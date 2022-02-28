В Україні запрацював Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, - СБУ

В Україні запрацював Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених, повідомляє СБУ.

"Зараз уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному в Telegram-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ нагадують, що Об’єднаний центр працює також для російських окупантів.

"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей", - ідеться у повідомленні.

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