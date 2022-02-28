Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
БТР армії РФ заїхав на станцію "Суми товарна" запитати дорогу. Йому вказали дорогу в глухий кут.
Про це розповів у фейсбуці член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.
Героїчний вчинок здійснили начальник станції "Баси" Руслан Арістархова та начальник станції "Суми товарна" Артем Кисельов.
"Вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях "Баси" та "Суми товарна". І побачили, як на "Суми товарна" заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у глухий кут за підвищеною колією. Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону", - написав Лещенко.
Двох окупантів вдалося затримати, ще двоє втекли, їх розшукують.
"Сумщина підтвердила свої традиції партизанської боротьби. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників", - підсумував Лещенко.
Будь ласка, зачекайте...
кто первым схватил - того и тапки
Історія, наука, культура, воєнна міць, все це частини одного міфу.
На справді це дика територія заселена агресивними дегенератами.
русскіє мальчікі самі піз...т в глухий кут - це ідеальна ситуація для всих.
И конечно же деды, отцы
Не пускайте «своих» в Украину
Вы поверьте - они «не бойцы»
Тут их будут сжигать, будут резать
бить асфальтом и просто стрелять
Даже там где армейцев не видно
В каждой хате солдаты сидят
Батько візьме до рук автомата
Сину мати гранати подасть
Дочка добре рушницю провірить
І чекає на «ваших» напасть
Вы сумели из щедрых душою
И приятных в общеньи людей
Испарить к вам любовь и терпенье
И теперь получили ЗВЕРЕЙ
Что ж, поверьте , теперь эти ЗВЕРИ
Ваших рОдных на тряпки порвут
Не пускайте «своих» в Украину
Пусть чуть дольше они проживут …
до речі, перечитайте твардовського, там все про нас і фашистів правильно написано.