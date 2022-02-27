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Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці

На екстреній нараді Державної ради Фінляндії щодо надання додаткової допомоги Україні було ухвалено рішення дозволити Естонії поставити Києву 122-мм гаубиці.

Про це повідомив міністр оборони Антті Кайкконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Держрада  Фінляндії також вирішила відправити в Україну 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош та засоби першої допомоги.

Досі Фінляндія обмежувалася лише гуманітарною та фінансовою допомогою Україні.

Постачання гаубиць стало можливим після того, як Німеччина дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.

Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
Державна зрада у вiйськовий час.
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27.02.2022 21:28
+33
Розстріляти без трибуналу суку
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27.02.2022 21:29
+25
🇮🇱🇺🇦 В помощь Украине отправились медики из Израиля.👍
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27.02.2022 21:30
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Мер Куп'янська Харківської області Мацегор здав місто окупантам Його було обрано у 2020 році від партії "ОПЗЖ", сьогодні він заявив про перехід Куп'янська під контроль РФ. Крім того, він віддав комунальну техніку, і окупанти зараз окопуються, а він ще й розселяє їх у гуртожитках
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27.02.2022 21:27 Відповісти
Державна зрада у вiйськовий час.
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27.02.2022 21:28 Відповісти
Мер города Купянск просто здав місто окупантам.ЦЕ Харківська обл.Він віддав всю комунальну техніку окупантам,тепер вони там окапуються.А ще він розселяє іх по гуртожитках.Член партіі ОПЗЖ.Так само сьогодні здали Бердянськ.Ці проросійські гниди треба під трибунал
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27.02.2022 21:49 Відповісти
Розстріляти без трибуналу суку
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27.02.2022 21:29 Відповісти
Ну єто ж пожизненное!
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27.02.2022 21:31 Відповісти
Зачем пожизненное, судебная тягомотина. У нас и суды закрыты. По закону военного времени без суда и следствия....
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27.02.2022 21:41 Відповісти
недоживе
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27.02.2022 21:48 Відповісти
опзж
вони ще б шуфрича обрали
пофіг
заберемо назад
і будемо

https://twitter.com/PrawaStronaa/status/1497615214237429760
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27.02.2022 21:32 Відповісти
Валерий Любота Председатель Купянской районой администрации!
Вел переговоры с российскими оккупантами

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27.02.2022 21:34 Відповісти
я написал об этом так меня оскорбляют за это...слов нет
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27.02.2022 21:34 Відповісти
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27.02.2022 21:38 Відповісти
а что ему бояться? Он знает участь Нели Штепы. Ровным счетом никуя если не выгорит с кацапами.
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27.02.2022 21:54 Відповісти
Та ні тепер боятися є чого - його у разі втечі кацапів чекає доля чаушеску а не штепи , свої розстріляють і спишуть на жертву кацапського обстрілу ((
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27.02.2022 23:19 Відповісти
Kiitos Suomi😙
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27.02.2022 21:27 Відповісти
Українці, співвітчизники, тримайтесь!!! Дякуючи вашій нечуваній мужності, у Європі відбувається щось небачене досі! І то не перебільшення. Проти рашки приймаються нові і нові санкціі. Вона неминуче здохне, якщо не змінить свою політику. До України відсилається протитанкова та протиповітряна зброя. Тільки ЄС дає 450 млн. євро.
Тримайтесь!!!
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27.02.2022 21:27 Відповісти
Финам самое время Карелию вернуть
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27.02.2022 21:28 Відповісти
Кольський півострів.
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27.02.2022 22:48 Відповісти
Thank you, Finnland.
Thank you, Estonia.
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27.02.2022 21:29 Відповісти
🇮🇱🇺🇦 В помощь Украине отправились медики из Израиля.👍
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27.02.2022 21:30 Відповісти
Ну до чого ж євреї хитрі: морем на автобусі. Щиро дякуємо.
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27.02.2022 21:37 Відповісти
Євреї допомагають завжди переможцю
Щось таки знають
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27.02.2022 21:51 Відповісти
Таки да.
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27.02.2022 21:55 Відповісти
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27.02.2022 21:56 Відповісти
Еще те***** Подождали посмотреть выстоит ли Украина а потом начали подтягиваться чтобы не остаться неудел. А как Спайки или железный купол нам дать так зажали
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27.02.2022 21:38 Відповісти
Германия и Нидерланды объявили, что передадут Киеву партию из 1400 противотанковых ракет.
Эти ракеты производятся на немецком заводе, израильской оборонная компании "Рафаэль".
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27.02.2022 21:46 Відповісти
о, зер гут!
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27.02.2022 21:52 Відповісти
а Комаровский не хочет наших раненых полечить? бесплатно - или он только кацапов лечит за деньги
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27.02.2022 21:51 Відповісти
Комаровський - педіатр.
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27.02.2022 22:51 Відповісти
а что солдаты простудой не болеют? тем более сейчас еще холодно
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27.02.2022 22:52 Відповісти
Ну то усі знають, що педік - він же з гордоном водиться
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27.02.2022 23:16 Відповісти
у себя коцабы пишут:"Спецоперация на Украине срочно: Киев окружён - переговоры о капитуляции". Это т.н. "официалы". с чего эту слушать - переговоры нужны им, они время тянут.
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27.02.2022 21:31 Відповісти
Колаборантів по Україні вистачає, а де ж поліція, прокуратура, теж розбіглись, ну скоро доріжка в Ростов.
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27.02.2022 21:35 Відповісти
який Ростов? На північ до андрофагів
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27.02.2022 21:53 Відповісти
Ну не ляпота? https://www.youtube.com/watch?v=hu659pIWIPc
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27.02.2022 21:36 Відповісти
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27.02.2022 21:49 Відповісти
Из Чехии прибыл первый эшелон с вооружением для ВСУ. ФОТО
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27.02.2022 21:47 Відповісти
Скоро думаю откроется вторый и третий фронт против РФ
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28.02.2022 05:18 Відповісти
В общем нужно легион нанимать. Оружия уже больше чем нужно. А еще говорят самолеты дают уже.
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27.02.2022 22:27 Відповісти
 
 