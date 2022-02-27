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В Маріуполі затримали російського снайпера, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Маріуполі 27 лютого правоохоронці затримали російського снайпера

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

В Маріуполі затримали російського снайпера, - Нацполіція 01

Стрілка встановили та затримали військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські. Окупант зізнався, що отримав команду відкривати вогонь на ураження.

28-річний затриманий є громадянином РФ.

Чоловік зізнався, що приїхав в Україну за завданням російських спецслужб. В разі відмови, погрожували ув'язненням.

Затриманому інкримінують ч.3 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.332-2 (Незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+59
Удивительно, что он не сказал что заблудился на охоте в сибирской тайге и вышел аж в Мариуполе.
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27.02.2022 22:38
+49
В Испании украинский моряк подтопил роскошную яхту гендиректора «Рособоронэкспорта»

https://charter97.org/ru/news/2022/2/27/456699/
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27.02.2022 22:38
+43
не правильно новости пишите нужно писать выловили с речки снайпера самоубийцу !!!
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27.02.2022 22:38
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В Испании украинский моряк подтопил роскошную яхту гендиректора «Рособоронэкспорта»

https://charter97.org/ru/news/2022/2/27/456699/
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27.02.2022 22:38 Відповісти
Благородные воины Украины. Даже спасают жизнь снайперу...
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27.02.2022 22:38 Відповісти
Он наверняка сам сдался.... И без оружия...
А узнали , когда уже был оформлен...
Если бы с винтовкой увидели - 2 ргдшки,
в глотку и в очко....
А шожты сделаешь? Война брат.
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28.02.2022 00:42 Відповісти
Удивительно, что он не сказал что заблудился на охоте в сибирской тайге и вышел аж в Мариуполе.
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27.02.2022 22:38 Відповісти
не правильно новости пишите нужно писать выловили с речки снайпера самоубийцу !!!
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27.02.2022 22:38 Відповісти
Зняли з гілляки)))
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27.02.2022 22:40 Відповісти
Ага, заблу помилився, та повісився за яйця...
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27.02.2022 22:45 Відповісти
Какие все умные, а восстанавливать всё кто будет? Ты знаешь сколько надо всего демонтировать, а потом построить? Сколько разноробов надо? А тут теперь каждый разнороб или снайпер или истребитель танков или стенгирист. После войны заставь их мешки с мусором таскать. Как раз эти животные и пригодятся. У верблюда два горба, у укропа два раба.
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28.02.2022 01:19 Відповісти
Непонятная ситуация. Тишина сравнительно с другими в этом направлении. Прилетал самолёт,скинул ***** какую то. Радио маяк или еще что то. Может памперс кацапский. Если дела поправятся,надеюсь побережье Запорожья и донецкой области кацапское побагровеет от биомусора. Слава Украине !!!!
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27.02.2022 23:04 Відповісти
Я тоже за, но опасаюсь чтоб друг в друга по ошибке в стрессовой ситуации не начали палить...
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27.02.2022 22:57 Відповісти
а вы не опасаетесь что может случится так как В Бердянске ?, или вам Киев не пример !, когда поняли что все пропало и начали радовать как перожки людям всем подряд. а ведь у них у большинства даже нет элементарной подготовки, а у меня еще есть на это время. задумайтесь !!!
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27.02.2022 23:05 Відповісти
⚡️Великобритания выделит 40 миллионов фунтов (53,3 миллиона долларов) на гуманитарную помощь для Украины - пресс-служба премьер-министра страны.
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27.02.2022 22:40 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Большая колонна украинских войск с Джевилинами, Стингерами и прочим вооружением вошла в Харьков #украина
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27.02.2022 22:41 Відповісти
нужна помощь в Мариуполе , перекрыта дорога Мариуполь -Волноваха ,
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27.02.2022 22:54 Відповісти
цей хробак снайпер?, снайпер це ж еліта з еліт віськової справи, після пілотів.
боже що за біогумус той кацапський народець
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27.02.2022 22:41 Відповісти
От тому їх і плющить. Бо ще 3-4 покоління, і про лаптєногів ніхто не згадає - виродяться нахій.
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27.02.2022 22:59 Відповісти
Снайперов вешают на столбах. А фото массово отправляют по электронной почте всему домену ru, вместе со списками раненых, убитых, пленных. В России, похоже, заблокировано все, что не скобеева.****. А почта - всегда пожлста.
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27.02.2022 22:42 Відповісти
в порядних країнах снайперів у полон не беруть, а знищують де спіймають. Чеченці кричать у соц.мережах - навіщо ви берете солдатів у полон? Потім відпустіті і вони повернуться до вас більш підготовленими
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27.02.2022 22:43 Відповісти
⚡️Канада поставит Украине нелетального вооружения на $19,6 млн, сообщил глава МИД страны.
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27.02.2022 22:43 Відповісти
Резинострелы что ли?
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27.02.2022 22:54 Відповісти
нелетальні Джевеліти, ну вони ж не літають
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27.02.2022 22:59 Відповісти
Владимир Жириновский скончался от последствий коронавируса - ЛДПР, аминь
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27.02.2022 22:44 Відповісти
Земля йому скловатою
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27.02.2022 22:45 Відповісти
пожила **** вволю. божество росиянской биомассы
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27.02.2022 22:48 Відповісти
26 февраля 2022 года: подключён к ИВЛ и введён в состояние медикаментозной комы
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27.02.2022 22:48 Відповісти
аааа .... 😂😂😂 жирик яйцо путина, сдохнет и ****** кощею !
сказка !

