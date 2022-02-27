ЄС закриває повітряний простір для РФ, – фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляє, що Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів.

Відповідну заяву вона зробила у неділю у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".