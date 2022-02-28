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Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У КМДА розповіли, як наразі працюють автобусні, тролейбусні і трамвайні маршрути.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА

Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує

Автобусні маршрути:

№2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка
№21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний
№35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской
№54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака
№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№55 - через Південний міст (міст Патона закрито)
№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової
№69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри
№90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри
№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона

Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадський транспорт та метро працюють в скороченому складі, киян закликають утриматись від пересування містом, - Кличко

Тролейбусні маршрути

Організована робота:
тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),
№1 – від вул. Маршальської до Либідської
№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1
№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути:

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.
Робота інших маршрутів тимчасово призупинена

"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - додали у відомстві
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8 лет парашкинци проводили учения совместно с бульбофюрером, чтобы приехать в Украину и...обосраться за 4 дня.
Браво, Вова, твой член еще меньше, чем мы думали))
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28.02.2022 13:09 Відповісти
Мало по малу Киев вкатывается в привычное русло. Есть серьезные предпосылки, что самая горячая фаза окончательно позади.
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28.02.2022 13:11 Відповісти
Данилко запропонував Путіну застрелитися для більшої схожості з Гітлером

Популярний український музикант Андрій Данилко, більш відомий завдяки своєму сценічному амплуа Вєрки Сердючки, зазначив, як сильно президент країни-агресора Росії Володимир Путін схожий своїми діями на Адольфа Гітлера. Для повної подібності артист запропонував диктатору "застрелитися у бункері" після закінчення війни в Україні.

Про це він повідомив у ефірітелеканалу "Київ"

Данилко також зазначив, що перебуває у столиці і не збирається залишати батьківщину.
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28.02.2022 13:14 Відповісти
 
 