Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для кораблів РФ
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Туреччина нарешті визнала військове вторгнення Росії в Україну війною та закрила прохід у Чорне море для російських кораблів.
Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Апостроф".
Туреччина заявила, що буде виконувати частини міжнародного пакту Монтре, що обмежують транзит російських військових кораблів із Середземного в Чорне море. Це важливо, адже з Чорного моря путінські терористи почали вторгнення на південне узбережжя України.
"Це вже не просто пара авіаударів, ситуація в Україні - офіційно війна... Ми будемо виконувати Конвенцію Монтре", - визнав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
До цього моменту Туреччина хоч і називала атаку Росії неприйнятною, але не визнавала її війною. Наразі ж Анкара має всі можливості для введення в дію статті Конвенції Монтре 1936 року, котрі дозволять їй обмежувати морський транзит через протоки Дарданелли та Босфор під час війни або в разі загрози.
Однак, Туреччина не зможе заборонити доступ усіх окупантських військових кораблів до Чорного моря, адже деякі положення пакту звільняють від блокування тих, хто повертається на свою зареєстровану базу.
"Не повинно бути жодних зловживань цим звільненням. Судна, які заявляють про повернення на свої бази і проходження через протоки, не повинні брати участь у війні", - наголосив Чавушоглу.
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Добкин пишет: я - гнида (шучу). Но прозрел...
Затоплювати свої кораблі в Криму!
Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко выразил надежду, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине.
"Считаем недопустимым, чтобы из-за карт международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - сказал он.
Кроме того, советник главы Офиса президента Виктория Страхова обнародовала на своей страницы в Фейсбук письмо, в котором говорится, что президент также обратился к платежным системам Visa и MasterCard с просьбой заблокировать все платежные сервисы в РФ и заграницей для карт, эмитированных российскими банками.
"Мы уверены, что такое действие, предпринятое вами, будет решающим в победе свобод демократического мира над бессмысленным и кровавым авторитаризмом, который мы сейчас наблюдаем", - говорится в письме.
сколько мирняка погибло. вы не представляете шо творят в нашей Н-Каховке сейчас!!! суки порванные!!
Испанцы везут Украине апельсины
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потрібно так зробити щоб жоден на зареєстровану базу не повернувся.Слава ЗСУ!!! Смерть рашистам-окупантам!