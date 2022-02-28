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Перша в Азії: Сингапурська авіакомпанія скасувала рейси до Москви

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перша в Азії: Сингапурська авіакомпанія скасувала рейси до Москви

Авіакомпанія Singapore Airlines першою в Азії заявила про зупинку польотів до столиці РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компані.

"З 28 лютого 2022 року Singapore Airlines (SIA) тимчасово призупиняє всі рейси між Сінгапуром і Москвою (SQ362 і SQ361) до подальшого повідомлення з технічних причин", - йдеться в повідомленні.

Вона стала першою авіакомпанією з Азії, яка зробила подібну заяву.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Удавка вокруг РФ сужается
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28.02.2022 17:13
+12
россия иди нах.й
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28.02.2022 17:14
+11
Душить цапів по всьому світу!
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28.02.2022 17:15
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астановитесь!!!
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28.02.2022 17:13 Відповісти
Удавка вокруг РФ сужается
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28.02.2022 17:13 Відповісти
Як приємно! Дякуємо
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28.02.2022 17:13 Відповісти
как показала практика, стоит только начать. теперь и от Азии посыпется польза *****.
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28.02.2022 17:14 Відповісти
россия иди нах.й
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28.02.2022 17:14 Відповісти
Душить цапів по всьому світу!
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28.02.2022 17:15 Відповісти
русафобия какая-то
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28.02.2022 17:18 Відповісти
РаШиський пiлот - iди на х*й
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28.02.2022 17:19 Відповісти
Ребята, посмотрите по этой ссылке, там что, не только лапотная орда, а уже и бульбаши, судя по флагу, в открытую участвуют в окупации Бердянска? :https://www.dialog.ua/ukraine/247232_1646060107
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28.02.2022 17:22 Відповісти
Аэрофлот запустит новые регулярные рейсы Внуково - Шереметьево с пересадкой в Домодедово
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28.02.2022 17:45 Відповісти
а просто нет желающих лететь ни в мордор ни с пересадкой через мордор
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28.02.2022 19:58 Відповісти
 
 