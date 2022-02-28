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Перша в Азії: Сингапурська авіакомпанія скасувала рейси до Москви
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Авіакомпанія Singapore Airlines першою в Азії заявила про зупинку польотів до столиці РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компані.
"З 28 лютого 2022 року Singapore Airlines (SIA) тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою (SQ362 і SQ361) до подальшого повідомлення з технічних причин", - йдеться в повідомленні.
Вона стала першою авіакомпанією з Азії, яка зробила подібну заяву.
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