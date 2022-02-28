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Мародерів знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мародерів знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мародерів знешкоджуватимуть без попередження.

Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози.

І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження!

Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових!
Ми повинні згуртуватися, як ніколи. - Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься!

Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Громадський транспорт та метро працюють в скороченому складі, киян закликають утриматись від пересування містом, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
А шо случилось ? вам же не выгодно было осуждать...
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28.02.2022 12:59
+12
Kavkaz Center@newkc14

Финляндия. Русская водка капут. Местная компания монополист запретила продажу русской водки. Алкоголь произведенный в России больше не будет закупаться. Вся водка и прочие русские горячительные напитки снимаются с продажи и уничтожаются
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28.02.2022 12:58
+9
⚡️Правительство Грузии ведет консультации с партнерами по поводу возможного закрытия воздушного пространства для РФ - вице-премьер Грузии
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28.02.2022 12:56
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⚡️Правительство Грузии ведет консультации с партнерами по поводу возможного закрытия воздушного пространства для РФ - вице-премьер Грузии
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28.02.2022 12:56 Відповісти
А шо случилось ? вам же не выгодно было осуждать...
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28.02.2022 12:59 Відповісти
Та всі вже побачили, що в Гарібашвілі кацапська срака.
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28.02.2022 13:05 Відповісти
Був би там Саакашвілі вже би своє відвоював .
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Пропоную робити це у всіх містах України!!!!
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28.02.2022 12:58 Відповісти
Практично всюди так і є
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28.02.2022 14:32 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Финляндия. Русская водка капут. Местная компания монополист запретила продажу русской водки. Алкоголь произведенный в России больше не будет закупаться. Вся водка и прочие русские горячительные напитки снимаются с продажи и уничтожаются
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28.02.2022 12:58 Відповісти
можемо замінити поставки з мордора нашим якістним продуктом.
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28.02.2022 13:11 Відповісти
Виробники мають самі хапатись за можливість.
Після війни, маркована українським прапором продукція буде користуватись гарнипопитом в Європі.
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28.02.2022 13:41 Відповісти
Правильно.Тільки так.
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28.02.2022 12:59 Відповісти
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28.02.2022 13:00 Відповісти
Та знищить вже показово декілька і покажіть на всю Україну, а то просто з голою жопою до стовпа прив'язують.
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28.02.2022 13:06 Відповісти
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28.02.2022 13:09 Відповісти
Яка допомога зараз потрібна місту, де знайти перевірену інформацію?
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28.02.2022 13:13 Відповісти
маю надію ,що ота сволота Топаз,вже у кобздона.
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28.02.2022 13:23 Відповісти
Я бы не убивал, а вот руки -ноги перебить .. или как в ИРА делали - стреляли в коленные чашечки
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28.02.2022 13:23 Відповісти
лучше отрезать руський язык
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28.02.2022 13:39 Відповісти
Это в первую очередь! И свастику на лбу вырезать, поглубже
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28.02.2022 13:45 Відповісти
Разом з чєлюстью
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28.02.2022 14:35 Відповісти
 
 