#Viva #Ukraine
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27.02.2022 23:17 Відповісти
про це немає ніякої офіційної інформації
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27.02.2022 22:52 Відповісти
Житрожопый черт! Решил от гиляки откосить
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27.02.2022 22:52 Відповісти
Нашел таки выход что бы в Гаагу не ехать, сын юриста.
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27.02.2022 22:56 Відповісти
Що правда? Яке щастя
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27.02.2022 22:57 Відповісти
причем в то время на которое он обещал величие кацапии
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27.02.2022 22:59 Відповісти
Лихі парфуми в пеклі збожеволіють від радості.
Амінь.
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27.02.2022 23:07 Відповісти
ще живий,але вже не балакає,з кобзоном веде переговори про зустріч.....
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27.02.2022 23:43 Відповісти
Снайперів не затримують.
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27.02.2022 22:44 Відповісти
Скрізь лише русофобія...
⚡️PayPal заморозил возможность выводить на карты российских банков.
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27.02.2022 22:45 Відповісти
Снайперов валят на месте
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27.02.2022 22:45 Відповісти
Yes! Dopeless@_dopeless

1 мин



Борель на прес-конференції сказав, що "Німеччина, як багато інших членів ЄС, нарешті зрозуміла - не хочеш війни, готуйся до війни".
Ну, краще пізно.
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27.02.2022 22:46 Відповісти
Германия вооружала рашу. Там везде Штази рулит. сучье полицейское государство
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27.02.2022 22:49 Відповісти
⚡️Норвегия выделит 226 млн. долларов на гуманитарную помощь Украине - постпред Норвегии в СБ ООН.
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27.02.2022 22:46 Відповісти
снайперов нужно убивать, самое подлое занятие.
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27.02.2022 22:46 Відповісти
Снайпер людина що влучно стріляє, нічого подлого, на війні всі стріляють. А от снайпер в місті ...
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27.02.2022 22:48 Відповісти
не берут снайперов в плен.
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27.02.2022 22:52 Відповісти
Правильно роблять.
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27.02.2022 22:54 Відповісти
в бою снайперов нет. это честно
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27.02.2022 23:27 Відповісти
Зря вы так. Снайперы уничтожают командный состав, связистов, вражеских снайперов, расчёты пулемётов и крупнокалиберных гранатомётов, могут уничтожать приборы наблюдения и многое другое. Это не подлое занятие, а элитарная воинская профессия. Вспомните наших погибших снайперов Д.Каплунова и Д.Волочаева, она были очень эффективны, но погибли в бою.
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27.02.2022 23:02 Відповісти
я помню снайперов на Майдане. кацапских снайперов, которые проходили обучения в моей стране, Швейцарии. твари с рюкзачками с крестиками. снайпер на линии фронта, иначе убийца.
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27.02.2022 23:23 Відповісти
Наші снайпери знешкоджують ворогів,а раша снайпери всіх підряд!
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27.02.2022 23:52 Відповісти
/
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27.02.2022 22:47 Відповісти
⚡️Великобритания может запретить российским судам заходить в британские порты - газета The Guardian.
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27.02.2022 22:47 Відповісти
Ключевое - может. А может и не может.
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27.02.2022 22:57 Відповісти
трохи позитиву "У Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа."Відповідне відео у Telegram опублікував нардеп Олексій Гончаренко.
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27.02.2022 22:47 Відповісти
сейчас есть шанс почистить страну от гавна
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27.02.2022 22:53 Відповісти
Стиль одягу прямо під бар "Блакитна устриця", залишилося поставити відповідну музику і запустити хлопців у шкіряних кепках))
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27.02.2022 23:02 Відповісти
Хм-м-м... Добру справу тре' робити до кінця, а не наполовину. Тому до цього вар'ята тре' підвезти кілька збуджених представників нетрадиційної сексуальної орієнтації, щоб трахнули його сексом.
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27.02.2022 23:05 Відповісти
Завтра на рашасмі - того самого ростєрзаного мальчика в одних трусіках ,вірніше без них через 8 років спіймали і знову казнили!
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27.02.2022 23:58 Відповісти
Снайперів в полон не беруть. І часто кулю на нього не витрачають. Просто за руки і ноги прив'язують до двох танків чи БТРів і тихенько так їдуть в різні боки. Частіше всього після цього вони снайперами бути вже не можуть.
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27.02.2022 22:47 Відповісти
Деление - способ бесполого размножения, характерный для одноклеточных организмов, при котором материнская особь делится на две или большее количество дочерних клеток.
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27.02.2022 22:58 Відповісти
мітоз кароче )
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27.02.2022 23:00 Відповісти
тільки там половинки не схожі одна на одну получаються )
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27.02.2022 23:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5btoh5ciQpo Цыгане отжали БТР у орков
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27.02.2022 22:48 Відповісти
Д.Дудаев "Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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27.02.2022 22:49 Відповісти
В 41-ом была в Европе такая Германия!

