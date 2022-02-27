УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14903 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
13 519 60
авіація (1663) Росія (47229) Євросоюз (7036)

ЄС закриває повітряний простір для РФ, – фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ЄС закриває повітряний простір для РФ, – фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляє, що Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів.

Відповідну заяву вона зробила у неділю у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
Певец Сергей Михалок из "Ляпис Трубецкой" записал обращение к военным из Беларуси! "Пока не поздно. Я призываю саботировать все приказы. Бегите, бл*ть, в леса. Сидите дома!!!. Если вы не одумаетесь и сюда приедете, вы здесь и умрете!"
https://twitter.com/i/status/1497966704994963460
показати весь коментар
27.02.2022 18:49
+27
показати весь коментар
27.02.2022 18:50
+22
РФ - *****. Це факт. Питання в тому, чи він використає ЯО чи ні.
показати весь коментар
27.02.2022 18:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Певец Сергей Михалок из "Ляпис Трубецкой" записал обращение к военным из Беларуси! "Пока не поздно. Я призываю саботировать все приказы. Бегите, бл*ть, в леса. Сидите дома!!!. Если вы не одумаетесь и сюда приедете, вы здесь и умрете!"
https://twitter.com/i/status/1497966704994963460
показати весь коментар
27.02.2022 18:49 Відповісти
Есть информация, что солдаты и офицеры вооруженных сил российской федерации в большинстве подразделений готовы сложить оружие и не хотят исполнять преступные приказы!

Они не хотят быть убитыми, как их сослуживцы, но боятся, что их расстреляют украинцы.

Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.

🔥 Ищите среди офицеров единомышленников, разоружите, арестуйте тех, кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥
показати весь коментар
27.02.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 18:52 Відповісти
Із території Білорусі запущено ракети "Іскандер" по аеропорту Житомира: з'явилося відео удару

Дата публікації
18:43, 27.02.22
******* бульбашам
показати весь коментар
27.02.2022 18:55 Відповісти
отакі вони обіцянки-цяцянки від батька
показати весь коментар
27.02.2022 18:59 Відповісти
Не пора ли по мозырю ответить?
показати весь коментар
27.02.2022 19:14 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 18:49 Відповісти
Белгород-Днестровский батальон территориальной обороны
показати весь коментар
27.02.2022 18:53 Відповісти
Ташкентский фронт.
показати весь коментар
27.02.2022 20:37 Відповісти
Я не дуже вірю, що цей рпцешний підор пішов воювати.
показати весь коментар
27.02.2022 18:51 Відповісти
хто на фото?
показати весь коментар
27.02.2022 19:06 Відповісти
Друг ватана боксерного,тоже боксер ватный вася. Допи**елись со своим ,,мышебратством,, до войны,тупорылое отбитое мудачье
показати весь коментар
27.02.2022 19:18 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 18:50 Відповісти
Пусть кацапы у себя по свинарнику летают, пока ресурс свинолетов позволяет
показати весь коментар
27.02.2022 18:50 Відповісти
⚡️ЕС впервые профинансирует покупку и поставку вооружения в Украину, - глава Еврокомиссии
показати весь коментар
27.02.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 18:59 Відповісти
уже можно добавить красного с надписями)))
показати весь коментар
27.02.2022 19:01 Відповісти
+точно Франція (не пам'ятаю про Іспанію та Португалію)
показати весь коментар
27.02.2022 19:05 Відповісти
Испания и Канада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.
показати весь коментар
27.02.2022 19:08 Відповісти
РФ - *****. Це факт. Питання в тому, чи він використає ЯО чи ні.
показати весь коментар
27.02.2022 18:50 Відповісти
Ні. Якщо їбануте то зробить пів Європи накриє радіаційна хмара. ТОді вже йому точно пізда
показати весь коментар
27.02.2022 18:56 Відповісти
Ви не розумієте. Він і так провів в бункері 2 роки. Йому *****. Він же сам сказав - весь світ помре, а росіяни попадуть в рай, а всі інші в пекло. А він собі досидить пару років в бункері. Єдина надія на стандартний кацапський спосіб передачі влади, коли зарвавшогося диктатора прибирають свої ж.
показати весь коментар
27.02.2022 19:00 Відповісти
ядєрноє оружіє?
показати весь коментар
28.02.2022 01:38 Відповісти
Лучше закройте небо над Украиной.
показати весь коментар
27.02.2022 18:51 Відповісти
Каким образом это возможно? Завести свои ПВО в Украину?
С польши по самолету пулять? Не смешите
показати весь коментар
27.02.2022 18:55 Відповісти
Польша. Почитайте об этом на досуге. Там много чего есть.
показати весь коментар
27.02.2022 18:58 Відповісти
польські ППО вже є в Україні
показати весь коментар
27.02.2022 19:05 Відповісти
Скоро самые ярые рюссь патриоты при вопросе за бугром кто ты? будут говорить что "Хохол"!
показати весь коментар
27.02.2022 18:51 Відповісти
У Зеленского большие яйца, у Путина - маленький пенис - Фредерик Бегбедер поддержал Украину
27.02.2022



Знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер призвал остановить войну против Украины, которую развязал российский лидер Владимир Путин. Об этом известный публицист заявил в своем видеообращении.



"Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский - клоун, но теперь я знаю, что у него самые большие яйца во вселенной. И Владимир Путин не просто с*ка, а просто испуганный и нелепый. У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член. И мне стыдно за мое правительство, мою страну трусов, которые не пришли помогать вам немедленно. Мне правда очень стыдно. И я думаю, что все западные правительства должны помочь вам так быстро, насколько это возможно. Уже этим вечером. Хочу, чтобы мы пришли прямо сейчас", - заявил Бегбедер.

https://www.ostro.org/general/society/news/628399/
показати весь коментар
27.02.2022 18:51 Відповісти
Жду опровержения зашкваровой по этой наглой клевете на хло
Я смотрю, французы начали доносить мысли до кацапов на привычном для кацапской свиноты жопописьковом языке
показати весь коментар
27.02.2022 18:56 Відповісти
вже відключили свіфт, кацапам кранти, будуть стояти з протягнутою рукою
показати весь коментар
27.02.2022 18:57 Відповісти
наконец то доходит. срать в сторону запада и стремится туда, как то не по скрепному.
показати весь коментар
27.02.2022 18:52 Відповісти
так я не понял, вообще в Европу не полетят?
показати весь коментар
27.02.2022 18:52 Відповісти
в Магадан!....
показати весь коментар
27.02.2022 18:54 Відповісти
хантымансийские курорты, мурманские минеральные воды...
показати весь коментар
27.02.2022 18:54 Відповісти
А потім плавно пайдьот атріцатєльна расті да 200.
показати весь коментар
27.02.2022 18:52 Відповісти
Какие 120?? Он уже по 160...а завтра откроется мосбиржа и он ******** до 250...а следом ******** и сама мосбиржа...
показати весь коментар
27.02.2022 18:56 Відповісти
Мало! Треба щонайменше 300.
Як говорила покійна В.Новодворська: коли 1 гривня коштуватиме 10 рублів, рф не тільки закінчить війну, а й росіяни тікатимуть в Україну за хлібом
показати весь коментар
27.02.2022 18:57 Відповісти
ненадолго до 120-а потом стремительно и очень надолго-до 180!
показати весь коментар
27.02.2022 19:01 Відповісти
нехай через полюс літають, керасіну мають до *уя. )
показати весь коментар
27.02.2022 18:52 Відповісти
В Москве и других городах России перед банкоматами собираются огромные очереди. Фото сделано в 5 часов утра.
показати весь коментар
27.02.2022 18:54 Відповісти
Ну, вялічіє потребує жертв. І не тільки рядових підаросіян, а й тих підарків, хто їх петушарить. Вибачте за жаргонізми, але на рахунок підаросіян можна.
показати весь коментар
27.02.2022 18:59 Відповісти
банкомати фуфлі не "рожают"
завтра виявлять що карточки це якась пластикова фуйня
показати весь коментар
27.02.2022 19:08 Відповісти
В 5 утра и так светло на улице?
показати весь коментар
27.02.2022 19:40 Відповісти
для скажених масквачей і в париж через пекін не гак )))
показати весь коментар
27.02.2022 18:55 Відповісти
Ось тільки тепер зрозумів значення прислів'я :" Бешенной собаке -семь вёрст - не крюк"!
показати весь коментар
27.02.2022 19:03 Відповісти
Ирландия потребовала от «Победы» вернуть 10 пассажирских самолетов Боинг-737, находящихся у авиакомпании в лизинге. А скоро - и другие так сделают.
показати весь коментар
27.02.2022 19:04 Відповісти
Сейчас на ФлайРадар не нашел ни одного международного рейса срашки, кроме чартеров в Египет
показати весь коментар
27.02.2022 19:04 Відповісти
AirFrance приостанавливает полеты в Россию и из России, а также полеты над российским воздушным пространством, в том числе в/из Китая, Южной Кореи и Японии.
показати весь коментар
27.02.2022 19:06 Відповісти
Рейс Аэрофлота Москва- Будапешт. Через 2,5 часа свое воздушное пространство для российских самолетов закроет Германия, чуть позже - Австрия.
показати весь коментар
27.02.2022 19:07 Відповісти
Тут як раз підходить із Єралаша "парам-па-ра-рам пююююю!".
показати весь коментар
27.02.2022 19:08 Відповісти
Kavkaz Center


@newkc14

·
15 мин



В Пентагоне заявили, что Путин использовал 2/3 боевой мощи России накопленной у границ Украины. Запустил 320 ракет, но не достиг поставленных целей. Также у России до сих пор нет превосходства в воздухе. ПВО Украины дают отпор
показати весь коментар
27.02.2022 19:09 Відповісти
хлопці.у кацапів багато літаків і некерованих бомб.треба якось літаки знищити
показати весь коментар
27.02.2022 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jDdLp_7OlJ0

Пісня "русского медведя"
показати весь коментар
27.02.2022 19:10 Відповісти
закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів

-------------

хто не втік, ми не винні))))
показати весь коментар
27.02.2022 19:16 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 19:35 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2022 20:43 Відповісти
 
 