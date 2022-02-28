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Окупанти вдарили снарядом по житловому будинку в Чернігові, постраждала жінка. ВIДЕО
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П’ятиповерхівка, в яку потрапив снаряд агресора, розташована в центрі міста, неподалік від телевежі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Снаряд влучив у будівлю о 02:45. Виникла пожежа, вогонь охопив два нижні поверхи.
Постраждала одна жінка, - повідомив речник ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко. За його словами травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.
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