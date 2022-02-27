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В Маріуполі затримали російського снайпера, - Нацполіція. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Маріуполі 27 лютого правоохоронці затримали російського снайпера
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Стрілка встановили та затримали військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські. Окупант зізнався, що отримав команду відкривати вогонь на ураження.
28-річний затриманий є громадянином РФ.
Чоловік зізнався, що приїхав в Україну за завданням російських спецслужб. В разі відмови, погрожували ув'язненням.
Затриманому інкримінують ч.3 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.332-2 (Незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+59 Михаил Дужик
показати весь коментар27.02.2022 22:38
+49 kseniya lyesovalova
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+43 Николай 75107634
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Будь ласка, зачекайте...
https://charter97.org/ru/news/2022/2/27/456699/
А узнали , когда уже был оформлен...
Если бы с винтовкой увидели - 2 ргдшки,
в глотку и в очко....
А шожты сделаешь? Война брат.
заблупомилився, та повісився за яйця...
обращение к российскому снайперу
Большая колонна украинских войск с Джевилинами, Стингерами и прочим вооружением вошла в Харьков #украина
боже що за біогумус той кацапський народець
сказка !
#Viva #Ukraine
Амінь.
⚡️PayPal заморозил возможность выводить на карты российских банков.
1 мин
Борель на прес-конференції сказав, що "Німеччина, як багато інших членів ЄС, нарешті зрозуміла - не хочеш війни, готуйся до війни".
Ну, краще пізно.
одних трусіках,вірніше без них через 8 років спіймали і знову казнили!
Сейчас россия для всего мира такая, как Германия была в 41-ом для всего мира!
⚡️Переговоры РФ и Украины начнутся в утренние часы
В делегации от Украины на переговорах с Россией будет Давид Арахамия (Слуга Народа)