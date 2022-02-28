УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6505 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Допомога Україні Війна
1 452 7
МВФ (1343) допомога (5072) Шевченко Кирило (75)

МВФ попередньо готовий надати Україні приблизно $1,4 млрд, - голова НБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

МВФ попередньо готовий надати Україні приблизно $1,4 млрд, - голова НБУ Шевченко

Міжнародний валютний фонд попередньо готовий надати Україні $1,4 млрд у межах інструменту швидкого реагування Rapid Financing Instrument (RFI).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко 27 лютого на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

За його словами, остаточне рішення має ухвалити рада директорів МВФ.

"Цифра для нас близько 1 млрд [спеціальних прав запозичення], близько $1,4 млрд, на які ми можемо розраховувати дуже швидко. Учора-позавчора ми розпочали дуже активну комунікацію з МВФ спільно з Мінфіном. Поки що є попередня [домовленість]. Я звернувся із листом до МВФ", – сказав Шевченко.

Голова Нацбанку пояснив, що RFI – це інструмент швидкої підтримки, але не уточнив деталей.

"Поки що все виглядає так: нам потрібно дуже швидко отримати ці гроші та переходити до нової програми, де ми наполягатимемо, щоб перший транш, який надається безумовно, був якомога більшим", – пояснив Кирило Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія виділить Україні додаткові 100 млн доларів допомоги, - Зеленський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️США начинают поставки ПЗРК Stinger в Украину, - СМИ

Информация проверяется.
показати весь коментар
28.02.2022 15:11 Відповісти
⚡️Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, заключенных до увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%, - Песков
показати весь коментар
28.02.2022 15:12 Відповісти
Значит завтра повысят. Минправды такое минправды.
показати весь коментар
28.02.2022 15:14 Відповісти
Терміново просять про репост! Бесарабія, південний напрямок!

Єдність

18 год ·

Звернення Кілійскої тероборони - 420 чоловіків не можуть отримати зброю і просять пояснити, чому

https://www.facebook.com/ednist.info/videos/500945888138532
показати весь коментар
28.02.2022 15:12 Відповісти
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
20 мин



Только что. США ввели санкции против ЦБ РФ, Минфина РФ и Фонда национального благосостояния. Заморожены все активы, запрещены все операции.






показати весь коментар
28.02.2022 15:14 Відповісти
Полезных санкций много не бывает
показати весь коментар
28.02.2022 15:22 Відповісти
Все одно - це поки що, не достатня русофобія, а санкцій замало.
показати весь коментар
28.02.2022 15:30 Відповісти
 
 