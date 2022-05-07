Венедіктова про звільнення засуджених учасників бойових дій: Населенню хвилюватися, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто

Генпрокурор Ірина Венедіктова прокоментувала інформацію щодо можливо звільнення з-під варти деяких ув’язнених для участі в захисті держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на її сторінці у "Фейсбуці".

"Перше - це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Простою людською мовою кажучи, населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж. Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними", - сказала генпрокурор.

Вона також додала, що у країні достатньо воїнів - за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина - резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов‘язок, а і право.

"І коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс. До того ж ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи, не покарання, а виправлення", - прокоментувала Венедіктова.

В свою чергу в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту зазначили, що без законних підстав ніхто нікого не звільнятиме. "В той же час, ми дійсно збираємо інформацію про тих засуджених та ув'язнених, хто висловлює бажання захищати країну з метою передачі та опрацювання комісією про помилування.

Також інформуємо, що всі подібні ініціативи від органів влади, правоохоронних органів, які надходять до ДКВС нами уважно опрацьовуються і ми підтримуємо шляхи вирішення цього питання в правовому полі", - йдеться у повідомленні департаменту, розміщеному на офіційній сторінці у "Фейсбуці".

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