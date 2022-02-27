З в'язниць точково випускають ветеранів. Це потрібно для захисту держави, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна випускає бійців, котрі перебувають під вартою, точково - тих, хто захищатиме державу і не використає зброю проти свого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інформацію про те, що багато бійців, засуджених за різні злочини, зараз відпущені з-під варти та поповнили лави тероборони.

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Венедиктова сказала: "Інформація правильна частково. Тому що ми точково випускаємо тих, хто здатний охороняти і захищати державу - не тих людей, які візьмуть зброю і підуть потім проти населення.

Вона додала: "Ми розуміємо, що і за справедливістю, і за юридичними наслідками в нас все буде правильно і законно, тому точково".

При цьому вона не називала прізвищ, зазначивши, що деякі з них фігурують у ЗМІ. "Не хочу називати і підрозділи, тому що в них різна репутація", - сказала