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Росію потрібно негайно виключити з Інтерполу, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росію потрібно негайно виключити з Інтерполу, - Монастирський

Україна закликає виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію зі складу організації.

Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні.

Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві усім охочим видано понад 25 000 одиниць автоматичної зброї та 10 млн набоїв, - Монастирський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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28.02.2022 15:01
+10
расєю потрібно нахрєн виключити назавжди повністю...
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28.02.2022 15:04
+8
⚡️Арестович: Украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.
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28.02.2022 15:03
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28.02.2022 15:01 Відповісти
От интернета бы еще
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28.02.2022 15:02 Відповісти
Какие на**й переговоры во время обстрела Харькова?
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28.02.2022 15:02 Відповісти
Зеленский,тебя проклянут как кацапов за это
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28.02.2022 15:03 Відповісти
Первым пунктом должно было быть полное прекращение огня
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28.02.2022 15:05 Відповісти
ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ПЕРЕГОВОРАМИ
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28.02.2022 15:06 Відповісти
⚡️Арестович: Украинская делегация требует на переговорах выведения всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса.
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28.02.2022 15:03 Відповісти
люся, ****** ты ишачиха... только агент может требовать отвод... не отвода требовать надо, а там где стоят войска - там и должны остановиться... выйти из техники, отойти от нее на 200 метров без оружия, раздеться и лечь мордой в землю до приезда украинской армии... и так по всей оккупированной территории Украины... а тебя проститута гнать надо за твою вонючую дешевую проституцию... да... подбор идиотов редчайший... ах, я забыл... люсьен, ты же разсветчица-миньетчица низкого пошиба... да еще и пассивное сучье...
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28.02.2022 15:18 Відповісти
Москалів звідусіль тре' гнати статевими ганчірками!
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28.02.2022 15:03 Відповісти
расєю потрібно нахрєн виключити назавжди повністю...
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28.02.2022 15:04 Відповісти
⚡️ Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко пожертвовал на помощь украинской армии 3 млн грн.
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28.02.2022 15:05 Відповісти
⚡️ Министр МВД Денис Монастырский на Майдане Незалежности в Киеве дал интервью о событиях в Украине для десятков иностранных СМИ.

Монастырский сказал журналистам, что Киев станет Сталинградом для Путина.
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28.02.2022 15:06 Відповісти
а шо еще кто-то сомневается?)
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28.02.2022 15:11 Відповісти
⚡️СМИ: В Евросоюзе ожидают, что запрос Зеленского о неотложном членстве Украины поступит в самое ближайшее время, после чего начнется его рассмотрение.

Ждем подтверждения.
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28.02.2022 15:08 Відповісти
расию надо начинать бомбить и делать каждую секунду в ней адом...
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28.02.2022 15:14 Відповісти
Потрібно. Але кацапи мають в Інтерполі впливове лоббі.
Спочатку треба Інтерпол почистити від диверсантів.
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28.02.2022 15:33 Відповісти
Оце діло!
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28.02.2022 15:41 Відповісти
 
 