиться гідно в важкий час. Не кожен так би зміг з тих що вже в нас були. Треба реально оцінювати людину а не бути ботом.
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27.02.2022 19:38 Відповісти
Довбоцоб твой папа, ротому еак не пользовался кондомамт да т мама не далеко ушла. Сто выдающегося сделал Гундосик за мвое **************? Начинай с дорог
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27.02.2022 19:46 Відповісти
Випускайте ТОРНАДО
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27.02.2022 19:26 Відповісти
коли посадиш рабіновича та іншу сволоту?
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27.02.2022 19:29 Відповісти
це антисемітизм... Мамма Римма будет против...
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28.02.2022 06:30 Відповісти
Надеюсь Торнадо в полном составе выпустили - ибо эти будут очень полезны в истреблении срусни и кадырни...
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27.02.2022 19:39 Відповісти
Пані ген.прокуроркиня говорила про вибіркове звільнення політв"язнів! Колись і до торнадівців діло дійде!
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27.02.2022 21:14 Відповісти
 
 