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Мародерів знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мародерів знешкоджуватимуть без попередження.
Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози.
І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження!
Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових!
Ми повинні згуртуватися, як ніколи. - Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься!
Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 for spam 5a76951b
показати весь коментар28.02.2022 12:59
+12 Robin Nielsen
показати весь коментар28.02.2022 12:58
+9 Запорізький козак
показати весь коментар28.02.2022 12:56
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