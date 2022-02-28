УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11964 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 203 3
війна (56544) обстріл (21130) Чернігів (584)

ОДА просить не оприлюднювати точних координат руйнувань у Чернігові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ОДА просить не оприлюднювати точних координат руйнувань у Чернігові

Чернігівська ОДА просить не оприлюднювати фото із загальними планами та точну адресу руйнувань у Чернігові, щоб ворог не зміг використати цю інформацію для коригування подальших обстрілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА.

"Просимо не оприлюднювати точні координати руйнувань у Чернігові. Достатньо буде вказати район приблизний, можна вулицю (провулок не варто). Ні в якому разі не вказуйте формулювань "на розі вулиць такої то і такої то".

При оприлюдненні фото – тільки такі, де видно результати руйнувань – крупним планом вибиті вікна, пошкоджені авто. Але без будинків що поряд! Тобто щоб ворог не зміг ідентифікувати точне місце попадання ракети. Адже ворожі навідники можуть використовувати вашу інформацію для корегування наступних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, результати обстрілів Чернігова поширювати треба:  "Щоб увесь світ бачив злочини росіян в Україні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський снаряд влучив у житловий будинок в Чернігові. ВIДЕО

ОДА просить не оприлюднювати точних координат руйнувань у Чернігові 01
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виконаємо!
показати весь коментар
28.02.2022 09:44 Відповісти
Зараз взагалі без потреби не треба смартфони брати на вулицю, а тим більше витягати їх на вулиці. Треба залишатися на зв'язку - беріть щось на кнопках
показати весь коментар
28.02.2022 09:47 Відповісти
Ну...
Якщо оприлюднювати фото не раніше чим через 1.5-2 години після обстрілу, то вони теж вже не будуть мати ніякого значення для корегування.
показати весь коментар
28.02.2022 09:55 Відповісти
 
 