Акції російського "Сбербанку" обвалилися на 73% на відкритті торгів
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На відкритті торгів 28 лютого акції контрольованого російським урядом "Сбєрбанка" впали на 73,04%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Investing.com.
Обвал вартості акцій стався на тлі запровадження проти країни-агресора нового пакету економічних санкцій, які, серед іншого, включають відключення низки банків від міжнародної системи SWIFT.
Через різке падіння ціни акцій торгівлю ними вирішили не проводити. Крім акцій "Сбєрбанка" на Московській біржі вже не торгують акціями "Лукойла" та "Газпрома", передають російські медіа. Капіталізація цих компаній провалилася на понад 50% на відкритті торгів.
28 лютого Європейський центральний банк попередив про ймовірне банкрутство "дочок" російського "Сбєрбанку".
Топ коментарі
+44 Deodar Revolution
показати весь коментар28.02.2022 12:00
+23 ятутсовсемрядом
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+19 Fjall_Raven
показати весь коментар28.02.2022 12:02
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Русский банк, иди на нах"й
Дозволю собі зазначити, що це світ ще тільки економику русняву валить.
Далі буде.