Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує. ПЕРЕЛІК

У КМДА розповіли, як наразі працюють автобусні, тролейбусні і трамвайні маршрути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА

Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує

Автобусні маршрути:

№2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка

№21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний

№35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской

№54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака

№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича

№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)

№55 - через Південний міст (міст Патона закрито)

№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний

№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової

№69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри

№90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри

№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

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Тролейбусні маршрути

Організована робота:

тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),

№1 – від вул. Маршальської до Либідської

№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1

№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути:

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.

Робота інших маршрутів тимчасово призупинена

"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - додали у відомстві