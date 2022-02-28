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Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

БТР армії РФ заїхав на станцію "Суми товарна" запитати дорогу. Йому вказали дорогу в глухий кут.

Про це розповів у фейсбуці член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

Героїчний вчинок здійснили начальник станції "Баси" Руслан Арістархова та начальник станції "Суми товарна" Артем Кисельов.

"Вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях "Баси" та "Суми товарна". І побачили, як на "Суми товарна" заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у глухий кут за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону", - написав Лещенко.

Двох окупантів вдалося затримати, ще двоє втекли, їх розшукують.

"Сумщина підтвердила свої традиції партизанської боротьби. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників", - підсумував Лещенко.

Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Молодці хлопці, ще й БТР для ЗСУ віджали
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28.02.2022 00:52
+27
Замальовка: Зеленський приїздить на саміт НАТО, кидає на стіл відрізану голову Путіна в кульку, виходить, всі мовчать.
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28.02.2022 00:55
+27
Отобранную технику надо передавать в местную ТЕР ОБОРОНУ .

кто первым схватил - того и тапки
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28.02.2022 00:55
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28.02.2022 00:51 Відповісти
Молодці хлопці, ще й БТР для ЗСУ віджали
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28.02.2022 00:52 Відповісти
один тапок остался от лаптеногих =)
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28.02.2022 00:53 Відповісти
тапок, он лапоть, только резиновый. двоих лаптеногих поймали, а двое убежали.
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28.02.2022 02:23 Відповісти
Замальовка: Зеленський приїздить на саміт НАТО, кидає на стіл відрізану голову Путіна в кульку, виходить, всі мовчать.
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28.02.2022 00:55 Відповісти
И Шойгу голову
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28.02.2022 00:56 Відповісти
І щоб кульок був з Фори чи Сільпо.
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28.02.2022 00:57 Відповісти
з АТБ
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28.02.2022 01:01 Відповісти
Дорогий,12 коп.,з ручками!
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28.02.2022 03:41 Відповісти
Отобранную технику надо передавать в местную ТЕР ОБОРОНУ .

кто первым схватил - того и тапки
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28.02.2022 00:55 Відповісти
ростехника полное гавно. Орки украли деньги, выделенные на армию, а теперь сбили мне цену на лом металлов! Даже цветмет упал .
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28.02.2022 01:09 Відповісти
всей стране бы твои проблемы
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28.02.2022 04:29 Відповісти
⚡️Украина официально подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге, - Центр противодействия дезинформации
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28.02.2022 00:55 Відповісти
"Несокрушимая и легендарная..."
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28.02.2022 00:55 Відповісти
Росія - це один великий фейк.
Історія, наука, культура, воєнна міць, все це частини одного міфу.
На справді це дика територія заселена агресивними дегенератами.
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28.02.2022 00:58 Відповісти
Щось мені підказує, що не дуже окупанти й хотіли їхати не в глухий кут, а кудись далі.
русскіє мальчікі самі піз...т в глухий кут - це ідеальна ситуація для всих.
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28.02.2022 00:56 Відповісти
Обычные люди, казалось бы, но какое мужество!
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28.02.2022 00:58 Відповісти
І ще одні Герої нашого часу! Про це колись напишуть у книжках! Українці за 4 дні помножили на 0 всю цю брехливу історію про "вєлікую страну". Далі - тільки світле майбутнє, а московія вернеться звідки все починалось: в болото з жабами..
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28.02.2022 01:02 Відповісти
В целом согласен, но не спешите. Перед рассветом ещё тёмная ночь должна пройти, а она только началась . . .
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28.02.2022 01:08 Відповісти
в средине 50 когда только-только сделали первый екз бтр 60, была создана комиссия для исп.опытного экзем. Один из членов комиссии, опытный инженер, глядя на это чудо, произнес-это авантюра. Но уже прошла больше 60 лет, и авантюра до сих пор стоит на вооружении, только двигатель меняют.Прообразом служил нем 4 осный БТР, но там мотор был посередке, как у БТР 4
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28.02.2022 02:29 Відповісти
Диверсанты стали минировать железнодорожные пути внутри Украины. Если вы обнаружите следы свежего щебня у железной дороги - обязательно сообщите силовым структурам (полиция, СБУ, Нацгвардия, ВСУ) либо работникам железной дороги.
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28.02.2022 01:04 Відповісти
Слава Героям ! Такими людьми треба пишатися.
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28.02.2022 01:12 Відповісти
Повезло кацапам, зараз у них нова тактика- добігти до першого зустрічного поліцейського і здатися, бо військові не мають часу возитися з полоненими і просто пускають.... в "розхід", обороняючись само собою)
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28.02.2022 01:16 Відповісти
Слава українському народу!!!! Молодці хлопці!!!!
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28.02.2022 01:20 Відповісти
Подарите им сей трофей (после войны)!
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28.02.2022 01:39 Відповісти
Оце, ****, армія! Самая грозная в мире! Шкільна прибиральниця зі шваброю їх танк захопить!
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28.02.2022 01:44 Відповісти
наши люди
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28.02.2022 02:08 Відповісти
видел фотку, как росТигр поставили на желдор шасси. И авто тоже. Ж\д отдать все тигры для такого переоборудоваания в желдордрезины.
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28.02.2022 02:33 Відповісти
Слава героям
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28.02.2022 04:08 Відповісти
ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ КМІТЛИВІСТЬ !!!
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28.02.2022 04:39 Відповісти
Дочки, матери, дети России
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»

Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят

Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть

Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ

Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
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28.02.2022 04:42 Відповісти
кто не спрятался в окопчик, поминая всех родных? не зенитчик, и не летчик, но герой не хуже их!
до речі, перечитайте твардовського, там все про нас і фашистів правильно написано.
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28.02.2022 05:39 Відповісти
а потом бурные аплодисменты переходящие в овацию
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28.02.2022 06:04 Відповісти
 
 