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СБУ (10050) евакуація (1928)

Імейли нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації – це ФЕЙК!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог надсилає українцям електронні листи від імені СБУ. Розпитує про електронні плани евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ

"Сьогодні отримали інформацію, що ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам. У них запитує нібито евакуаційні плани.

Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію", - йдеться у повідомленні.

У СБУ закликали не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями! СБУ не робила жодних розсилок: "Ми інформуємо громадян виключно через офіційні канали комунікації".

Імейли нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації – це ФЕЙК! 01

Імейли нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації – це ФЕЙК! 02
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Мнение Шейха Хасана аз-Забади об участии мусульман в Русско-Украинской

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/28/120532/mnenie-shejkha-khasana-az-zabadi-ob-uchastii-musulman-v-russko-ukrainskoj-vojne.shtml
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28.02.2022 14:50 Відповісти
Збс что почтой не пользуюсь
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28.02.2022 14:50 Відповісти
 
 