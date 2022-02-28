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Росію потрібно негайно виключити з Інтерполу, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна закликає виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію зі складу організації.
Про це у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні.
Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар28.02.2022 15:01
+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.02.2022 15:04
+8 Запорізький козак
показати весь коментар28.02.2022 15:03
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Монастырский сказал журналистам, что Киев станет Сталинградом для Путина.
Ждем подтверждения.
Спочатку треба Інтерпол почистити від диверсантів.