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Окупанти вдарили снарядом по житловому будинку в Чернігові, постраждала жінка. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

П’ятиповерхівка, в яку потрапив снаряд агресора, розташована в центрі міста, неподалік від телевежі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Снаряд влучив у будівлю о 02:45. Виникла пожежа, вогонь охопив два нижні поверхи.

Постраждала одна жінка, - повідомив речник ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко. За його словами травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.

Автор: Ольга Лузан
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Уже два дня тупо стирают Чернигов с лица земли, только за прошлые сутки было 9 воздушных тревог. Причём все попадания по гражданским объектам, ни одного по военным (хотя они тут есть). То есть осознанная цель - именно гражданские объекты.
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28.02.2022 05:38 Відповісти
ці суки з своїх сизранєй убогих навіть не знають, якому красивому місту шкодять. ех, жаль, на Валу не "томагавки" стоять... тримайтесь, чернігівці, вся україна з вами!
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28.02.2022 05:42 Відповісти
Уважаемый Администратор.
Помогите связаться с Юрием Бутусовым.
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28.02.2022 05:40 Відповісти
Цель - запугивание и деморализация населения, а в ответ получат лютую ярость и ненависть. Рубить рашку под корень, чтобы этой страны больше не существовало.
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28.02.2022 05:45 Відповісти
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28.02.2022 05:47 Відповісти
Не зрозумів що це фото?
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28.02.2022 07:17 Відповісти
разверни пост там внизу текст
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28.02.2022 09:38 Відповісти
Чего то я только 4 этажа насчитал. Пятый этаж похоже тоже снесло подчистую или автор считать не умеет.
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28.02.2022 06:23 Відповісти
Яке красиве історичне місто Чернігів!Наволоч кацапська!За все дасте відповідь фашисти!
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28.02.2022 07:18 Відповісти
 
 