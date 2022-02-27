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Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для кораблів РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для кораблів РФ

Туреччина нарешті визнала військове вторгнення Росії в Україну війною та закрила прохід у Чорне море для російських кораблів.

Про це повідомив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Апостроф".

Туреччина заявила, що буде виконувати частини міжнародного пакту Монтре, що обмежують транзит російських військових кораблів із Середземного в Чорне море. Це важливо, адже з Чорного моря путінські терористи почали вторгнення на південне узбережжя України.

"Це вже не просто пара авіаударів, ситуація в Україні - офіційно війна... Ми будемо виконувати Конвенцію Монтре", - визнав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

До цього моменту Туреччина хоч і називала атаку Росії неприйнятною, але не визнавала її війною. Наразі ж Анкара має всі можливості для введення в дію статті Конвенції Монтре 1936 року, котрі дозволять їй обмежувати морський транзит через протоки Дарданелли та Босфор під час війни або в разі загрози.

Однак, Туреччина не зможе заборонити доступ усіх окупантських військових кораблів до Чорного моря, адже деякі положення пакту звільняють від блокування тих, хто повертається на свою зареєстровану базу.

"Не повинно бути жодних зловживань цим звільненням. Судна, які заявляють про повернення на свої бази і проходження через протоки, не повинні брати участь у війні", - наголосив Чавушоглу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
Да нихера он не прозрел. Боится. Перекрашивается, мимикрирует. рашизм головного мозга неизлечим
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27.02.2022 22:41
+26
У росіян є прекрасна традиції:
Затоплювати свої кораблі в Криму!
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27.02.2022 22:40
+18
Если бы ещё десятка два "Байрактарчиков"
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27.02.2022 22:40
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Ребята, новость пришла:

Добкин пишет: я - гнида (шучу). Но прозрел...
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27.02.2022 22:37 Відповісти
Да нихера он не прозрел. Боится. Перекрашивается, мимикрирует. рашизм головного мозга неизлечим
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27.02.2022 22:41 Відповісти
А шо такое добкин ? гамно какое-то расейское, в унитаз слить разве что
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27.02.2022 22:46 Відповісти
СПАСИБО
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27.02.2022 22:42 Відповісти
Шуфрич теж плакав в раді, коли майдан був. Цей теж пересувається.
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27.02.2022 22:45 Відповісти
Такие прозревают только на виселице.
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27.02.2022 22:53 Відповісти
У росіян є прекрасна традиції:
Затоплювати свої кораблі в Криму!
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27.02.2022 22:40 Відповісти
Нужна новая - вместе с экипажами.
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27.02.2022 22:43 Відповісти
Если бы ещё десятка два "Байрактарчиков"
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27.02.2022 22:40 Відповісти
Да, с торпедами.
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27.02.2022 22:44 Відповісти
Нельзя, грузоподъемность не позволяет.
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27.02.2022 22:54 Відповісти
Очень жаль...
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28.02.2022 00:17 Відповісти
Теперь можно замочить весь кацапский ЧФ в етой луже.
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27.02.2022 22:45 Відповісти
нечем...
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27.02.2022 22:46 Відповісти
У Турции есть замечательная крылатая ракета Сом
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27.02.2022 23:05 Відповісти
рад за турцию
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27.02.2022 23:09 Відповісти
вы свиноцабаки и сами должны справится...!
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27.02.2022 23:13 Відповісти
Там и средиземноморский, и тихоокеанський и балтийский флоты.
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27.02.2022 22:46 Відповісти
Дякуємо !!!
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27.02.2022 22:45 Відповісти
Туркобандеровцы
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27.02.2022 22:46 Відповісти
Спасибо. И за Байрактары спасибо!
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27.02.2022 22:49 Відповісти
Нацбанк Украины обратился в международные платежные системы Visa и MasterCard с требованиями остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками-резидентами Российской Федерации.

Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко выразил надежду, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине.
"Считаем недопустимым, чтобы из-за карт международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - сказал он.

Кроме того, советник главы Офиса президента Виктория Страхова обнародовала на своей страницы в Фейсбук письмо, в котором говорится, что президент также обратился к платежным системам Visa и MasterCard с просьбой заблокировать все платежные сервисы в РФ и заграницей для карт, эмитированных российскими банками.
"Мы уверены, что такое действие, предпринятое вами, будет решающим в победе свобод демократического мира над бессмысленным и кровавым авторитаризмом, который мы сейчас наблюдаем", - говорится в письме.
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27.02.2022 22:49 Відповісти
ох долго Эвропа просыпается ! ох долго...

сколько мирняка погибло. вы не представляете шо творят в нашей Н-Каховке сейчас!!! суки порванные!!
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27.02.2022 22:51 Відповісти
почему вы не остановили их до?, не сформировали ТО? а сейчас хрен выгонишь...бороться надо.
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27.02.2022 23:10 Відповісти
Судячи з того, що я почув, то в них мер сєпар і все саботував
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28.02.2022 01:18 Відповісти
https://fr24.com/AME3102/2af63ea8

Испанцы везут Украине апельсины
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27.02.2022 22:54 Відповісти
деякі положення пакту звільняють від блокування тих, хто повертається на свою зареєстровану базу.
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потрібно так зробити щоб жоден на зареєстровану базу не повернувся.Слава ЗСУ!!! Смерть рашистам-окупантам!
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27.02.2022 23:03 Відповісти
"Не повинно бути жодних зловживань цим звільненням. Судна, які заявляють про повернення на свої бази і проходження через протоки, не повинні брати участь у війні", - наголосив Чавушоглу. - Якось не до кінця вони зрозуміли, з ким мають справу... завтра хло пропише увесь наявний металобрухт до порту наварасейск и "поклянется на крови своих младенцев", що вони не братимуть участі у бойових діях...
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27.02.2022 23:07 Відповісти
не спал сутки, прочел как "Турчинов закрив босфор....."
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27.02.2022 23:16 Відповісти
 
 