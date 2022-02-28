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В Україні запрацював Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, - СБУ

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В Україні запрацював Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених, - СБУ

В Україні запрацював Об'єднаний центр із пошуку та звільнення полонених, повідомляє СБУ.

"Зараз уточнюються списки зниклих, аби віднайти й повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному в Telegram-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

У СБУ нагадують, що Об’єднаний центр працює також для російських окупантів.

"Російські матері, якщо ви хочете повернути своїх синів, звертайтесь. Бо ваша держава не збирається їх забирати. Тільки ви можете потурбуватися про своїх дітей", - ідеться у повідомленні.

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Для звернень громадян цілодобово працюють телефони: +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 та електронна скринька: [email protected].

В Україні запрацював Обєднаний центр з пошуку та звільнення полонених, - СБУ 01
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Территориальная оборона Одесской области обратилась к губернатору Гриневецкому. У людей в городе очень много вопросов к властям нашего города и области.

https://twitter.com/OdessaHistory/status/1498250780507357188
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28.02.2022 18:53 Відповісти
мож там действительно сепор сидит...
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28.02.2022 19:02 Відповісти
Це війна.на ній нажаль без втрат і полонених не може бути.
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28.02.2022 18:53 Відповісти
Мамки российские забирайте своих вылупков и не пускайте сюда новых. Украина их жалеть не будет.
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28.02.2022 18:57 Відповісти
Пьяные крики и запах сортира - Внешние признаки "русского мира".

Цепь золотая на шее банкира - Связь поколений "русского мира".

Русский язык стал родным для башкира - Это политика "русского мира".

У депутата седьмая квартира - Вот справедливость "русского мира".

Крест золотой на груди рэкетира - Это духовность "русского мира".

Из негодяя сделать кумира - Идеология "русского мира".

Ложь ежедневная телеэфира - Это правдивость "русского мира".

Двадцать копеек пачка пломбира - Память фантомная "русского мира".

В морду удар от отца-командира - Вот "педагогика" "русского мира".

Насмерть кувалдой забить дезертира - Это гуманность "русского мира".

Сытый смешок на устах конвоира - Это реальность "русского мира".

Вор, матершинник, подлец и задира - Это сторонник "русского мира".

Кнут, кандалы, яд, петля и секира - Издревле скрепы "русского мира".

Смерть вместо масла, война вместо мира - Это основа "русского мира".

Братья, друзья, земляки-украинцы! Разве нужны нам такие "гостинцы?
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28.02.2022 19:05 Відповісти
 
 