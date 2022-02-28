Окупанти випустили по Черкаській області чотири снаряди, - голова ОДА

Увечері 27 лютого російські війська випустили по Черкаській області чотири снаряди.

Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо чотири влучення в області - три в Черкасах і одне в Чорнобаївщині. Травмованих немає. Ситуація контрольована", - написав Скічко у телеграм-каналі.

Він також додав, що в облцентрі розширюється мережа укриттів, чому сприяє місцевий бізнес. Водночас Скічко відзначив допомогу волонтерів.

"Продуктів і одягу зараз достатньо", - додав голова ОДА.