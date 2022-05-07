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Венедіктова про звільнення засуджених учасників бойових дій: Населенню хвилюватися, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Венедіктова про звільнення засуджених учасників бойових дій: Населенню хвилюватися, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто

Генпрокурор Ірина Венедіктова прокоментувала інформацію щодо можливо звільнення з-під варти деяких ув’язнених для участі в захисті держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на її сторінці у "Фейсбуці".

"Перше - це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Простою людською мовою кажучи, населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж. Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними", - сказала генпрокурор.

Вона також додала, що у країні достатньо воїнів - за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина - резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов‘язок, а і право.

"І коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс. До того ж ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи, не покарання, а виправлення", - прокоментувала Венедіктова.

В свою чергу в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Мінюсту зазначили, що без законних підстав ніхто нікого не звільнятиме. "В той же час, ми дійсно збираємо інформацію про тих засуджених та ув'язнених, хто висловлює бажання захищати країну з метою передачі та опрацювання комісією про помилування.

Також інформуємо, що всі подібні ініціативи від органів влади, правоохоронних органів, які надходять до ДКВС нами уважно опрацьовуються і ми підтримуємо шляхи вирішення цього питання в правовому полі", - йдеться у повідомленні департаменту, розміщеному на офіційній сторінці у "Фейсбуці".

Також читайте: Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ техніки, озброєння та пального, - Венедіктова. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Але потрібно дуже хвилюватись кацапським вбивцям...
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28.02.2022 14:51
+8
⚡️Командир добровольческого батальона «Крым» Иса Асаев обратился к мусульманам России.

Призывает их складывать оружие и переходить на сторону Украины, пока не поздно.
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28.02.2022 14:52
+8
каждый хочет забить гвоздь в гроб сатани
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28.02.2022 15:00
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многие гопники сами их мочат
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28.02.2022 14:51 Відповісти
Люксембург відправляє в Україну протитанкову зброю, транспортні засоби та інші припаси.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Luxembourg Times.

"Зіткнувшись із невідкладністю та погіршенням ситуації, уряд без вагань виявляв солідарність і надав ці засоби для підтримки української армії в боротьбі з російським загарбником", - заявив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.
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28.02.2022 14:58 Відповісти
каждый хочет забить гвоздь в гроб сатани
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28.02.2022 15:00 Відповісти
Не удивлюсь если Папа Римский пришлёт взвод швейцарской гвардии
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28.02.2022 15:06 Відповісти
Але потрібно дуже хвилюватись кацапським вбивцям...
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28.02.2022 14:51 Відповісти
⚡️Командир добровольческого батальона «Крым» Иса Асаев обратился к мусульманам России.

Призывает их складывать оружие и переходить на сторону Украины, пока не поздно.
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28.02.2022 14:52 Відповісти
я хрєнєю!
війна ще не закінчилась, а ЗЕ-шкварки вже пішли:

Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора.
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28.02.2022 14:53 Відповісти
Ти про що ?
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28.02.2022 15:10 Відповісти
лучше бы ты, ***** вонючее, купила на свои бабки один джевелин... до чего же у тебя неприятная рожа...
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28.02.2022 14:54 Відповісти
Жителі Дніпрорудного зупиняють техніку РФ, не впускають їх у місто.

https://www.facebook.com/newsdniprorudne/videos/631743441270588
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28.02.2022 14:56 Відповісти
Хай кацапи хвилюються,нам не варто,та й не збиралися!

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28.02.2022 14:56 Відповісти
NEXTA Live
Не работают сайты Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.
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28.02.2022 14:56 Відповісти
Це просто Оруєлл "1984"...
⚡️Путин на совещании по экономическим вопросам назвал Запад «империей лжи».
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28.02.2022 14:57 Відповісти
⚡️Владимир Кличко обратился к гражданам Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна и всех стран свободной Европы с просьбой поддержать Украину и ее защитников благотворительными взносами.
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28.02.2022 14:57 Відповісти
..меня больше волнует, что венедиктова еще на своем месте..
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28.02.2022 14:58 Відповісти
А мене те ,що Кремль поки що не в руінах. З Вєнєдіктовою можна і потім розібратися.
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28.02.2022 15:12 Відповісти
⚡️США ввели санкции против РФПИ и его главы Дмитриева - минфин США
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28.02.2022 14:58 Відповісти
⚡️СМИ: Сайт ФСБ РФ "лег"
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28.02.2022 15:00 Відповісти
Захисник України - це гордість України!!!
Слава Україні та її Захисникам!!,
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28.02.2022 15:20 Відповісти
 
 