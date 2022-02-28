Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує. ПЕРЕЛІК
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У КМДА розповіли, як наразі працюють автобусні, тролейбусні і трамвайні маршрути.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА
Київський наземний транспорт: за якими маршрутами курсує
Автобусні маршрути:
№2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка
№21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний
№35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской
№54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака
№73 – вул. Милославської до просп. Шухевича
№101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№51 – через Південний міст (міст Патона закрито)
№55 - через Південний міст (міст Патона закрито)
№114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
№64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової
№69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри
№90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри
№118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Тролейбусні маршрути
Організована робота:
тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом),
№1 – від вул. Маршальської до Либідської
№11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1
№12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути:
Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.
Робота інших маршрутів тимчасово призупинена
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Про це він повідомив у ефірітелеканалу "Київ"
Данилко також зазначив, що перебуває у столиці і не збирається залишати батьківщину.