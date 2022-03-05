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Airbnb надасть 100 тисячам українців безкоштовне тимчасове житло

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Airbnb надасть 100 тисячам українців безкоштовне тимчасове житло

Компанія Airbnb забезпечить 100 тисяч біженців з України безкоштовним тимчасовим житлом у сусідніх європейських країнах.

Про це пише пресслужба компанії. інформує Цензор.НЕТ.

Житло буде фінансуватися коштом Airbnb, Inc., а також донорів фонду біженців компанії та "щедрістю наших орендодавців".

Раніше у понеділок, 28 лютого, співзасновник і гендиректор Airbnb Браян Ческі, співзасновник Airbnb і голова Airbnb.org Джо Геббіа, а також головний стратдиректор і співзасновник Airbnb Натан Блечарчик надіслали листи очільникам країн Європи та запропонували підтримку у прийомі біженців у межах своїх кордонів.

Листи отримали, зокрема, лідери Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії. Компанія буде тісно співпрацювати з урядами, аби якнайкраще задовольнити конкретні потреби в кожній країні, у тому числі шляхом надання довгострокового прихистку.

Airbnb.org працюватиме безпосередньо через некомерційні організації на місцях, які відповідають за бронювання та координацію розташування. Наразі Airbnb.org працює над налагодженням партнерств у кожній країні, українці, які потребують негайної підтримки, можуть підключитися до доступних ресурсів Агентства ООН у справах біженців.
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залез на сайт из новости Airbnb.org
говорят: мы вам поможем в кризисе, но как найти тех кто предлагает разместить у себя беженцев так и не понял. может тупой и не разобрался, но кнопок на пожертвования просто на каждой странице валом.
это тупо пиар на донаты под эгидой благородства как по мне, возможно ошибаюсь. Цензор проверьте хоть кого вы пиарите
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28.02.2022 16:50 Відповісти
 
 