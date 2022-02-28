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Окупанти випустили по Черкаській області чотири снаряди, - голова ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти випустили по Черкаській області чотири снаряди, - голова ОДА

Увечері 27 лютого російські війська випустили по Черкаській області чотири снаряди.

Про це повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо чотири влучення в області - три в Черкасах і одне в Чорнобаївщині. Травмованих немає. Ситуація контрольована", - написав Скічко у телеграм-каналі.

Він також додав, що в облцентрі розширюється мережа укриттів, чому сприяє місцевий бізнес. Водночас Скічко відзначив допомогу волонтерів.

"Продуктів і одягу зараз достатньо", - додав голова ОДА.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
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28.02.2022 02:23
+4
Твари рогатые!!
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28.02.2022 02:22
+4
Iнтернацiональний легiон - на пiдходi, тримаймося дорогii.
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28.02.2022 02:24
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Твари рогатые!!
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28.02.2022 02:22 Відповісти
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28.02.2022 02:23 Відповісти
Реклама для здичавiлоi живностi?
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28.02.2022 02:28 Відповісти
На москалика подивлюсь - мене кепсько плющить, але ж най ся "спочивае" й очi не розплющить.
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28.02.2022 02:49 Відповісти
Iнтернацiональний легiон - на пiдходi, тримаймося дорогii.
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28.02.2022 02:24 Відповісти
Щоб лани широкополі і Дніпро , та кручі

стали вам могилою москалі їбучі !

Слава Україні !
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28.02.2022 02:40 Відповісти
Московські загарбники обстриляли Черкаси термобаричним ***********. Це ще один теракт проти України.

https://twitter.com/politicturk/status/1498046357898248204
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28.02.2022 02:57 Відповісти
https://twitter.com/AfetTehlikesi/status/1498045276535328772

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28.02.2022 02:58 Відповісти
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28.02.2022 02:59 Відповісти
https://twitter.com/newsobjektif/status/1498040756120035340
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28.02.2022 03:26 Відповісти
Кацапи запечені у Харкові.

https://twitter.com/newsobjektif/status/1498021929235759105
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28.02.2022 03:20 Відповісти
Так в Україні карають мародерів.

https://twitter.com/newsobjektif/status/1498025568218099722

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28.02.2022 03:32 Відповісти
Надпись "Я Вор"

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28.02.2022 03:35 Відповісти
В КОМЕНДАНТСЬКУ ГОДИНУ ЇХ ВБИВАЮТЬ !!!
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28.02.2022 06:01 Відповісти
Кацапськe мародерство у місті Верхній Рогачик, Херсонська область.

https://m.vk.com/wall-186229105_2134171
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28.02.2022 03:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Vyj0FfRySVY
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28.02.2022 04:16 Відповісти
Отделение Приватбанка: Верхний Рогачик, ул. Владычанского, 2
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28.02.2022 04:27 Відповісти
Російські мародери у непрацюючій крамниці

https://www.youtube.com/watch?v=uyzTSx3is7E
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28.02.2022 04:49 Відповісти
 
 