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Акції російського "Сбербанку" обвалилися на 73% на відкритті торгів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Акції російського

На відкритті торгів 28 лютого акції контрольованого російським урядом "Сбєрбанка" впали на 73,04%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Investing.com.

Обвал вартості акцій стався на тлі запровадження проти країни-агресора нового пакету економічних санкцій, які, серед іншого, включають відключення низки банків від міжнародної системи SWIFT.

Через різке падіння ціни акцій торгівлю ними вирішили не проводити. Крім акцій "Сбєрбанка" на Московській біржі вже не торгують акціями "Лукойла" та "Газпрома", передають російські медіа. Капіталізація цих компаній провалилася на понад 50% на відкритті торгів.

28 лютого Європейський центральний банк попередив про ймовірне банкрутство "дочок" російського "Сбєрбанку".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
«Когда Россия окончательно станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью». (У. Черчилль)
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28.02.2022 12:00
+23
пішов на х%й ркскій банк
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28.02.2022 12:01
+19
"Граждане России за 25 февраля сняли 1,4 трлн руб. наличными, что стало рекордной суммой за все время. Рекорд предыдущего дня, 24 февраля, был превышен в 12,5 раз" ))) полёт нормальный!
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28.02.2022 12:02
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«Когда Россия окончательно станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью». (У. Черчилль)
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28.02.2022 12:00 Відповісти
⚡️По меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с 24 февраля, заявляет в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
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28.02.2022 12:00 Відповісти
В Украине
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28.02.2022 12:01 Відповісти
Друже, ты и правда думаешь, что я сам сижу набираю ? Поэтому сохранено написание оригинала. Я лично знаю отличие между НА и В.
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28.02.2022 12:08 Відповісти
Не ображайся. Це ж недовго виправити. Це ж гігієна.
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28.02.2022 12:11 Відповісти
Гаразд. Але цю новину вже не виправити - немає на цензорі можливості відредагувати.
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28.02.2022 12:15 Відповісти
І то так. Сам інколи бідкаюсь.
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28.02.2022 12:17 Відповісти
пішов на х%й ркскій банк
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28.02.2022 12:01 Відповісти
неправильно, надо так
Русский банк, иди на нах"й
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28.02.2022 12:07 Відповісти
ахахахах....72%...им *****...
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28.02.2022 12:01 Відповісти
Сбербанк чомусь "накрылся половым органом бабушки" коли українці запхали *****, "половой орган дедушки"
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28.02.2022 13:11 Відповісти
"Граждане России за 25 февраля сняли 1,4 трлн руб. наличными, что стало рекордной суммой за все время. Рекорд предыдущего дня, 24 февраля, был превышен в 12,5 раз" ))) полёт нормальный!
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28.02.2022 12:02 Відповісти
А смысл? Разве, что на растопку
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28.02.2022 12:22 Відповісти
ага, я уже писал утром, как подспорье к валежнику который недавно разрешили для обогрева изб собирать. теперь вот и деревянный, для тех же целей разрешили собирать тоже ))
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28.02.2022 12:25 Відповісти
от і *******
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28.02.2022 12:02 Відповісти
Це просто свято якесь🤣🤣🤣
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28.02.2022 12:05 Відповісти
Мразь нах.Шо там мразь...Цитаты великих людей.
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28.02.2022 12:06 Відповісти
хотели жить с рублем в кармане - нате вам - заживете как в Зимбабве
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28.02.2022 12:07 Відповісти
Треба щоб на 100 відсотків, але почекаємо
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28.02.2022 12:08 Відповісти
Треба щоб -500%
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28.02.2022 12:10 Відповісти
Треба щоб було як рік тому з нафтою - щоб рашка за свої акції доплачувала за те що беруть ((
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28.02.2022 12:15 Відповісти
а почему не 86%?? такая знаковая циферь))
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28.02.2022 12:18 Відповісти
Арешт майна та рахунків, заборона на в"їзд ко країн ЄС, Півничної Америки, Британії та інших розвининех країн макшанських політиків/друзів хутіна. - оце було б норм, друзяки тоді б на Володьку Пупкіна самі накинулись і припинили війну.
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28.02.2022 12:09 Відповісти
ты думаешь оно такое тупое что этого не понимает? Именно по этому оно в Сибирь и слиняло из московского бункера.
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28.02.2022 13:03 Відповісти
********,їм вже навіть ножки Буша не світять.
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28.02.2022 12:13 Відповісти
Їм світить ****@ць , але нам потрібно вистояти !!!!!
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28.02.2022 12:17 Відповісти
Ножек буша не будет, в этот раз будут ****** байдена. На одну порцию супа нужно 7 шт.
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28.02.2022 12:18 Відповісти
Ха...Этот известный суп из семи *****.
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28.02.2022 17:03 Відповісти
Найкраща їжа для кацапів це смоктати *** кадировський без солів
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28.02.2022 12:19 Відповісти
ПІдскажіть,що там зі свіфтом??вчора багато говорили, а сьогодні тихо
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28.02.2022 12:21 Відповісти
А що таке сталося?
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28.02.2022 12:21 Відповісти
жаль, что нельзя было ввести превентивные меры..., наивные европейцы думали, что путину можно что-то объяснить и предупредить о последствиях..., увы, русский понимает, если лопатой по хлебалу сразу и с размаху, без всяких разговоров...
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28.02.2022 12:23 Відповісти
граждане, храните деньги в сберегательной кассе!

Дозволю собі зазначити, що це світ ще тільки економику русняву валить.
Далі буде.
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28.02.2022 12:26 Відповісти
У всіх нормальних країнах пройти повз "руского" і не копнути його - це тепер поганими "манєрами" вважається!
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28.02.2022 12:31 Відповісти
Магічне число 73
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28.02.2022 12:54 Відповісти
 
 