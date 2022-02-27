Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці
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На екстреній нараді Державної ради Фінляндії щодо надання додаткової допомоги Україні було ухвалено рішення дозволити Естонії поставити Києву 122-мм гаубиці.
Про це повідомив міністр оборони Антті Кайкконен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Держрада Фінляндії також вирішила відправити в Україну 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош та засоби першої допомоги.
Досі Фінляндія обмежувалася лише гуманітарною та фінансовою допомогою Україні.
Постачання гаубиць стало можливим після того, як Німеччина дозволила реекспорт своєї зброї в Україну.
Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина.
Топ коментарі
+42 Харьков Сумской
показати весь коментар27.02.2022 21:28
+33 Dimit Lem
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+25 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар27.02.2022 21:30
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вони ще б шуфрича обрали
пофіг
заберемо назад
і будемо
https://twitter.com/PrawaStronaa/status/1497615214237429760
Вел переговоры с российскими оккупантами
Тримайтесь!!!
Thank you, Estonia.
Щось таки знають
Эти ракеты производятся на немецком заводе, израильской оборонная компании "Рафаэль".