Сейчас россия для всего мира такая, как Германия была в 41-ом для всего мира!
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27.02.2022 22:49 Відповісти
Оце вас осінило ! Як це вас получилось?
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27.02.2022 22:56 Відповісти
Оцю мавпу ну ніяк не можна допускати до перемов
⚡️Переговоры РФ и Украины начнутся в утренние часы

В делегации от Украины на переговорах с Россией будет Давид Арахамия (Слуга Народа)
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27.02.2022 22:51 Відповісти
может ей банана дадут
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27.02.2022 22:54 Відповісти
Вже більше нікого послати, лава запасних закінчилась... прикро, що таких слизьких осіб посилають.
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27.02.2022 22:55 Відповісти
можно ермака
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27.02.2022 22:57 Відповісти
не засмучуйте на ніч, і так не сплю
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27.02.2022 23:01 Відповісти
Ермак с той стороны будет.
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27.02.2022 23:01 Відповісти
это крот а не мавпа
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27.02.2022 22:55 Відповісти
****** растрелять
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27.02.2022 22:54 Відповісти
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27.02.2022 22:59 Відповісти
Мер Куп'янська Харківської області Мацегор здав місто окупантам Його було обрано у 2020 році від партії "ОПЗЖ", сьогодні він заявив про перехід Куп'янська під контроль РФ. Крім того, він віддав комунальну техніку, і окупанти зараз окопуються, а він ще й розселяє їх у гуртожитках
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27.02.2022 22:54 Відповісти
дали гарантии что Украина не вернет себе иначе сбежал бы
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27.02.2022 22:56 Відповісти
Довго не протягне.Зрадників ніде не *******.
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27.02.2022 23:04 Відповісти
В Англии считается самым большим унижением, когда человеку показывают правую руку сжатую в кулак с 2 пальцами, указательным и средним. Знак v, только ладонью к себе. Это связано с тем, что когда французы ловили во время 100 летней войны английского лучника (а они были самыми лучшими в мире лучниками) то отрезали указательный и средний палец, чтобы они не могли натягивать тетиву лука. С тех пор в UK это считается этот знак самым большим оскорблением. Может и нам стоит начать использовать этот метод для оккупантов. Ну в смыле, не показывать этот жест, а отрезать 2 пальца?
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27.02.2022 22:55 Відповісти
вони показували французам, що вони живі і їх пальці на місці а тому будуть вбивати французів далі. ну знущалися з жабоїдів.
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27.02.2022 23:14 Відповісти
Хочу зазначити,щоб потім ви його не подарували РФ,нашим судам довіри нема і хочу нагадати він приїхав убивати українців.І ще одне в нас за людей згадують коли війна і вибори.
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27.02.2022 22:56 Відповісти
Снайперов вообще надо казнить на месте, за наших ребят на Донбассе, сколько они их там убили....твари.
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27.02.2022 22:56 Відповісти
С началом русско-фашистского вторжения с цензора исчезли ВСЕ штатные зепропагандоны. Ни единого в коментах.
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27.02.2022 22:58 Відповісти
В дрг подались
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27.02.2022 23:01 Відповісти
Не тільки зепропагандони, а і трампісти-антиваксери усі зникли: австралійські, канадійські та ольгинські під нашим прапорцем .
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27.02.2022 23:01 Відповісти
PayPal заморозив можливість виведення грошей на картки російських банків🤣
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27.02.2022 23:01 Відповісти
Що за дивний слух що в делегації на переговори поїхав ОПЗЖист Рабінович? взагалі то на цей час ОПЗЖ вже мали заборонити в Україні як терористичну партію і організацію, а Медведчука мали вже пристрелити
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27.02.2022 22:59 Відповісти
ним виявився громадянин РФ, без рук і без ніг. Ось як має продовжуватись новина
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27.02.2022 23:04 Відповісти
Отрубить рученьки, выколоть глазики.
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27.02.2022 23:14 Відповісти
не в тему. но в Украине нужно что делать с судебной системой
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27.02.2022 23:25 Відповісти
Снайперов в плен не берут, на кол фашиста !!!
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28.02.2022 00:21 Відповісти
Снайперів треба гасити на місці! У цієї скотиняки - один постріл-один труп!
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28.02.2022 06:41 Відповісти
 
 