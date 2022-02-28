Окупанти вдарили снарядом по житловому будинку в Чернігові, постраждала жінка. ВIДЕО

П’ятиповерхівка, в яку потрапив снаряд агресора, розташована в центрі міста, неподалік від телевежі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Снаряд влучив у будівлю о 02:45. Виникла пожежа, вогонь охопив два нижні поверхи.

Постраждала одна жінка, - повідомив речник ДСНС в Чернігівській області Олександр Івченко. За його словами травми у жінки незначні, пожежа ліквідована.