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ЄС закриває повітряний простір для РФ, – фон дер Ляєн
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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявляє, що Європейський союз закриває повітряний простір для всіх літаків Росії, включаючи літаки олігархів.
Відповідну заяву вона зробила у неділю у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Топ коментарі
+28 Максім ХОЙ 07fb0949
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+27 Павло ШОвте
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+22 Лысый коротышка
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https://twitter.com/i/status/1497966704994963460
Они не хотят быть убитыми, как их сослуживцы, но боятся, что их расстреляют украинцы.
Перешлите сообщение в русские чаты, каналы, своим знакомым в россии и белоруси.
🔥 Ищите среди офицеров единомышленников, разоружите, арестуйте тех, кто вас заставляет исполнять преступные приказы и воевать. Формируйте группы, отправляйте одного переговорщика с флагом и поднятыми руками в сторону позиций украинских воинов. Всем гарантирована безопасность и жизнь.🔥
Дата публікації
18:43, 27.02.22
******* бульбашам
С польши по самолету пулять? Не смешите
27.02.2022
Знаменитый французский писатель Фредерик Бегбедер призвал остановить войну против Украины, которую развязал российский лидер Владимир Путин. Об этом известный публицист заявил в своем видеообращении.
"Дорогие украинцы! Еще три дня назад я думал, что Зеленский - клоун, но теперь я знаю, что у него самые большие яйца во вселенной. И Владимир Путин не просто с*ка, а просто испуганный и нелепый. У него очень-очень маленький пенис, совсем крохотный член. И мне стыдно за мое правительство, мою страну трусов, которые не пришли помогать вам немедленно. Мне правда очень стыдно. И я думаю, что все западные правительства должны помочь вам так быстро, насколько это возможно. Уже этим вечером. Хочу, чтобы мы пришли прямо сейчас", - заявил Бегбедер.
https://www.ostro.org/general/society/news/628399/
Я смотрю, французы начали доносить мысли до кацапов на привычном для кацапской свиноты жопописьковом языке
Як говорила покійна В.Новодворська: коли 1 гривня коштуватиме 10 рублів, рф не тільки закінчить війну, а й росіяни тікатимуть в Україну за хлібом
завтра виявлять що карточки це якась пластикова фуйня
@newkc14
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15 мин
В Пентагоне заявили, что Путин использовал 2/3 боевой мощи России накопленной у границ Украины. Запустил 320 ракет, но не достиг поставленных целей. Также у России до сих пор нет превосходства в воздухе. ПВО Украины дают отпор
Пісня "русского медведя"
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хто не втік, ми не винні))))