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Актуальна мапа аптек, що працюють у воєнний час по всій Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Актуальна мапа аптек, що працюють у воєнний час по всій Україні

Створено мапу аптек, які продовжують роботу у воєнний час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, список складений командой Liki24.com за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. 

Знайти аптеку можна на карті: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=11ftUM5axVYLzh23VvRRUNBcDZ4stmh1l&ehbc=2E312F&ll=50.54066462166785%2C30.515160743160727&z=6

Найактуальніші дані в таблиці тут (на мапі оновлюється з затримкою):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZUUEhlp8wFOiatDmIlB7fCwJ6pUCtNtA1sEZJdYBgA/htmlview

Слідкуйте за оновленнями. Мапа та перелік працюючих аптек буде розширюватися.

Станом на сьогодні немає інформації про аптеки, які працюють у місті Києві. Тому сайт Liki24.com закликає керівників всіх аптечних мереж терміново вийти на зв’язок і повідомити, які точки продажу будуть працювати в столиці та в інших містах!

Списки працюючих аптек надсилайте на адресу: [email protected]

Або телефонуйте: +380 50 713 7373, Андрій Влайко.

Дякуємо кожному Фармацевту, який зараз в аптеці і тримає свій фронт боротьби! Ви Герої!
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Важно. Переговоры с русскими на данном этапе - ошибка. Неужели за все это время не поняли, что "Просто надо перестать стрелять" не работает?! Если так приспичило переговариваться, то хотя бы не прекращайте удары. Не дайте им перегруппироваться, не дайте им время. Долбите!
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27.02.2022 18:36 Відповісти
⚡️Местные издания сообщают, что в Одессе сейчас работают ПВО. Ждем других подробностей.
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27.02.2022 18:38 Відповісти
⚡️Увага!
Триває комендантська година в Києві. Жодних заходів з евакуації місто не проводить

Маємо інформацію, що невідомі агітують виходити з будинків та укриттів для евакуації. Якщо вам пропонують покинути безпечне місце, ігноруйте ці заклики.

Нагадуємо, що до 08:00 понеділка (28 лютого) у Києві триває комендантська година.

❕Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації.
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27.02.2022 18:39 Відповісти
⚡️ Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, - заявила глава Еврокомиссии.
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27.02.2022 18:40 Відповісти
⚡️Еврокомиссия предлагает запретить в Евросоюзе RT, Sputnik и их дочерние компании.
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27.02.2022 18:41 Відповісти
⚡️В Чернигове российские военные не прекращают обстрелы, - ГСЧС

Пострадали жилые дома и детская стоматология. Травмы получили уже 16 человек.
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27.02.2022 18:42 Відповісти
ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ КАЦАПАМ ВЖЕ ВІДКЛЮЧИЛИ В ПОЛЬШІ SWIFT!!!

Заправились три москалі в Польші прийшли розраховуватись, а грошей на карточці чомусь, курва, НЕМА!

Наші пацани кажуть їм звонити Путіну!
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27.02.2022 18:43 Відповісти
На Украинском составить карту аптек ума не хватило?
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27.02.2022 19:25 Відповісти
 
 